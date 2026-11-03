GNTM: Οι διάσημοι σχεδιαστές Dean και Dan θα επιλέξουν τον αποψινό νικητή

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Απόψε, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, το concept που θα κληθούν να υπηρετήσουν οι διαγωνιζόμενοι του GNTM 7 ξεπερνά τις προσδοκίες τους.

Πρόκειται για μια ευκαιρία που ίσως δεν τους ξαναδοθεί ποτέ στην επαγγελματική τους καριέρα: να φωτογραφηθούν για καμπάνια μαγιό Dsquared²!

Στόχος είναι να δημιουργήσουν δύο διαφορετικές λήψεις – μία ατομική και μία με παρτενέρ – ποζάροντας με σέξι και τολμηρή διάθεση μέσα σε μία πισίνα, με φωτογράφο τον αγαπημένο Πάνο Γιαννακόπουλο.

Η φωτογράφιση πραγματοποιείται σε μορφή σκυταλοδρομίας και τη σειρά ορίζει ο Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος, ως νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας. Κάποιοι από τους συμπαίκτες του, όμως, φαίνονται δυσαρεστημένοι με τις επιλογές του και με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα πλεονεκτήματά του.

Την επόμενη ημέρα συμβαίνει κάτι πέρα από κάθε φαντασία!

Τα μοντέλα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους δημιουργούς του οίκου Dsquared², Dean και Dan! Οι δύο σχεδιαστές αναλαμβάνουν οι ίδιοι να επιλέξουν τον νικητή ή τη νικήτρια της δοκιμασίας!

Ποιο μοντέλο θα καταφέρει να τους εντυπωσιάσει και να κερδίσει την ασυλία και χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ;

Στο πλατό αποχώρησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς είναι έτοιμοι να αξιολογήσουν τις λήψεις των διαγωνιζόμενων, σε αυτή τη φωτογράφιση-σταθμό στην ιστορία του GNTM!

Ποιοι κατάφεραν να αποτυπώσουν τη φιλοσοφία και την αισθητική του brand; Ποιοι υπερίσχυσαν στις διπλές φωτογραφίσεις και ποιος ή ποια κατάφερε να ξεχωρίσει και θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια της καμπάνιας;

Για ένα μοντέλο, όμως, η πορεία στο GNTM 7 θα ολοκληρωθεί απόψε, καθώς το όνειρο της παραμονής στον διαγωνισμό φτάνει στο τέλος του.

GNTM 7 | Το trailer του 14ου επεισοδίου

Απόψε, Τρίτη 3 Νοεμβρίου στις 21:00