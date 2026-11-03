Αττική: Συνελήφθη 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Είχε στην κατοχή του πάνω από 3.900 αρχεία

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Πλήθος αρχείων με σκληρό υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, στο οποίο απεικονίζονταν ακόμη και παιδιά κάτω των 12 ετών, είχε στην κατοχή του ένας 52χρονος, ο οποίος συνελήφθη τις πρωινές ώρες της 30ης Οκτωβρίου, στην Αττική.

Ο δράστης είχε στην κατοχή του ψηφιακό φάκελο με πάνω από 3.900 αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου.

Ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, ο 52χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της υπηρεσίας, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, όπως και το χρηματικό ποσό των 3.555 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.