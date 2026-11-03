Γλυφάδα: Η «πρόβα τζενεράλε» του 46χρονου πρώην αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού πριν βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην του – ΒΙΝΤΕΟ

Ο 46χρονος επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος προφυλακίστηκε για το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σε βάρος τριών πρώην σχέσεών του, φαίνεται πως είχε κάνει «πρόβα τζενεράλε» πριν από τον εμπρησμό στο σπίτι 36χρονης στη Γλυφάδα. Βίντεο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο έθεσε σε λειτουργία το σύστημα πυρανίχνευσης χρησιμοποιώντας χαρτοπετσέτα, προκειμένου να διαπιστώσει πώς λειτουργεί και πόσο χρόνο διαφυγής θα είχε. Ο δράστης συνελήφθη στο εξοχικό του στη Λευκάδα και τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

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Γλυφάδα, εμπρησμός, Αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Πρόβα τζενεράλε» πριν από την εμπρηστική επίθεση στο διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του στη Γλυφάδα είχε κάνει ο 46χρονος, ο οποίος προφυλακίστηκε για μπαράζ εμπρησμών σε βάρος τριών πρώην σχέσεών του.
  • Λίγες ημέρες πριν από την επίθεση, ο δράστης έκανε ένα «πείραμα» βάζοντας χαρτοπετσέτα στον ανιχνευτή πυρασφάλειας για να τεστάρει το σύστημα και τον χρόνο διαφυγής του.
  • Ο 46χρονος συνελήφθη στο εξοχικό του στη Λευκάδα, τέθηκε σε διαθεσιμότητα και κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

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«Πρόβα τζενεράλε» πριν από την εμπρηστική επίθεση στο διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του τα ξημερώματα της Παρασκευής (30/10) στη Γλυφάδα, φαίνεται πως είχε κάνει ο 46χρονος πρώην αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος προφυλακίστηκε για το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σε βάρος τριών πρώην σχέσεών του.

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Σε βίντεο που μετέδωσε το Mega, καταγράφεται το «κόλπο» που έκανε ο 46χρονος με το σύστημα πυρανίχνευσης, λίγες ημέρες πριν από τον εμπρησμό στο σπίτι της 36χρονης, επειδή του είχε ζητήσει να χωρίσουν. Φαίνεται πως σχεδίαζε τις κινήσεις του, μέρες πριν από την επίθεση.

Η ώρα είναι 11 παρά τέταρτο το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου, όταν χτυπάει ο συναγερμός στην πολυκατοικία και οι ένοικοι βγαίνουν από τα διαμέρισματά τους. Όπως καταγγέλλουν οι γονείς της 36χρονης, ο συναγερμός δεν χτύπησε τυχαία, αφού ο 46χρονος θέλησε να τεστάρει το σύστημα πυρανίχνευσης για να γνωρίζει πώς λειτουργεί και πόσο χρόνο θα έχει για να φύγει.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, ο δράστης έκανε ένα «πείραμα», βάζοντας μία χαρτοπετσέτα στον ανιχνευτή της πυρασφάλειας. Αφού χτύπησε ο συναγερμός και οι ένοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους, ο ίδιος έκανε τον ανήξερο, ρωτώντας τους τι είχε συμβεί.

Ο 46χρονος επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθη τελικά στο εξοχικό του στη Λευκάδα, ενώ με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

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Ο δράστης προφυλακίστηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Δείτε το βίντεο:

 

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