Γλυφάδα: Αντιμέτωπος με πιθανή απόταξη ο επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού που συνελήφθη για τις εμπρηστικές επιθέσεις

Υπό κράτηση παραμένει, σύμφωνα με ανώτατες στρατιωτικές πηγές, ο Επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού που φέρεται να εμπλέκεται στις εμπρηστικές επιθέσεις κατά σπιτιών και αυτοκινήτων στη Γλυφάδα, μετά τη σύλληψή του στη Λευκάδα.

Ο αξιωματικός ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη. Παράλληλα, συνεχίζει να ισχύει το καθεστώς της διαθεσιμότητας στο οποίο τέθηκε με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, έπειτα από σχετική εντολή του ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά την απαγγελία των κατηγοριών από τον στρατιωτικό Εισαγγελέα, θα συνεδριάσει το Πειθαρχικό του ΓΕΝ με θέμα την πιθανή απόταξη του Επικελευστή, που μπορεί να επέλθει ανεξαρτήτως της ποινικής εξέλιξης της υπόθεσης.

O 46χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα για το μπαράζ εμπρησμών τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Γλυφάδα, με στόχο διαμέρισμα και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του, οδηγήθηκε το Σάββατο στο Ναυτοδικείο του Ρουφ. Ο κατηγορούμενος θεωρείται επίσης βασικός ύποπτος για τρίτη, παρόμοια, επίθεση στο Νέο Ηράκλειο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 46χρονος δεν είναι άγνωστος στις διωκτικές αρχές, καθώς στο παρελθόν είχαν κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία και είχε μηνυθεί από πρώην συντρόφους του

Τα χειριστικά μηνύματα σε πρώην του

Ο ψυχισμός του 46χρονου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, “φανερώνεται” μέσα από μηνύματα που έστελνε σε μία πρώην σύντροφό του για να τα ξαναβρούν. Είναι ενδεικτικό, πως αν και αρχικά παραδέχεται κάποιο σφάλμα του, στη συνέχεια επιχειρεί να μοιράσει την ευθύνη της πράξης του και να “φορτώσει” με ενοχές τη γυναίκα. Μάλιστα, δεν σταματά να επιμένει, αν και εκείνη του έχει πει ξεκάθαρα ότι ενοχλεί.

Τα μηνύματα φέρνει στο φως η εκπομπή του ANT1 “Αποκαλύψεις”, ενώ στην ίδια εκπομπή μίλησε, και η μητέρα του αξιωματικού η οποία υποστήριξε ότι ούτε γνώριζε ούτε είχε καταλάβει κάτι και ότι ο γιος της ακουγόταν μία χαρά, στις επαφές τους.

Η ίδια απαντά δύο φορές όχι, όταν ερωτάται από τη δημοσιογράφο της εκπομπής εάν είχε καταλάβει κάτι τέτοιο, ενώ στην ερώτηση εάν αυτό που συνέβη στον γιο της ήταν παροδικό ή αντιμετώπιζε γενικά κάποιο θέμα, λέει: «Δεν γνωρίζω κυρία μου γιατί κατοικώ αλλού. Εγώ το παιδί μου στο τηλέφωνο μια χαρά το άκουγα, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί».

Το ίδιο κατηγορηματικά αρνητική ήταν και στο ερώτημα, εάν ο γιος της της είχε παραπονεθεί ποτέ ότι οι πρώην του, του δημιουργούσαν κάποιο πρόβλημα.

Τα μηνύματα του 46χρονου: Σε πλήγωσα όπως πληγώθηκα και εγώ

Από κάποια μηνύματά του σε πρώην του, γίνεται εμφανές ότι ο 46χρονος ήθελε επανασύνδεση με μία πρώην του, την οποία προσπαθεί να πείσει να δεχτεί εκ νέου να δοκιμάσουν πάλι τη σχέση τους. Παράλληλα όμως γίνεται αντιληπτό ότι προσπαθεί να χειριστεί τη γυναίκα, να μοιράσει σχεδόν ισόποσα τη δική του ευθύνη, ευθύνη για κάποια πολύ λάθος συμπεριφορά που είχε, χωρίς όμως να την ονοματίζει.

Λέει λοιπόν αρχικά:

«Καλησπέρα. Θέλω να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη για τη λάθος στιγμιαία συμπεριφορά μου.»

Μετά όμως συνεχίζει ως εξής:

«Κατανοώ ότι σε πλήγωσα, όπως πληγώθηκα και εγώ. Σε στενοχώρησα, όπως στενοχωρήθηκα και εγώ. Άθελα μου έγινε, δεν θα επαναληφθεί και δεν μας αξίζει όλο αυτό που περνάμε όλες τις τελευταίες ημέρες. Η σχέση μας και εσύ σημαίνεται πάρα πολλά για μένα. Θέλω να διορθώσω τα πάντα και να είμαστε όπως πριν. Μας ενώνουν πάρα πολλά συναισθήματα, αγάπη, εκτίμηση και κατανόηση. Τα οποία ξέρεις ότι νιώθω για σένα από τη πρώτη στιγμή που σε είδα στο μετρό στην Αργυρούπολη.

Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να σε πιέσω. Σε κάλεσα γιατί ανησυχούσα και ήθελα να ξέρω πώς είσαι καλά. Θέλω να επικοινωνήσω μαζί σου πολλά πράγματα. Ξέρεις ότι νιώθω για σένα αγάπη, σε έχω στην καρδιά μου, το ξέρεις αυτό. Θέλω να ξέρεις πώς έχω μετανιώσει, αν σε στενοχώρησα, όπως στενοχωρήθηκα και εγώ από σένα κάποιες φορές. Και έλεγα πάντοτε, να το αφήσω πίσω και να συνεχίσουμε. (το λέει δύο φορές) Δεν κρατώ στη σκέψη μου αν “έκανες” ή “είπες” κάτι σε εμένα πάνω στην κούραση σου ή σε μία στιγμή έντασης. Ειλικρινά δε κρατώ, δε θυμάμαι τίποτα από από όλα αυτά. (Ξαναλέει το ίδιο). Θα ήθελα πολύ να μιλήσουμε σήμερα οποιαδήποτε στιγμή θελήσεις. Καλό ξημέρωμα καρδιά μου».

Άλλη στιγμή ξαναστέλνει μήνυμα: «Μου έχεις λείψει και σε σκέφτομαι συνέχεια. Θέλεις να μιλήσουμε μέσα στη μέρα;, με την 36χρονη να του απαντά: «Μην με ξαναενοχλήσεις».

«Δεν υπάρχει πρόθεση καμία τέτοια. Να μιλήσουμε ήθελα 2 λεπτά. Τόσο απλά. Μεγαλοποιήθηκε η όποια κατάσταση. Αδίκησες αυτόν που έλεγες πως αγαπούσες. Δεν μπήκες καν στη διαδικασία διαόλου, συνομιλίας… “κλείδωσες” σε μία άποψη. Πέταξες δύο ολόκληρα χρόνια.

Το μόνο που ζήτησα είναι λίγος χρόνος για να ξεπεράσω αυτό που με ταλαιπωρεί τόσο καιρό. Με αγάπη, σεβασμό, κατανόηση και υπομονή και θα το ξεπερνούσαμε όλο αυτό… Δεν ήθελα ούτε να σε ταλαιπωρώ, ούτε τίποτα αντίστοιχο…

Σε αγάπησα. Είδα σε σένα τη γυναίκα που ήθελα να δημιουργήσω οικογένεια. Εκτίμησα και έχω στην καρδιά μου τα πρόσωπα της οικογένειάς σου. Ήθελα να είμαι μέρος και μέλος της οικογένειας. Και ήθελα όλοι να είμαστε καλοί φίλοι. Φίλος με όλους πάνω απ’ όλα. Σεβόμενος τις ιδιαιτερότητες καθενός. Σε αφήνω μόνη σου να καταλάβεις το λάθος που έχεις κάνει».

Όχι όμως δεν κάνει αυτό που είπε, αλλά επανέρχεται και μάλιστα με ακόμα πιο χειριστικές μεθόδους.

«Αν, όπως εσύ έλεγες, με αγαπούσες έστω και κατ’ ελάχιστο, και δεν ήταν όλα ψέματα. Κάμνε μου μια κλήση να μιλήσουμε, όποια ώρα κι αν είναι, όποτε επιθυμείς.

Καλό βράδυ, μαλλαρικό μου γλυκό.

Να ξέρεις, κάποιοι μπορεί να χαίρονται… για όλο αυτό που περνάμε».