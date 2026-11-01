Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Συνεχίζεται σήμερα Κυριακή, μέχρι το μεσημέρι, η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, καθώς και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι, μάλιστα, στο Βόρειο Αιγαίο θα φθάσουν ως τα 7 μποφόρ.

Από το απόγευμα και στη συνέχεια οι κακές καιρικές συνθήκες θα επηρεάσουν κυρίως την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου. Παραλλήλως, χαλαζοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, ενώ οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικώς αυξημένες στα βόρεια κι ανατολικά.

Αττική

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ενδεχομένως ισχυρά από το πρωί έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι κι έπειτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Υπόλοιπη χώρα

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 ως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 ως 17, στη Θεσσαλία από 9 ως 16, στην Ήπειρο από 8 ως 18, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 ως 19, στα νησιά του Ιονίου από 13 ως 19, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 ως 16, στις Κυκλάδες από 14 ως 17, και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 15 ως 19 βαθμούς.

Άνεμοι

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 4 ως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους 7 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 ως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 3 ως 5 μποφόρ.