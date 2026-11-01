Σαν σήμερα 1 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- 19 Ημέρες Ακτιβισμού κατά της Παιδικής Κακοποίησης.
- Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για το Σύνδρομο Λένοξ-Γκαστό.
- Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού.
- Ημέρα Διεμφυλικών (Τρανς) Γονέων.
- Παγκόσμια Ημέρα Αυστηράς Χορτοφαγίας.
- Παγκόσμια Ημέρα Ξινόμαυρου.
- Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων.
Γεγονότα
- 451: Ολοκληρώνεται η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκηδόνας. Καθόρισε το ορθόδοξο δόγμα σχετικά με τις δύο φύσεις του Χριστού και καταδίκασε τον Μονοφυσιτισμό.
- 1755: Καταστροφικός σεισμός πλήττει την Πορτογαλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 90.000 άνθρωποι ή το 1/3 του πληθυσμού της χώρας. Οι σεισμολόγοι υπολογίζουν σήμερα ότι ο συγκεκριμένος σεισμός θα πρέπει να είχε μέγεθος 9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
- 1903: Η «Ορέστεια» του Αισχύλου ανεβαίνει στο Βασιλικό Θέατρο Αθηνών για πρώτη φορά στη Δημοτική. Το γεγονός προκαλεί συμπλοκές, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και τρία θύματα. (Ορεστειακά)
- 1920: Εκλογική ήττα του Ελευθέριου Βενιζέλου, που φεύγει απογοητευμένος από την Ελλάδα.
- 1940: Ο υπολοχαγός Αλέξανδρος Διάκος, προσπαθώντας να ανακαταλάβει ύψωμα, πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Είναι ο πρώτος νεκρός Έλληνας αξιωματικός του ελληνοϊταλικού πολέμου.
- 1940: Ο Κωστής Παλαμάς γράφει το ποίημα «Στη Νεολαία μας», τρεις ημέρες μετά την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.
Γεννήσεις
- 1863: Τζορτζ Πάρκερ, Αμερικανός εφευρέτης, βιομήχανος και ιδρυτής της φερώνυμης εταιρίας ειδών γραφής. (Θάν. 19/7/1937).
- 1923: Βικτόρια Ντε Λος Άνχελες, διάσημη καταλανή σοπράνο. (Θάν. 15/1/2005).
- 1943: Σαλβατόρε Ανταμό, ιταλοβέλγος τραγουδιστής.
Θάνατοι
- 1968: Γεώργιος Παπανδρέου, ο επονομαζόμενος και «Γέρος της Δημοκρατίας», πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός. (Γενv. 13/2/1888).
- 2000: Στίβεν Ράνσιμαν, επιφανής Bρετανός βυζαντινολόγος. (Γενν. 7/7/1903).
- 2008: Ίμα Σουμάκ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Σόιλα Εμπερατρίς Τσαβαρί ντελ Καστίγιο, Περουβιανή υψίφωνος. (Γενν. 13/9/1922).