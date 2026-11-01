Σαν σήμερα 1 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Σαν σήμερα 1 Νοεμβρίου, το 1968, έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Παπανδρέου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το 1755 καταστροφικός σεισμός πλήττει την Πορτογαλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 90.000 άνθρωποι ή το 1/3 του πληθυσμού της χώρας.
  • Το 1940 ο υπολοχαγός Αλέξανδρος Διάκος πίπτει επί του πεδίου της μάχης, αποτελώντας τον πρώτο νεκρό Έλληνα αξιωματικό του ελληνοϊταλικού πολέμου.
  • Το 1968 πεθαίνει ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο επονομαζόμενος και «Γέρος της Δημοκρατίας», πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • 19 Ημέρες Ακτιβισμού κατά της Παιδικής Κακοποίησης.
  • Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για το Σύνδρομο Λένοξ-Γκαστό.
  • Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού.
  • Ημέρα Διεμφυλικών (Τρανς) Γονέων.
  • Παγκόσμια Ημέρα Αυστηράς Χορτοφαγίας.
  • Παγκόσμια Ημέρα Ξινόμαυρου.
  • Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων.

Γεγονότα

  • 451: Ολοκληρώνεται η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκηδόνας. Καθόρισε το ορθόδοξο δόγμα σχετικά με τις δύο φύσεις του Χριστού και καταδίκασε τον Μονοφυσιτισμό.
  • 1755: Καταστροφικός σεισμός πλήττει την Πορτογαλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 90.000 άνθρωποι ή το 1/3 του πληθυσμού της χώρας. Οι σεισμολόγοι υπολογίζουν σήμερα ότι ο συγκεκριμένος σεισμός θα πρέπει να είχε μέγεθος 9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
  • 1903: Η «Ορέστεια» του Αισχύλου ανεβαίνει στο Βασιλικό Θέατρο Αθηνών για πρώτη φορά στη Δημοτική. Το γεγονός προκαλεί συμπλοκές, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και τρία θύματα. (Ορεστειακά)
  • 1920: Εκλογική ήττα του Ελευθέριου Βενιζέλου, που φεύγει απογοητευμένος από την Ελλάδα.
  • 1940: Ο υπολοχαγός Αλέξανδρος Διάκος, προσπαθώντας να ανακαταλάβει ύψωμα, πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Είναι ο πρώτος νεκρός Έλληνας αξιωματικός του ελληνοϊταλικού πολέμου.
  • 1940: Ο Κωστής Παλαμάς γράφει το ποίημα «Στη Νεολαία μας», τρεις ημέρες μετά την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.

Γεννήσεις

  • 1863: Τζορτζ Πάρκερ, Αμερικανός εφευρέτης, βιομήχανος και ιδρυτής της φερώνυμης εταιρίας ειδών γραφής. (Θάν. 19/7/1937).
  • 1923: Βικτόρια Ντε Λος Άνχελες, διάσημη καταλανή σοπράνο. (Θάν. 15/1/2005).
  • 1943: Σαλβατόρε Ανταμό, ιταλοβέλγος τραγουδιστής.

Θάνατοι

  • 1968: Γεώργιος Παπανδρέου, ο επονομαζόμενος και «Γέρος της Δημοκρατίας», πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός. (Γενv. 13/2/1888).
  • 2000: Στίβεν Ράνσιμαν, επιφανής Bρετανός βυζαντινολόγος. (Γενν. 7/7/1903).
  • 2008: Ίμα Σουμάκ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Σόιλα Εμπερατρίς Τσαβαρί ντελ Καστίγιο, Περουβιανή υψίφωνος. (Γενν. 13/9/1922).
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