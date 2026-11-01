Χόρεψαν το «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον στο φλεγόμενο Παρίσι – Δείτε βίντεο

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Με αφορμή το Χάλοουιν δεκάδες χορευτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι κι αναβίωσαν τη θρυλική χορογραφία του «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον.

Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε την ίδια ημέρα κατά την οποία χιλιάδες πολίτες είχαν βγει στους δρόμους και της Γαλλίας για να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ σε αρκετές πόλεις οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία.

Πίσω από τη χορευτική παραγωγή βρίσκεται η Ενόλα Μπεντάρ, χορεύτρια και δημιουργός περιεχομένου γνωστή για τις χορογραφίες που παρουσιάζει σε δημόσιους χώρους.

Από τα πιο αναγνωρίσιμα χορευτικά κομμάτια όλων των εποχών

Στις 31 Οκτωβρίου δημοσίευσε βίντεο με τίτλο «Thriller Michael Jackson Flashmob», στο οποίο παρουσίασε τη δική της εκδοχή της διάσημης χορογραφίας στο Παρίσι.

Η Μπεντάρ εξήγησε ότι το «Thriller» παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χορευτικά κομμάτια όλων των εποχών και ότι ήθελε να το επαναφέρει στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας ειδικά για το Χάλοουιν.

Όπως ανέφερε, η ίδια και οι συνεργάτες της ολοκλήρωσαν την κινηματογράφηση μέσα σε μία νύχτα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων.

«Το Thriller του Μάικλ Τζάκσον είναι ένας από εκείνους τους χορούς που δεν θα παλιώσουν ποτέ», έγραψε, εξηγώντας ότι, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια περνούν, η χορογραφία εξακολουθεί να είναι εμβληματική.

Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε ότι το Χάλοουιν δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο χωρίς το συγκεκριμένο τραγούδι.

Η χορεύτρια κάλεσε επίσης τους ακολούθους της να προτείνουν την επόμενη πόλη στην οποία θα ήθελαν να δουν μια αντίστοιχη χορευτική εμφάνιση.