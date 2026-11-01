Έμφραγμα στις γυναίκες: 5 συμπτώματα που συχνά αποδίδονται λανθασμένα σε άγχος, σύμφωνα με γιατρό

Το έμφραγμα δεν εκδηλώνεται πάντα με τον έντονο πόνο στο στήθος που έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε με ένα καρδιακό επεισόδιο. Συμπτώματα όπως η δύσπνοια, η ναυτία και ο πόνος στην πλάτη ή στο σαγόνι μπορεί επίσης να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια, τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Ωστόσο, ορισμένες γυναίκες ενδέχεται να υποτιμήσουν τις ενοχλήσεις τους ή να τις αποδώσουν στο άγχος, καθυστερώντας να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια. Μία γιατρός επισημαίνει πέντε συμπτώματα που χρειάζονται.

5 συμπτώματα του εμφράγματος στις γυναίκες που «πολύ συχνά» αποδίδονται σε άγχος

«Είστε πολύ αγχωμένη»: αυτό είναι που ακούν πάρα πολλές γυναίκες, την ίδια στιγμή που η καρδιά τους κυριολεκτικά παλεύει για οξυγόνο», αναφέρει η γιατρός Dr. Nighar Arif. «Μάθαμε να πιστεύουμε ότι το έμφραγμα μοιάζει πάντα με έναν άνδρα που κρατάει το στήθος του».

Οι γυναίκες «πολύ συχνά» ακούν ότι οι ανησυχίες για την υγεία τους είναι απλώς συμπτώματα άγχους, ενώ στην πραγματικότητα θα μπορούσαν να αποτελούν ένδειξη για κάτι πολύ πιο σοβαρό, προειδοποιεί η γνωστή γιατρός. Η Dr. Nighar Arif, ειδικός στη γυναικεία υγεία με συχνές εμφανίσεις στο BBC και το ITV, μοιράζεται τακτικά χρήσιμες συμβουλές υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόσφατα δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, εξηγώντας πώς τα συμπτώματα εμφράγματος στις γυναίκες συχνά υποτιμώνται και αποδίδονται σε κάτι λιγότερο σοβαρό. «”Είστε πολύ αγχωμένη” – αυτό ακούν πάρα πολλές γυναίκες, την ώρα που η καρδιά τους στερείται οξυγόνου», δήλωσε. «Το βλέπω συχνά και στην πρακτική μου στην ιατρική, καθώς εκπαιδευτήκαμε να θεωρούμε ότι το έμφραγμα εκδηλώνεται όπως στους άνδρες: με οξύ, δραματικό και προφανή πόνο στο στήθος. Ωστόσο, μέσα από τα χρόνια ενασχόλησής μου με τη γυναικεία υγεία, συνειδητοποίησα ότι στις γυναίκες τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τα συμπτώματα είναι πιο ήπια, παραβλέπονται πιο εύκολα και ξεφεύγουν συχνότερα από τη διάγνωση».

Η Dr. Arif επισημαίνει πέντε συμπτώματα του εμφράγματος που πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα:

Αδικαιολόγητη δύσπνοια (δυσκολία στην αναπνοή χωρίς προφανή αιτία)

Επίμονη ναυτία που δεν υποχωρεί

Αμβλύς (βουβός) πόνος που ακτινοβολεί στην πλάτη, ανάμεσα στις ωμοπλάτες ή στο σαγόνι

Έντονο αίσθημα ότι «κάτι δεν πάει καθόλου καλά» (προαίσθημα κινδύνου)

Συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη

Καρδιακό επεισόδιο στις γυναίκες: Οι πραγματικοί κίνδυνοι

Η Dr. Arif συνεχίζει αποκαλύπτοντας μια σκληρή αλήθεια: «Ορίστε η αλήθεια που δεν λέγεται όσο δυνατά θα έπρεπε: Οι νεαρές γυναίκες έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τους άνδρες της ηλικίας τους να χάσουν τη ζωή τους μέσα σε έναν χρόνο μετά από ένα έμφραγμα. Αυτό συμβαίνει όχι επειδή η καρδιά τους είναι πιο αδύναμη, αλλά επειδή τα συμπτώματά τους υποτιμήθηκαν, αγνοήθηκαν ή καθυστέρησε η διάγνωσή τους. Αυτό δεν είναι σπάνιο, συμβαίνει καθημερινά.

Γι’ αυτό θέλω να θυμάστε το εξής: Αν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά, ακόμη κι αν δεν μοιάζει με το “τυπικό” έμφραγμα, εμπιστευτείτε το σώμα σας. Να σκέφτεστε πάντα το ενδεχόμενο καρδιακού επεισοδίου, καθώς οι γυναίκες διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά συχνά ακούν τη δικαιολογία ότι πρόκειται απλώς για κρίση άγχους».

Διαφέρουν τα συμπτώματα του εμφράγματος μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Υπάρχει η αντίληψη ότι οι άνδρες και οι γυναίκες βιώνουν το έμφραγμα με εντελώς διαφορετικό τρόπο, με τους άνδρες να εκδηλώνουν πιο έντονα και αιφνίδια συμπτώματα. Ωστόσο, σύμφωνα με το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (British Heart Foundation), αυτό αποτελεί μύθο.

Όπως επισημαίνει ο οργανισμός: «Τα συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά δεν υπάρχουν συμπτώματα που να εμφανίζονται αποκλειστικά ή συχνότερα στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άνδρες». Ωστόσο, αυτή η λανθασμένη αίσθηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη, καθώς οδηγεί τις γυναίκες στο να καθυστερούν να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια.

«Αυτές οι παρανοήσεις καθυστερούν τη διάγνωση, αυξάνοντας τις πιθανότητες για αρνητική εξέλιξη», τονίζει το Ίδρυμα. «Η στεφανιαία νόσος κοστίζει τη ζωή σε υπερδιπλάσιες γυναίκες σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο. Παρά ταύτα, εξακολουθεί εσφαλμένα να θεωρείται “ανδρική ασθένεια”».

Τα πιο κοινά προειδοποιητικά σημάδια ενός εμφράγματος περιλαμβάνουν:

Αιφνίδιο και επίμονο πόνο ή δυσφορία στο στήθος (αίσθημα πίεσης, βάρους ή σφιξίματος).

Πόνο που ακτινοβολεί στο ένα ή και στα δύο χέρια, στον αυχένα, το σαγόνι, την πλάτη ή το στομάχι.

Συνοδά συμπτώματα, όπως τάση για εμετό/ναυτία, εφίδρωση, ζάλη ή τάση λιποθυμίας και δύσπνοια.