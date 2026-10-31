Γαλλία: Σχεδόν 300 συλλήψεις για τα επεισόδια μετά τις διαδηλώσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Τις 300 προσεγγίζουν μέχρι στιγμής οι συλλήψεις από τα επεισόδια μετά τις διαδηλώσεις στη Γαλλία, ενώ η νύχτα αναμένεται μακρά στις μεγάλες πόλεις με αυτοσχέδιες συγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, αν και η σημερινή διαδήλωση ήταν ειρηνική, τα επεισόδια είχαν μικρότερη διάρκεια μεν, αλλά μεγαλύτερη ένταση.

Η ένταση μετά τις διαδηλώσεις εκδηλώθηκε στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Αρχής γενομένης από το Παρίσι, ένταση σημειώθηκε σε Μπορντό, Τουλούζη, Ρεν, Λιλ, Νάντη, Λυών και Μασσαλία. Νωρίτερα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο, στην αποκαλούμενη και «3η Πράξη» των κινητοποιήσεων για το υψηλό κόστος διαβίωσης, κατά την οποία αργά το απόγευμα προκλήθηκαν ταραχές σε διάφορες πόλεις.

🔴 Paris : Les forces de l’ordre visées par plusieurs jets de bombes artisanales en fin de manifestation #31octobre https://t.co/gktErA7E43 — Actu17 (@Actu17) October 31, 2026

Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν συλλάβει 296 άτομα σε όλη τη χώρα έως τις 19.00 ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, Ωστόσο, η κατάσταση φαινόταν να είναι γενικά υπό έλεγχο λίγο πριν από τις 20.00 ώρα Ελλάδας.

🔴 31-Octobre à #Paris : Des policiers ont été brûlés. 👉 Un engin incendiaire a été lancé sur les forces de l’ordre dans le secteur de la porte de Charenton. (Franceinfo) #Manif31Octobre https://t.co/jU6a38nCxG — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) October 31, 2026

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη κινητοποίηση, στις 24 Οκτωβρίου, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε σχεδόν 1.000 συλλήψεις μέχρι το τέλος της ημέρας, έναντι 385 την ίδια ώρα στις 17 Οκτωβρίου. «Σήμερα, οι πορείες εξελίχθηκαν ομαλά, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων διαδηλώσεων», υπογράμμισε το υπουργείο Εσωτερικών. Ωστόσο, έκανε λόγο «ριζοσπαστικά στοιχεία που προσπάθησαν σε διάφορες πόλεις (Μπορντό, Τουλούζη, Ρεν, Λιλ, Νάντη, Μασσαλία, Λυών) στο τέλος των πορειών να εισχωρήσουν στα κέντρα των πόλεων με σκοπό να καταστρέψουν και να λεηλατήσουν».

Urgent 🚨 D’autres POLICIERS prennent FEU 🔥 à Paris près de Charenton !! Des manifestants de la manifestation du 31 octobre LANCENT des COCKTAILS MOLOTOV sur les Policiers !! Suis nous pour avoir toutes les infos en direct !! #31octobre https://t.co/JfSh9OksFX — Objectif! (@Objectiffr) October 31, 2026

Να σημειωθεί ότι οι γαλλικές Αρχές ανέπτυξαν σήμερα ισχυρή δύναμη με 70.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης μετά τα καλέσματα για «επανάσταση» ή «εξέγερση» που είχαν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή το Halloween. Στόχος ήταν να αποτραπεί μια επανάληψη των βίαιων επεισοδίων και των λεηλασιών που σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου, επανέλαβαν οι γαλλικές Αρχές.