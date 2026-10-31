Γαλλία: Σχεδόν 300 συλλήψεις για τα επεισόδια μετά τις διαδηλώσεις – ΒΙΝΤΕΟ

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΓΑΛΛΙΑ – ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: REUTERS
ΓΑΛΛΙΑ – ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: REUTERS
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τις 300 προσεγγίζουν οι συλλήψεις από τα επεισόδια μετά τις διαδηλώσεις στη Γαλλία, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν συλλάβει 296 άτομα σε όλη τη χώρα έως τις 19.00.
  • Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο στην αποκαλούμενη και «3η Πράξη» των κινητοποιήσεων για το υψηλό κόστος διαβίωσης.
  • Οι γαλλικές Αρχές ανέπτυξαν 70.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης μετά τα καλέσματα για «επανάσταση» ή «εξέγερση» που είχαν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή το Halloween.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τις 300 προσεγγίζουν μέχρι στιγμής οι συλλήψεις από τα επεισόδια μετά τις διαδηλώσεις στη Γαλλία, ενώ η νύχτα αναμένεται μακρά στις μεγάλες πόλεις με αυτοσχέδιες συγκεντρώσεις.

Γαλλία: Επεισόδια σε Παρίσι, Λυών, Τουλούζη και Μασσαλία μετά τις διαδηλώσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, αν και η σημερινή διαδήλωση ήταν ειρηνική, τα επεισόδια είχαν μικρότερη διάρκεια μεν, αλλά μεγαλύτερη ένταση.

Η ένταση μετά τις διαδηλώσεις εκδηλώθηκε στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Αρχής γενομένης από το Παρίσι, ένταση σημειώθηκε σε Μπορντό, Τουλούζη, Ρεν, Λιλ, Νάντη, Λυών και Μασσαλία. Νωρίτερα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο, στην αποκαλούμενη και «3η Πράξη» των κινητοποιήσεων για το υψηλό κόστος διαβίωσης, κατά την οποία αργά το απόγευμα προκλήθηκαν ταραχές σε διάφορες πόλεις.

Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν συλλάβει 296 άτομα σε όλη τη χώρα έως τις 19.00 ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, Ωστόσο, η κατάσταση φαινόταν να είναι γενικά υπό έλεγχο λίγο πριν από τις 20.00 ώρα Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη κινητοποίηση, στις 24 Οκτωβρίου, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε σχεδόν 1.000 συλλήψεις μέχρι το τέλος της ημέρας, έναντι 385 την ίδια ώρα στις 17 Οκτωβρίου. «Σήμερα, οι πορείες εξελίχθηκαν ομαλά, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων διαδηλώσεων», υπογράμμισε το υπουργείο Εσωτερικών. Ωστόσο, έκανε λόγο «ριζοσπαστικά στοιχεία που προσπάθησαν σε διάφορες πόλεις (Μπορντό, Τουλούζη, Ρεν, Λιλ, Νάντη, Μασσαλία, Λυών) στο τέλος των πορειών να εισχωρήσουν στα κέντρα των πόλεων με σκοπό να καταστρέψουν και να λεηλατήσουν».

Να σημειωθεί ότι οι γαλλικές Αρχές ανέπτυξαν σήμερα ισχυρή δύναμη με 70.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης μετά τα καλέσματα για «επανάσταση» ή «εξέγερση» που είχαν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή το Halloween. Στόχος ήταν να αποτραπεί μια επανάληψη των βίαιων επεισοδίων και των λεηλασιών που σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου, επανέλαβαν οι γαλλικές Αρχές.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ