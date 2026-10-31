Γαλλία: Η φονική επίθεση στην Τραπ ενώνει την Αριστερά – Η απουσία της κυβέρνησης και ο φόβος για την ακροδεξιά το 2027

Η φονική ρατσιστική επίθεση στην Τραπ, στα δυτικά προάστια του Παρισιού, έχει προκαλέσει βαθιά αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και αναζωπυρώνει την πολιτική αντιπαράθεση στη Γαλλία, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Στη συγκέντρωση μνήμης της Παρασκευής (30/10), στην οποία συμμετείχαν περίπου 12.000 άνθρωποι σύμφωνα με τον δήμο, έδωσαν το «παρών» σχεδόν όλες οι ηγετικές φυσιογνωμίες της γαλλικής Αριστεράς, ενώ απουσίαζαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του πολιτικού κέντρου. Την ίδια ώρα, κάτοικοι με μεταναστευτική καταγωγή περιγράφουν κλίμα αυξανόμενου φόβου και ανησυχίας για το ενδεχόμενο ανόδου της ακροδεξιάς στην εξουσία.

Σε εκτενές ρεπορτάζ της, η γαλλική εφημερίδα Le Monde καταγράφει το κλίμα που επικρατεί στην Τραπ μία εβδομάδα μετά την επίθεση της 23ης Οκτωβρίου, κατά την οποία ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του και επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα κορίτσι ηλικίας 11 ετών.

Η πόλη εξακολουθεί να προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ, ενώ οι μαρτυρίες κατοίκων αποκαλύπτουν ότι η ανασφάλεια παραμένει έντονη.

Κοντά στην πλατεία Λουί Περγκό, μία από τις αδελφές του 26χρονου Πενγκό Μποσιό Γουανγκί τοποθέτησε τη φωτογραφία του αδελφού της στη βάση του δέντρου όπου σκοτώθηκε. Στον κορμό, που εξακολουθεί να φέρει σημάδια από σφαίρες, είχαν αφεθεί λίγα λουλούδια.

Η εικόνα αποτυπώνει το πένθος μιας πόλης που, όπως περιγράφει η Le Monde, παραμένει συγκλονισμένη.

«Δεν αφήνουμε τα παιδιά μας να βγουν από το σπίτι»

Ο Γιουσέφ, εργαζόμενος στη συντήρηση χώρων πρασίνου, βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον φερόμενο ως δράστη, τον Κέβιν Τ., αλλά γλίτωσε από την επίθεση.

Όπως αφηγείται, εξακολουθεί να αναβιώνει τις στιγμές εκείνες. Θυμάται τον 26χρονο τραυματισμένο στο πλευρό, να πεθαίνει στο πεζοδρόμιο, και δυσκολεύεται ακόμη να βάλει σε σειρά όσα αντίκρισε.

Ανάλογη είναι η αναστάτωση και σε άλλες οικογένειες της περιοχής.

Η Σουάντ και η Φατίχα, δύο γυναίκες αλγερινής καταγωγής, ηλικίας άνω των 40 ετών, δηλώνουν ότι δεν έχουν επιτρέψει στα παιδιά τους να βγουν από το σπίτι εδώ και μία εβδομάδα.

«Θα μπορούσε να είχε συμβεί και σε μένα», λέει η Σουάντ, εξηγώντας ότι την ημέρα της επίθεσης είχε περάσει από την ίδια διαδρομή που ακολούθησε αργότερα ο δράστης.

Η Φατίχα εκφράζει την ανησυχία της για την αύξηση των ρατσιστικών συμπεριφορών στη Γαλλία.

«Δεν έχω δει ποτέ τόσο ρατσισμό», αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι άνθρωποι που παλαιότερα συγκρατούσαν τις απόψεις τους πλέον τις εκφράζουν ανοιχτά.

Μία ακόμη κάτοικος, η Λάμια, δηλώνει ότι αισθάνεται μεγαλύτερο φόβο επειδή φορά μουσουλμανική μαντίλα. Η ίδια ασκεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο τηλεοπτικά δίκτυα, όπως το CNews και το BFM-TV, παρουσιάζουν ζητήματα που συνδέονται με τη μετανάστευση.

Ο δήμαρχος κατηγορεί την Εθνική Συσπείρωση για τη διάδοση του μίσους

Στο επίκεντρο της συγκέντρωσης βρέθηκε ο δήμαρχος της Τραπ, Αλί Ραμπέ, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση κατά της Μαρίν Λεπέν και του Ζορντάν Μπαρντελά, των δύο σημαντικότερων προσωπικοτήτων της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN).

Ο Ραμπέ κατηγόρησε το κόμμα ότι έχει συμβάλει στη διατήρηση και τη διάδοση ρατσιστικών αντιλήψεων στη γαλλική κοινωνία.

Χαρακτήρισε τη Λεπέν και τον Μπαρντελά ως εκπροσώπους ενός συνδυασμού συγκαλυμμένου αντισημιτισμού και ανοιχτής ισλαμοφοβίας, υποστηρίζοντας ότι η ρατσιστική προπαγάνδα βρίσκει πλέον υποστηρικτές και έξω από τα όρια της Εθνικής Συσπείρωσης.

Ο δήμαρχος στράφηκε επίσης εναντίον του τηλεοπτικού δικτύου CNews, αμφισβητώντας τον δημοσιογραφικό του ρόλο.

Παράλληλα, ζήτησε την ψήφιση πρότασης νόμου των Οικολόγων, η οποία προβλέπει την ποινικοποίηση της διάδοσης της θεωρίας της «μεγάλης αντικατάστασης», σύμφωνα με την οποία οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί υποτίθεται ότι αντικαθίστανται σκόπιμα από μετανάστες.

Μελανσόν, Γκλικσμάν, Φορ και Τοντελιέ στην ίδια συγκέντρωση

Η συγκέντρωση στην Τραπ απέκτησε ιδιαίτερη πολιτική σημασία εξαιτίας της παρουσίας σχεδόν ολόκληρης της ηγεσίας της γαλλικής Αριστεράς.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI), βρέθηκε στην εκδήλωση μαζί με στελέχη του κόμματός του, μεταξύ των οποίων η ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και ο βουλευτής Ερίκ Κοκερέλ.

Παρόντας ήταν επίσης ο Ραφαέλ Γκλικσμάν, υποψήφιος της σοσιαλδημοκρατικής Αριστεράς για τις προεδρικές εκλογές, ο οποίος βρίσκεται σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση με τον Μελανσόν.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν ακόμη ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ, η επικεφαλής των Οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ, η πρώην υπουργός Σεγκολέν Ρουαγιάλ και ο βουλευτής Αλεξί Κορμπιέρ.

Η παρουσία τους στον ίδιο χώρο ήταν αξιοσημείωτη, καθώς οι διαφορές ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς παραμένουν βαθιές.

Σύμφωνα με τη Le Monde, η διοργάνωση είχε σχεδιαστεί με τρόπο που να αποφεύγονται οι άβολες συναντήσεις και οι πιθανές αντιπαραθέσεις μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων παρέμειναν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χωρίς να χρειαστεί να διασχίσουν το πλήθος ή να πραγματοποιήσουν δημόσιες ομιλίες.

Η Μαρίν Τοντελιέ χαιρέτισε την κοινή παρουσία των κομμάτων της Αριστεράς, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κάτι αρκετά σπάνιο.

Η ίδια εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η συνύπαρξη θα μπορούσε να συμβάλει στην επαναπροσέγγιση των κομμάτων ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

À l’issue du rassemblement contre le racisme et l’islamophobie organisé à #Trappes, @JLMelenchon quitte les lieux devant une foule de jeunes et d’habitants.

Acclamé, le candidat insoumis a peiné à atteindre son taxi.

@TF1Info @LCI https://t.co/DTkC9dbPZ2 — Pierre-Olivier Dentan (@po_dentan) October 30, 2026

Γιατί απουσίαζαν κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι του κέντρου

Παρά το γεγονός ότι ο δήμαρχος είχε προσκαλέσει εκπροσώπους από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, κανένα μέλος της γαλλικής κυβέρνησης δεν έδωσε το «παρών» στη συγκέντρωση της Τραπ.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ επικαλέστηκε προγραμματισμένη επίσκεψη στη Βρετάνη, ενώ ο επίσης πρώην πρωθυπουργός και υποψήφιος για την προεδρία Εντουάρ Φιλίπ επέλεξε να παραστεί σε διαφορετική εκδήλωση μνήμης.

Ο Φιλίπ μετέβη στη γειτονική πόλη Λα Βεριέρ, όπου ο δράστης είχε συνεχίσει την πορεία του κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Εκεί πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή τελετή, με πρωτοβουλία του δημάρχου Νικολά Ντενβίλ, ο οποίος ανήκει στο κεντροδεξιό κόμμα Οι Ρεπουμπλικανοί (LR).

Ο δήμαρχος της Λα Βεριέρ επέλεξε να αναφερθεί όχι μόνο στην πρόσφατη επίθεση, αλλά και σε θύματα διαφορετικών μορφών μίσους.

Μεταξύ άλλων, μνημόνευσε τον Αμπουμπακάρ Σισέ, ο οποίος δολοφονήθηκε σε τζαμί τον Απρίλιο του 2025, τα θύματα της αντισημιτικής τρομοκρατικής επίθεσης στο εβραϊκό παντοπωλείο Hyper Cacher το 2015 και τον καθολικό ιερέα Ζακ Αμέλ, που δολοφονήθηκε από τζιχαντιστές το 2016.

Αναφέρθηκε επίσης στην υπόθεση του νεαρού Τομά Περότο, ο οποίος σκοτώθηκε το 2023 στο Κρεπόλ.

Το μήνυμά του ήταν ότι η κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίζει με την ίδια αποφασιστικότητα κάθε μορφή μίσους, ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών των θυμάτων.

Εντουάρ Φιλίπ: «Ο ρατσισμός σκοτώνει»

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Εντουάρ Φιλίπ απέφυγε να συνδέσει ευθέως την επίθεση στην Τραπ με την ακροδεξιά.

«Ο ρατσισμός σκοτώνει», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικοί, οι δημόσιοι παράγοντες και οι πολίτες έχουν μεγάλη ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται στον δημόσιο διάλογο.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η απάντηση δεν πρέπει να περιοριστεί στην απόδοση ευθυνών σε έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, αλλά να εκφράζει μια ευρύτερη συλλογική αντίδραση.

Ο εκπρόσωπός του, Μαέλ ντε Καλάν, εξήγησε ότι η απόφαση να μην παραστεί στην Τραπ συνδεόταν με την επιθυμία να αποφευχθούν πολιτικές αντιπαραθέσεις με την Ανυπότακτη Γαλλία.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι τόσο ο Ζαν-Λικ Μελανσόν όσο και η Μαρίν Λεπέν φέρουν σημαντική ευθύνη για το σημερινό κλίμα πολιτικής έντασης στη χώρα.

Από την πλευρά της, η Μαρίν Τοντελιέ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την περιορισμένη παρουσία της Δεξιάς στη συγκέντρωση, τονίζοντας ότι είχαν προσκληθεί εκπρόσωποι όλων των κομμάτων.

«Είμαστε Γάλλοι μόνο στα χαρτιά;» – Η αγωνία για τις εκλογές του 2027

Πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, το ρεπορτάζ της Le Monde αποτυπώνει την ανησυχία κατοίκων που αισθάνονται ότι η θέση τους στη γαλλική κοινωνία αμφισβητείται ολοένα περισσότερο.

Στην Τραπ, όπου κατοικούν πολλοί άνθρωποι με μεταναστευτική καταγωγή, αρκετοί συμμετέχοντες στη συγκέντρωση εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενη νίκη της Εθνικής Συσπείρωσης στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ορισμένοι δηλώνουν ότι αντιμετωπίζονται ως «Γάλλοι μόνο στα χαρτιά», παρά το γεγονός ότι ζουν και εργάζονται επί δεκαετίες στη χώρα.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας αλγερινής καταγωγής αφηγείται ότι έφτασε στη Γαλλία το 1974 για να εργαστεί στο εργοστάσιο της Renault στο Μπιγιανκούρ, υπενθυμίζοντας τη συμβολή των μεταναστών στη γαλλική βιομηχανία.

Ένας άλλος κάτοικος επιχειρεί να διακωμωδήσει τη θεωρία της «μεγάλης αντικατάστασης», λέγοντας πως όσοι παρουσιάζονται ως «αντικαταστάτες» αποτελούν στην πραγματικότητα αναπόσπαστο μέρος της γαλλικής κοινωνίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, η ατμόσφαιρα στη συγκέντρωση ήταν τόσο βαριά ώστε το σχόλιό του δεν προκάλεσε γέλια.

«Ελπίζω αυτή η τραγωδία να αφυπνίσει την κοινωνία»

Η Ζουιρά Μεντούρ, κάτοικος του Μπλαν-Μενίλ και μέλος συλλογικοτήτων της περιοχής, περιγράφει την παρούσα περίοδο ως εξαιρετικά σοβαρή για τη Γαλλία.

Όπως υποστηρίζει, η επίθεση στην Τραπ αναδεικνύει το εύρος του ρατσισμού και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η διάδοση του μίσους στον δημόσιο λόγο.

«Ελπίζω ότι αυτό θα αφυπνίσει τον πληθυσμό», δηλώνει, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή της στην πολιτική εκμετάλλευση του πένθους.

Αντίστοιχες ανησυχίες εκφράζουν εκπρόσωποι οργανώσεων κατά των διακρίσεων, οι οποίοι θεωρούν ότι οι προεδρικές εκλογές του 2027 θα αποτελέσουν κρίσιμη δοκιμασία για τις σχέσεις ανάμεσα στις διαφορετικές κοινότητες της χώρας.

Η Μίνα ΜακΚάμερι, συνιδρύτρια της συλλογικότητας «Assemblée des quartiers», εξηγεί ότι η οργάνωσή της επιδιώκει να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων στις εκλογές, ιδίως εκείνων που πιστεύουν ότι η πολιτική διαδικασία δεν τους εκπροσωπεί.

Παράλληλα, προωθεί τη δημιουργία ενός ευρύτερου αντιρατσιστικού δικτύου αλληλεγγύης, το οποίο θα μπορεί να υποστηρίζει τις τοπικές κοινότητες ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και εκπρόσωποι της οργάνωσης «Brigade anti-négrophobie», που δραστηριοποιείται κατά του ρατσισμού εις βάρος των μαύρων.

Ο εκπρόσωπός της, Φράνκο Λολιά, υποστήριξε ότι η επίθεση δεν πρέπει να εξεταστεί μόνο ως μεμονωμένη εγκληματική ενέργεια, αλλά και υπό το πρίσμα των ευρύτερων διακρίσεων στη γαλλική κοινωνία.

Για πολλούς από τους κατοίκους της Τραπ, η αγωνία αφορά πλέον τόσο την πιθανότητα μιας νέας ρατσιστικής επίθεσης όσο και την πολιτική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η Γαλλία το 2027.

Μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία του 26χρονου Πενγκό Μποσιό Γουανγκί, η συγκέντρωση στην Τραπ δεν αποτέλεσε μόνο φόρο τιμής στα θύματα, αλλά και αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τον ρατσισμό, την πολιτική πόλωση και το μέλλον της γαλλικής κοινωνίας.