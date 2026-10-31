Γκράβα: Ανοίγουν ξανά από τη Δευτέρα τα σχολεία – Κλειστή η παροχή φυσικού αερίου

Ομόφωνη απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων του συγκροτήματος της Γκράβας από τη Δευτέρα έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων κατά την 38η έκτακτη συνεδρίασή του, ορίζοντας ωστόσο ότι η παροχή φυσικού αερίου θα παραμείνει απενεργοποιημένη. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε κατόπιν πρότασης του δημάρχου Χάρη Δούκα, καθώς οι εξονυχιστικοί έλεγχοι που προηγήθηκαν δεν κατέγραψαν διαρροή ή οσμή αερίου.

Έγιναν 6 έλεγχοι

Συνολικά, διενεργήθηκαν συνολικά έξι διαδοχικοί έλεγχοι από τρεις διαφορετικούς φορείς, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο στοιχείο που να υποδηλώνει διαρροή φυσικού αερίου στον χώρο.

Συγκεκριμένα, οι πραγματογνωμοσύνες πραγματοποιήθηκαν από τρεις διαφορετικούς φορείς:

Την ENAON , διαχειριστή του δικτύου φυσικού αερίου.

, διαχειριστή του δικτύου φυσικού αερίου. Την ICON , εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση των καυστήρων για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων .

, εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση των καυστήρων για λογαριασμό του Δήμου . Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), Νομικό Πρόσωπο Δημοσ ίου Δικαίου και θεσμικό σύμβουλο της Πολιτείας.

Και οι τρεις έλεγχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.

Παράλληλα, η ENAON πραγματοποίησε τρεις επιπλέον ελέγχους με το σύγχρονο σύστημα ανίχνευσης Picarro, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη ενδείξεων οσμής αερίου. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους:

2–3 Οκτωβρίου 2026

9–10 Οκτωβρίου 2026

26–28 Οκτωβρίου 2026

Και στους τρεις πρόσθετους ελέγχους δεν καταγράφηκε καμία σχετική ένδειξη οσμής αερίου.

Με την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων και την ομόφωνη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, μαθητές και μαθήτριες επιστρέφουν κανονικά στα θρανία από τη Δευτέρα. Ωστόσο, η επαναλειτουργία των σχολείων θα γίνει με την παροχή φυσικού αερίου κλειστή, ενώ η απόφαση έρχεται έπειτα από την αναστάτωση που προκάλεσε το ζήτημα της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και την παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Ο Χάρης Δούκας, κατά την εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόνισε μεταξύ άλλων: «Τα συστήματα έχουν εκκενωθεί για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και παραμένουν εκτός λειτουργίας. Βεβαίως, αξιοποιώντας τα ευρήματα, τις προτάσεις και τα συμπεράσματα της πραγματογνωμοσύνης και των τεχνικών ελέγχων, προχωράμε στην εναρμόνιση της εγκατάστασης φυσικού αερίου με την εγκεκριμένη μελέτη, με στόχο να τεθεί ξανά σε λειτουργία, πιστοποιημένη πλέον, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου».