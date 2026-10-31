Σκέρτσος: Πώς σπάει η πεποίθηση ότι κάποιοι είναι υπεράνω νόμων – Το παράδειγμα των μισθώσεων δημόσιου χώρου στις παραλίες

«Τι κάνετε τόσα χρόνια απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα; Το παράδειγμα των μισθώσεων δημόσιου χώρου στις παραλίες. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος επαναφέρουν ένα ουσιαστικό ερώτημα: πώς σπάει η πεποίθηση ορισμένων ότι μπορούν να λειτουργούν υπεράνω νόμων και κανόνων; Αλλά και η αντίληψη μέρους της κοινωνίας ότι τα κυκλώματα αυτά είναι ανίκητα; Η απάντηση βρίσκεται στους συνεχείς ελέγχους, στις αυστηρές κυρώσεις και στις θεσμικές, οργανωτικές και τεχνολογικές αλλαγές που κλείνουν τις διόδους της αυθαιρεσίας», αναφέρει ο Άκης Σκέρτσος σε ανάρτησή του, εξηγώντας αναλυτικά όσα έχει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια.

«Αυτή τη μάχη δώσαμε ως κυβέρνηση από το 2023 ξεκινώντας από τη Μύκονο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ξήλωμα των αυθαίρετων κατασκευών του Principote στον Πάνορμο. Απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα και σε μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη ότι μια ολόκληρη παραλία μπορεί να μετατρέπεται σε ιδιωτικό προνόμιο. Ότι το χρήμα και οι διασυνδέσεις μπορούν να παραμερίζουν το δικαίωμα κάθε πολίτη να φτάνει ελεύθερα στη θάλασσα.

Η παρέμβαση εκείνη δεν σταμάτησε στη Μύκονο. Είχε και συνέχεια. Το 2024 μαζί με τον Κωστή Χατζηδάκη ως Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλάξαμε τους κανόνες διαχείρισης των παραλιών σε όλη τη χώρα.

Μεταφέραμε τη διενέργεια των δημοπρασιών από τους δήμους στις Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπό τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.

Καθιερώσαμε ηλεκτρονικές δημοπρασίες, με κοινούς κανόνες και μεγαλύτερη διαφάνεια, περιορίζοντας τα περιθώρια τοπικών διευθετήσεων.

Κατοχυρώσαμε ότι τουλάχιστον το 50% της παραλίας πρέπει να μένει ελεύθερο.

Και με το MyCoast δώσαμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν τα όρια των παραχωρήσεων και να καταγγέλλουν παραβάσεις από το κινητό τους.

Ο απολογισμός της περιόδου 2024–2026, μέχρι σήμερα, αποτυπώνει αποτελέσματα σε τρία επίπεδα:

Διαφάνεια στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας: 12.730 συμβάσεις παραχώρησης στο νέο πλαίσιο, με ψηφιακές διαδικασίες δημοπράτησης και δυνατότητα δημόσιου ελέγχου.

Οικονομικό όφελος για το Δημόσιο και τις τοπικές κοινωνίες: συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα παραχωρήσεων 62,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, καταλογίστηκαν 49,7 εκατ. ευρώ από μέτρα προστασίας απέναντι σε παραβάσεις.

Προστασία του κοινόχρηστου χώρου: 5.852 μέτρα προστασίας για παραβάσεις που αφορούν έκταση άνω των 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων. Περισσότερες από 66.800 καταγγελίες μέσω του MyCoast έδωσαν στις υπηρεσίες ένα πρόσθετο εργαλείο εντοπισμού της αυθαιρεσίας».

«Βεβαίως υπάρχουν ακόμη εκκρεμείς καταγγελίες που πρέπει να εξεταστούν και έλεγχοι που πρέπει να ολοκληρωθούν. Η ευθύνη μας είναι να συνεχίσουμε, με συνέπεια και λογοδοσία.

Όμως κάθε ελεύθερη παραλία, κάθε παράνομη κατασκευή που απομακρύνεται, κάθε διαφανής διαγωνισμός που ολοκληρώνεται προστατεύει ταυτόχρονα τον πολίτη, τον νόμιμο επαγγελματία και φυσικά το περιβάλλον. Διότι η δημόσια περιουσία ανήκει σε όλους. Και η μάχη της νομιμότητας δίνεται κάθε μέρα, με αποφάσεις, κανόνες και μετρήσιμα αποτελέσματα» καταλήγει ο κ. Σκέρτσος.