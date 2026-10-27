LIVE UPDATE
Συναγερμός στα Εξάρχεια για ύποπτο αντικείμενο: Διακοπή κυκλοφορίας σε Μπενάκη και Καλλιδρομίου – Στο σημείο ΤΕΕΜ

Στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας η Σοφία Ζαχαράκη – Σχέδιο για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών και την αναπλήρωση των μαθημάτων

Επίσκεψη στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας πραγματοποίησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, με αντικείμενο τις αναγκαίες παρεμβάσεις ασφάλειας και την επιστροφή των μαθητών στη διά ζώσης εκπαίδευση. Για την αντιμετώπιση των μαθησιακών κενών που προκάλεσε η αναστολή λειτουργίας, καταρτίζεται σχέδιο παιδαγωγικής υποστήριξης με αναπλήρωση διδακτικών ωρών, αξιοποίηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επίσκεψη στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας πραγματοποίησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, θέτοντας ως άμεση προτεραιότητα την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις τάξεις.
  • Για την κάλυψη των κενών, καταρτίζεται «οργανωμένο σχέδιο παιδαγωγικής υποστήριξης, με αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, αξιοποίηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όπου απαιτείται».
  • Καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι οποίοι, σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, θα αποτυπώσουν τις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας και θα συμβάλουν στην κατάλληλη υποστήριξη των μαθητών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Επίσκεψη στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας πραγματοποίησε χθες, Δευτέρα, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, όπως έκανε γνωστό μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ.

Όπως ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, «η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας τόσο νωρίς στη σχολική χρονιά δημιούργησε κενά και επηρέασε ιδιαίτερα τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, αλλά και τα μικρότερα παιδιά, για τα οποία η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι αντικειμενικά δυσκολότερη».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι καταρτίζεται «οργανωμένο σχέδιο παιδαγωγικής υποστήριξης, με αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, αξιοποίηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όπου απαιτείται», με «καθοριστικό» τον ρόλο των Συμβούλων Εκπαίδευσης.

«Δεν αρκεί να αποκαταστήσουμε τα κτίρια. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της σχολικής ζωής και το αίσθημα ασφάλειας κάθε παιδιού, με συνεργασία, συνέπεια και διαρκή παρουσία δίπλα στη σχολική κοινότητα της Γκράβας», κατέληξε η υπουργός.

Αναλυτικά, η ανάρτηση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, έχει ως εξής:

«Σήμερα βρέθηκα στο Σχολικό Συγκρότημα της Γκράβας, μαζί με τον Αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιο Αναστασόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτιριακών Υποδομών, Αθανάσιο Γιάνναρη, και τον Πρόεδρο των Κτιριακών Υποδομών, Τιμολέοντα Κατσίπο. Συζητήσαμε με τις διευθύντριες και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων τις ανάγκες ενός από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας.

Η ενεργειακή αναβάθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, αποτελεί την αφετηρία για την ευρύτερη ανακαίνιση της Γκράβας. Συζητήσαμε για τις παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια, την πυροπροστασία, τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων και την καθολική προσβασιμότητα μαθητών και εκπαιδευτικών με αναπηρία.

‘Αμεση προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η ασφαλής επιστροφή των παιδιών στις τάξεις. Με τις αναγκαίες παρεμβάσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος Αθηναίων, αναμένεται να δοθεί το συντομότερο δυνατόν το σήμα για την επάνοδο στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία από το Δήμο.

Στο Υπουργείο Παιδείας θα συνδράμουμε τόσο στην προώθηση των αιτημάτων για περαιτέρω βελτίωση του συγκροτήματος, όπου καθημερινά βρίσκονται χιλιάδες παιδιά και εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως στην κάλυψη των μαθησιακών αναγκών.

Η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας τόσο νωρίς στη σχολική χρονιά δημιούργησε κενά και επηρέασε ιδιαίτερα τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, αλλά και τα μικρότερα παιδιά, για τα οποία η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι αντικειμενικά δυσκολότερη.

Γι’ αυτό καταρτίζουμε ένα οργανωμένο σχέδιο παιδαγωγικής υποστήριξης, με αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, αξιοποίηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όπου απαιτείται.

Καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι οποίοι, σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, θα αποτυπώσουν τις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας και θα συμβάλουν στην κατάλληλη υποστήριξη των μαθητών.

Δεν αρκεί να αποκαταστήσουμε τα κτίρια. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της σχολικής ζωής και το αίσθημα ασφάλειας κάθε παιδιού, με συνεργασία, συνέπεια και διαρκή παρουσία δίπλα στη σχολική κοινότητα της Γκράβας».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ