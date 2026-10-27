ΗΣΑΠ: Πτώση ατόμου από πεζογέφυρα στον σταθμό «Άγιος Νικόλαος» – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Γραμμή 1

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (27/10) στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Άγιος Νικόλαος», όταν άτομο έπεσε από την πεζογέφυρα που βρίσκεται μεταξύ των σταθμών Αττική και Άγιος Νικόλαος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στο σημείο έχει ήδη φτάσει μηχανή του ΕΚΑΒ και αναμένεται και ασθενοφόρο ενώ από την ΣΤΑΣΥ έχει κληθεί και η ΕΛΑΣ.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Γραμμή 1

Εξαιτίας του περιστατικού στον σταθμό του ηλεκτρικού εκτελούνται δρομολόγια μόνο από Πειραιά – Ομόνοια και Άνω Πατήσια – Κηφισιά.

Εκτός λειτουργίας προσωρινά είναι οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.