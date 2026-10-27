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ΗΣΑΠ: Πτώση ατόμου από πεζογέφυρα στον σταθμό «Άγιος Νικόλαος» – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Γραμμή 1

ΗΣΑΠ: Πτώση ατόμου από πεζογέφυρα στον σταθμό «Άγιος Νικόλαος» – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Γραμμή 1

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Άγιος Νικόλαος», έπειτα από πτώση ατόμου από πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών Αττική και Άγιος Νικόλαος, κινητοποιώντας άμεσα το ΕΚΑΒ και την ΕΛΑΣ. Εξαιτίας του περιστατικού, τα δρομολόγια στη Γραμμή 1 εκτελούνται μόνο στα τμήματα Πειραιάς – Ομόνοια και Άνω Πατήσια – Κηφισιά. Προσωρινά εκτός λειτουργίας παραμένουν οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.

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ΗΣΑΠ- τρένο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (27/10) στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Άγιος Νικόλαος», όταν άτομο έπεσε από την πεζογέφυρα που βρίσκεται μεταξύ των σταθμών Αττική και Άγιος Νικόλαος.
  • Στο σημείο έφτασε μηχανή του ΕΚΑΒ και αναμένεται ασθενοφόρο, ενώ από την ΣΤΑΣΥ έχει κληθεί και η ΕΛΑΣ.
  • Εξαιτίας του περιστατικού εκτελούνται δρομολόγια μόνο στα τμήματα Πειραιά – Ομόνοια και Άνω Πατήσια – Κηφισιά, ενώ εκτός λειτουργίας προσωρινά είναι οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (27/10) στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Άγιος Νικόλαος», όταν άτομο έπεσε από την πεζογέφυρα που βρίσκεται μεταξύ των σταθμών Αττική και Άγιος Νικόλαος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στο σημείο έχει ήδη φτάσει μηχανή του ΕΚΑΒ και αναμένεται και ασθενοφόρο ενώ από την ΣΤΑΣΥ έχει κληθεί και η ΕΛΑΣ.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Γραμμή 1

Εξαιτίας του περιστατικού στον σταθμό του ηλεκτρικού εκτελούνται δρομολόγια μόνο από Πειραιά – Ομόνοια και Άνω Πατήσια – Κηφισιά.

Εκτός λειτουργίας προσωρινά είναι οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.

 

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