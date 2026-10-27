Με το «βλέμμα» στη Βόρεια Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Κιλκίς σήμερα ο Πρωθυπουργός, στη Θεσσαλονίκη αύριο για τη στρατιωτική παρέλαση

Σε μία συντονισμένη προσπάθεια να ανακόψει τις απώλειες ψηφοφόρων προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και να ενισχύσει τη γαλάζια συσπείρωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Κιλκίς και τη Θεσσαλονίκη.

Τα ευρήματα των μετρήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, καθιστούν σαφές ότι κομμάτι του «Βορρά», αποτελεί ένα ευάλωτο μέτωπο της παράταξης, με την Ελληνική Λύση, να καταγράφει σημαντική δυναμική. Απάντηση της κυβέρνησης, αποτελεί η προβολή χειροπιαστών παρεμβάσεων: από τα κρίσιμα αναπτυξιακά έργα μέχρι τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, όπως το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία και το διευρυμένο επίδομα θέρμανσης για τον επερχόμενο χειμώνα.

Το πρόγραμμα των επισκέψεων

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού ξεκινά από το Κιλκίς, νομό με έντονο πολιτικό αποτύπωμα στις πρόσφατες κάλπες. Πρώτος σταθμός λίγο μετά τις 11:00, είναι το εργοτάξιο του οδικού άξονα Άσσηρος – Νέα Σάντα, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν επισκέψεις σε τοπικές παραγωγικές μονάδες, στον Οίκο Ευγηρίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στα έργα αναβάθμισης του τμήματος Χαλάστρα – Εύζωνοι.

Στη 13:00 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στο Νέο Αγιονέρι, διατηρώντας το μοντέλο της άμεσης επαφής με τις τοπικές κοινωνίες.

Το απόγευμα η δραστηριότητα μεταφέρεται στη συμπρωτεύουσα. Στις 18:00 ο Πρωθυπουργός παραδίδει το νέο έργο φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου και κατόπιν ξεναγείται στο ιστορικό Τέμενος Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ). Η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη (28/10/2026) με την παρακολούθηση της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.