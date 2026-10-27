Zoom In: Το γεύμα Καραμανλή – Πιερρακάκη, τα 80s του υπουργού, η «παντοτινή» Ντόρα, οι λουκουμάδες στο ΚΑΠΗ και η βόλτα με τα ανίψια στη Βουλή

Στην Ξάνθη και στις εγκαταστάσεις της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος βρέθηκε τη Δευτέρα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της ΣΕΚΕ και πρώην Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Αλέξανδρο Κοντό. Ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για τη μεγαλύτερη βιομηχανία καπνού, όχι απλώς της Ελλάδας, αλλά των Βαλκανίων, εξήρε την εξαγωγική ισχύ της και προανήγγειλε λελογισμένες αυξήσεις στη φορολογία των καπνικών προϊόντων που θα τεθούν σε ισχύ από το 2036. Οι δύο άνδρες κατέληξαν με τους συνεργάτες τους για φαγητό σε εστιατόριο στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Το δίωρο «τραπέζι» επιβεβαίωσε πως, πέρα από τα επίσημα δελτία Τύπου, η χημεία μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού και του “τσάρου” της οικονομίας είναι εξαιρετική.

Νέοι αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου στη ΝΔ

Επιχείρηση ανανέωσης και generation check στη Νέα Δημοκρατία. Η Πειραιώς ρίχνει στη μάχη της καθημερινής ενημέρωσης τέσσερις νέους αναπληρωτές εκπροσώπους Τύπου, όλοι τους από τη γενιά των 30άρηδων. Συγκεκριμένα, το βάπτισμα του πυρός παίρνουν οι Πορφυλένια Κανελλοπούλου, Οδυσσέας Νασιμπιάν, Χρήστος Λαγκαδιανός και Πώλα Δαμιανού και το μήνυμα είναι σαφές: η κυβερνητική παράταξη θέλει νέα πρόσωπα, γρήγορα ανακλαστικά και γλώσσα που μιλάει κατευθείαν στους νεότερους. Επίσης, αναβαθμίζεται ο ρόλος της Εκπροσώπου, Αλεξάνδρας Σδούκου.

Υπουργός… AI

Όταν είσαι υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δεν λες «χρόνια πολλά» με τον παραδοσιακό τρόπο. Ο Δημήτρης Παπαστεργίου επιστράτευσε την τεχνητή νοημοσύνη και μια γερή δόση «eightίλας», ποστάροντας ένα απολαυστικό βίντεο με το τραγούδι “Χρόνια πολλά, Δημήτρη” για τη γιορτή του και κερδίζοντας τις εντυπώσεις με το χιούμορ του και την… Τέτα Sarandos.

Η «παντοτινή» γενιά

Ανεβάζει στροφές ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας στον Βόρειο Τομέα της Αττικής, με τις τοπικές οργανώσεις να πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινά εκδηλώσεις με τη συμμετοχή γαλάζιων υποψηφίων. Μία από αυτές έλαβε χώρα πριν από λίγες μέρες στη Νέα Φιλαδέλφεια, με ομιλητές την πρώην υπουργό και βουλευτή, Ντόρα Μπακογιάννη και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη.

«Γιατί ΝΔ Ξανά; Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα σε έναν κόσμο συγκρούσεων και ανασφάλειας» ήταν το θέμα της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Νέας Δημοκρατίας, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με την Ντόρα Μπακογιάννη να δείχνει τον Δημήτρη Καιρίδη που καθόταν δίπλα της και να λέει «Εδώ είναι η νέα γενιά. Εγώ είμαι η πιο παλιά». «Η παντοτινή…» σχολίασε κάποιος με χιούμορ.

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Τα συγχαρητήρια Άδωνι στον Δένδια

Δεδομένων των κατά καιρούς φημών για αναταράξεις στις σχέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Νίκο Δένδια, δεν πέρασε απαρατήρητο το δημόσιο “μπράβο” του υπουργού Υγείας προς τον υπουργό Άμυνας στο Χ την Κυριακή. «Συγχαίρω τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης για αυτό του το μήνυμα διότι πράγματι η πρόληψη σώζει ζωές», έγραψε, αναδημοσιεύοντας το μήνυμα του κ. Δένδια για την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού, στο οποίο υπενθύμιζε παράλληλα τη λειτουργία του νέου εξωτερικού ιατρείου Μαστού στο ΝΙΜΤΣ από τις 21 Οκτωβρίου, που στηρίζει έμπρακτα τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγχαίρω τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης για αυτό του το μήνυμα διότι πράγματι η πρόληψη σώζει ζωές https://t.co/H1Nu8iyiq0 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 25, 2026



«ΠΑΣΟΚ και πάσης Ελλάδος»

Περιοδεία στον Δήμο Φυλής πραγματοποίησε πριν από λίγες μέρες ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος. Στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων είχε συνάντηση εργασίας με τον δήμαρχο Χρήστο Παππού, ενώ το πρόγραμμά του περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, επίσκεψη στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας και τη βυζαντινή εκκλησία της Χασιάς. Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες στα ΚΑΠΗ Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων, όπου τον υποδέχθηκαν με… παραδοσιακούς σπιτικούς λουκουμάδες.

«Οι μπακούρηδες είναι όλοι στα χαρτιά. Λοιπόν ήρθα εγώ εκεί που είναι καλή παρέα» είπε ο Παύλος Γερουλάνος και κάθισε σε ένα τραπέζι με γυναικοπαρέα στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου, με μία ηλικιωμένη λίγο αργότερα να τον αγκαλιάζει και να δηλώνει ότι ψηφίζει ΠΑΣΟΚ «δαγκωτό» ή αλλιώς… «ΠΑΣΟΚ και πάσης Ελλάδος»

Ο πλούτος κάθε τόπου είναι οι άνθρωποί του. Η ιστορία που κουβαλούν, οι παραδόσεις που κρατούν ζωντανές, όσα δημιουργούν και θέλουν να αφήσουν στις επόμενες γενιές. Αυτόν τον πλούτο συνάντησα στη Φυλή. Στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, μέσα από την ξενάγηση του Μηνά Ζέρβα. Στη βυζαντινή εκκλησία της Χασιάς. Στο περίτεχνο αρβανίτικο γιορντάνι, που κλείνει μέσα του την τέχνη και τη μνήμη του τόπου. Στους ανθρώπους που συνάντησα στους τοπικούς συλλόγους, στις υπηρεσίες του Δήμου και στα ΚΑΠΗ. Έφυγα με μια σκέψη, πόσα περισσότερα μπορούμε να πετύχουμε όταν εμπιστευόμαστε τις τοπικές κοινωνίες και τους δίνουμε τα εργαλεία για να διαμορφώσουν το μέλλον τους. Ευχαριστώ θερμά τον δήμαρχο Χρήστο Παππού για την πρόσκληση, τη φιλοξενία και την ξεχωριστή έκπληξη. — Pavlos Yeroulanos (@P_Yeroulanos) October 26, 2026

Για μπάσκετ ο Χουρδάκης

Ίδρωσε τη φανέλα ο Μιχάλης Χουρδάκης, βουλευτής εδώ και λίγους μήνες του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από την Πλεύση Ελευθερίας, ο οποίος συμμετείχε σε φιλικό παιχνίδι των παλαίμαχων του ΠΑΟΚ με τη μεικτή ομάδα της ΕΚΑ Basket. «Το πάθος για το άθλημα δεν έχει ηλικία. Και η αξία της συμμετοχής βρίσκεται και σε αυτές τις στιγμές: να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να σεβόμαστε τον αντίπαλο και να φεύγουμε από το γήπεδο πιο δεμένοι» ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο κ. Χουρδάκης, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης.

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Η ιδιαίτερη επίσκεψη στη Ρένα Δούρου

Μία ξεχωριστή επίσκεψη δέχθηκε η Ρένα Δούρου στη Βουλή. Η πρόεδρος της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ καλωσόρισε τα ανίψια της στο γραφείο της, κάνοντας την απαραίτητη ξενάγηση στο κοινοβούλιο.

«Ό,τι κι αν γίνεται, υπάρχουν κι αυτές οι στιγμές. Εκείνες που σε ξαναγεμίζουν κουράγιο και καύσιμο. Τα ανίψια μου τις προάλλες ήρθαν στη Βουλή. Ανεβήκαμε τα σκαλιά, τριγυρίσαμε στους διαδρόμους, κάθισαν και στο γραφείο — και, όπως συμβαίνει με τα παιδιά, οι ερωτήσεις τους ήταν περισσότερες και καλύτερες από τις απαντήσεις μας.

Και βέβαια, η αγαπημένη μου συνεργάτιδα είχε φροντίσει τα ουσιώδη: γιατί μπορεί η θεία να είχε τη Βουλή, εκείνη όμως είχε προβλέψει και τα δώρα. Και κάπου ανάμεσα στα γέλια, στις απορίες και στις φωτογραφίες, σκέφτηκα ξανά κάτι πολύ απλό: στο τέλος, γι’ αυτά κάνουμε πολιτική» ανέφερε σε ανάρτησή της.

«Για τα παιδιά μας, τα ανίψια μας, για όλα τα παιδιά που μεγαλώνουν γύρω μας. Για να έχουν περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερα δικαιώματα, περισσότερη ελευθερία. Και κυρίως για να μη μάθουν να θεωρούν την αδικία φυσιολογική και την ανισότητα δεδομένη. Για να μπορούν μια μέρα να ανεβαίνουν αυτά τα σκαλιά και να ξέρουν πως αυτό το σπίτι είναι και δικό τους. Κι αυτά τα δύο, πάντως, μου έδωσαν περισσότερο κουράγιο απ’ όσο μπορούσαν να φανταστούν» πρόσθεσε δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο με τη βόλτα των ανιψιών της στους διαδρόμους της Βουλής.