Κυριάκος Μητσοτάκης: Στον Άγιο Δημήτριο πριν αναχωρήσει για Κιλκίς και Θεσσαλονίκη – Τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας για τη Μονή Σινά

Με την παρουσία του στη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ξεκίνησε την εβδομάδα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει έναν νέο κύκλο περιοδειών, με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα, αφού θα επισκεφθεί το Κιλκίς και τη Θεσσαλονίκη.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη κυβερνητική κινητικότητα που συνδυάζει κρίσιμες διεθνείς επαφές, μέτρα για την ακρίβεια και ασκήσεις εσωκομματικής συσπείρωσης, ενόψει των εκλογών, εν μέσω ωστόσο και πρόσφατων εσωτερικών αναταράξεων.

Το προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο, τα εύσημα Μακάριου και οι περιοδείες

Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα (26/10/2026) στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Δημητρίου Αττικής, συνοδευόμενος από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, για τον εορτασμό του Πολιούχου.

Τη Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα. Στο κήρυγμά του, ο κ. Μακάριος εξήρε την κυβερνητική πρωτοβουλία και έδωσε θερμά συγχαρητήρια στον κ. Μητσοτάκη, για τη διευθέτηση της μακροχρόνιας εκκρεμότητας σχετικά με την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης της Μονής του Σινά, σε συνεννόηση με την Αίγυπτο, χαρακτηρίζοντάς την εθνικής σημασίας για την προστασία του Ορθόδοξου προπυργίου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον επαναπατρισμό των 48 κειμηλίων από τη Βουλγαρία, τονίζοντας τη συμβολή των κρατικών ενεργειών.

Έχοντας ήδη επισκεφθεί τα Βριλήσσια, την προηγούμενη Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει την Τρίτη (27/10/2026) στο Κιλκίς και ακολούθως στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραμείνει για τις εκδηλώσεις και τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Πρωθυπουργός επέστρεψε από το Ριάντ, όπου μετέβη για συνομιλίες με τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Με φόντο τις διπλωματικές ανακατατάξεις στην περιοχή, η Αθήνα επιδιώκει να κρατήσει ζωντανό τον στρατηγικό δίαυλο με το Βασίλειο, έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς την ελληνική συστοιχία Patriot που παραμένει ανεπτυγμένη εκεί από το 2021 —κίνηση για την οποία η ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε εκ νέου θερμές ευχαριστίες.

Στην ατζέντα τέθηκαν η κρίση στη Μέση Ανατολή, η ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ, οι επιθέσεις των Χούθι και οι τιμές του πετρελαίου.

Η στρατηγική συσπείρωσης και το πολιτικό ακροατήριο του 2030

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο κ. Μητσοτάκης πυκνώνει τις κατ’ ιδίαν επαφές του στο Μέγαρο Μαξίμου με βουλευτές της ΝΔ, από όλες τις περιφέρειες, εστιάζοντας σε εκείνους που δεν κατέχουν κυβερνητικά αξιώματα ή έχουν διατελέσει υπουργοί στο παρελθόν, προκειμένου να καταγράψει τον παλμό της βάσης.

Πρωταρχικός στόχος είναι η επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων του 2023, ωστόσο εντός της κυβέρνησης αναγνωρίζεται πως η απλή ρητορική περί διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης, δεν επαρκεί πλέον. Αντιθέτως, κρίνεται απαραίτητη η κατάθεση ενός ολοκληρωμένου οράματος, για το 2030.

Την κατεύθυνση αυτή επιβεβαιώνει και πρόσφατη έρευνα της Pulse για τον ΣΚΑΪ, όπου το 53% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ψηφίζει με βάση την προοπτική, έναντι μόλις 10% που κινείται «τιμωρητικά».

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει θετικά μέτρα στην οικονομία, όπως η παράταση της συμφωνίας με την αγορά για τη συγκράτηση τιμών έως τα τέλη του έτους που ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, αλλά και η στήριξη των 95 εκατ. ευρώ για το βιομηχανικό ρεύμα.

Οι πρωτοβουλίες αυτές τυγχάνουν αποδοχής και από κεντρώους ψηφοφόρους —συμπεριλαμβανομένου του ΠΑΣΟΚ— υποδεικνύοντας ότι το κόμμα διαθέτει σημαντικά περιθώρια διείσδυσης στο κέντρο, παρά την ανάγκη να διατηρήσει επαφή και με τους πιο παραδοσιακούς δεξιόστροφους εκλογείς.