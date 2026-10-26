ΗΑΕ: Διευρύνεται η πετρελαιοκηλίδα από πλήγμα σε τάνκερ, κλείνουν εσπευσμένα παραλίες – Δείτε δορυφορικές εικόνες

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Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι η πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε από χτυπημένο δεξαμενόπλοιο διευρύνεται ανησυχητικά, στις ακτές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το περιστατικό έχει θέσει σε συναγερμό τις τοπικές αρχές, οδηγώντας στο σφράγισμα δημοφιλών παραλιών και εγείροντας σοβαρούς φόβους για τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα του Περσικού Κόλπου.

Η έκταση της ρύπανσης

Εικόνες που δημοσιεύει το Reuters από το δορυφορικό σύστημα παρατήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus, με ημερομηνία 24 Οκτωβρίου, δείχνουν ότι η πετρελαιοκηλίδα έχει διευρυνθεί τις τελευταίες ημέρες και πλησιάζει απειλητικά τις ακτές του βόρειου εμιράτου Ουμ Αλ Κουέιν, με στρώματα πετρελαίου να εξαπλώνονται στη θάλασσα και κατά μήκος της ακτογραμμής.

Από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στις ναυτιλιακές οδούς του Κόλπου έχουν αυξήσει κατακόρυφα τους κινδύνους ασφαλείας για τη θαλάσσια κυκλοφορία, εντείνοντας παράλληλα τους φόβους για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η δεξαμενή σκέψης Washington Institute for Near East Policy, ο Οκτώβριος υπήρξε ο χειρότερος μήνας όσον αφορά τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ και στις γειτονικές θαλάσσιες οδούς.

Το χτυπημένο δεξαμενόπλοιο «Gem No.2»

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τον περιορισμό της διαρροής πετρελαίου από δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών, με το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος να διενεργεί περιβαλλοντική αξιολόγηση.



Αν και οι αρχές δεν έχουν κατονομάσει το εμπλεκόμενο δεξαμενόπλοιο ούτε έχουν διευκρινίσει τα αίτια της διαρροής, ειδικοί δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι η πετρελαιοκηλίδα προέρχεται από το δεξαμενόπλοιο «Gem No.2».

Ναυτιλιακές πηγές ανέφεραν ότι πρόκειται για πλοίο που είχε δεχθεί χτύπημα από βλήμα αγνώστου ταυτότητας τον περασμένο μήνα, προκαλώντας πυρκαγιά η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε.

Οι εικόνες που παρείχαν οι δορυφόροι Copernicus Sentinel-2 της ΕΕ επιβεβαιώνουν τη μεγάλη πετρελαιοκηλίδα που αναβλύζει από το εν λόγω δεξαμενόπλοιο.

Εκτεταμένο σφράγισμα παραλιών

Ανταποκρινόμενες στη ρύπανση, οι αρχές σε διάφορα βόρεια εμιράτα προχώρησαν σε περιορισμούς στην πρόσβαση στις παράκτιες περιοχές.

Ουμ Αλ Κουέιν : Το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι όλες οι παραλίες και οι παράκτιες ζώνες γύρω από την πόλη του Ουμ Αλ Κουβάιν έκλεισαν προσωρινά.

: Το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι όλες οι παραλίες και οι παράκτιες ζώνες γύρω από την πόλη του Ουμ Αλ Κουβάιν έκλεισαν προσωρινά. Σάρτζα : Οι αρχές στο γειτονικό εμιράτο έκλεισαν την πρόσβαση στην παραλία Αλ Χαμρίγια για προληπτικούς λόγους.

: Οι αρχές στο γειτονικό εμιράτο έκλεισαν την πρόσβαση στην παραλία Αλ Χαμρίγια για προληπτικούς λόγους. Ρας Αλ Χάιμα: Στο εμιράτο που είναι γνωστό για τις παραλίες και τα πολυτελή θέρετρά του, οι αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι όλες οι παραλίες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι νεωτέρας.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο Reuters, ο Νιντάλ Χιλάλ, καθηγητής Μηχανικής και Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Νερού του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης στο Αμπού Ντάμπι, τόνισε: «Η πετρελαιοκηλίδα στα ανοικτά του Ουμ Αλ Κουβάιν αποτελεί σοβαρή περιβαλλοντική ανησυχία. Το προσωρινό κλείσιμο των παραλιών και των παράκτιων περιοχών είναι μια συνετή προφύλαξη ενόσω αξιολογούνται η έκταση της διαρροής και η μετακίνηση του πετρελαίου».