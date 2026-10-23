ΗΑΕ: Εντοπίστηκε πετρελαιοκηλίδα από τάνκερ στις ακτές της Ουμ Αλ Κουέιν – Σε εξέλιξη ο καθαρισμός

Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προχώρησαν σε προσωρινό κλείσιμο των ακτών και των παραλιακών περιοχών της Ουμ Αλ Κουέιν, έπειτα από τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδας που προκλήθηκε από δεξαμενόπλοιο. Το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος (MOCCAE) επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις ανάσχεσης, καθαρισμού και περιβαλλοντικής αποκατάστασης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι έντονες οσμές δεν συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

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Διεθνή Νέα

ΗΑΕ διαρροή πετρελαίου
Πηγή: Instagram / @moccaeuae
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε προσωρινό κλείσιμο των ακτών και των παραλιακών περιοχών του Εμιράτου της Ουμ Αλ Κουέιν προχώρησαν οι αρχές των ΗΑΕ, έπειτα από τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδας που προκλήθηκε από δεξαμενόπλοιο.
  • Το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος έσπευσε να καθησυχάσει τους πολίτες, διαβεβαιώνοντας ότι οι έντονες οσμές που αναφέρθηκαν δεν ενέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
  • Εξειδικευμένα συνεργεία ξεκίνησαν άμεσα επιχειρήσεις ανάσχεσης, καθαρισμού και περιβαλλοντικής αποκατάστασης, ενώ απευθύνεται έκκληση στους αλιείς και τους πολίτες να αποφεύγουν τις πληγείσες περιοχές.

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Σε προσωρινό κλείσιμο των ακτών και των παραλιακών περιοχών του Εμιράτου της Ουμ Αλ Κουέιν προχώρησαν οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έπειτα από τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδας που προκλήθηκε από δεξαμενόπλοιο.

Το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος της χώρας έσπευσε να καθησυχάσει τους πολίτες σχετικά με τις έντονες οσμές που αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές, διαβεβαιώνοντας ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Εντοπισμός

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος των ΗΑΕ (MOCCAE), τα συστήματα παρακολούθησης της χώρας εντόπισαν την πετρελαιοκηλίδα που προήλθε από τάνκερ, η οποία επηρέασε τις ακτές της Ουμ Αλ Κουέιν.


Για λόγους ασφαλείας, το υπουργείο γνωστοποίησε ότι όλες οι παραλίες και οι παρακτίες ζώνες της Ουμ Αλ Κουέιν έκλεισαν προσωρινά, «έως ότου οι τεχνικές ομάδες ολοκληρώσουν τις αξιολογήσεις τους και καθορίσουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος».

Παράλληλα, αναφορικά με τις έντονες οσμές για τις οποίες εξέφρασαν ανησυχία οι κάτοικοι στις περιοχές Σάρτζα, Ατζμάν και Ουμ Αλ Κουέιν, το MOCCAE διευκρίνισε ότι δεν ενέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο για την υγεία τους.

Άμεση κινητοποίηση

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της κηλίδας, εξειδικευμένα συνεργεία ξεκίνησαν άμεσα τις επιχειρήσεις ανάσχεσης, αποκλεισμού, καθαρισμού και περιβαλλοντικής αποκατάστασης, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα.

Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται σε πλήρη συντονισμό μεταξύ των τοπικών και των ομοσπονδιακών αρχών των ΗΑΕ.


Το MOCCAE επεσήμανε ότι «οι επιχειρήσεις επισκόπησης συνεχίζονται ως προληπτικό μέτρο για τη διασφάλιση της ασφάλειας του θαλάσσιου περιβάλλοντος», ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι προληπτικές παράκτιες έρευνες, η παρακολούθηση και οι αξιολογήσεις για την εκτίμηση του μεγέθους της ζημιάς.

Οδηγίες προς αλιείς και πολίτες

Το υπουργείο απηύθυνε έκκληση στους αλιείς και τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν την αλιεία στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, κάλεσε το ευρύ κοινό να βασίζεται αποκλειστικά στα επίσημα κανάλια ενημέρωσης, να αποφεύγει τις φήμες και να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται και τις περαιτέρω εξελίξεις.

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