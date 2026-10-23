ΗΑΕ: Εντοπίστηκε πετρελαιοκηλίδα από τάνκερ στις ακτές της Ουμ Αλ Κουέιν – Σε εξέλιξη ο καθαρισμός

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Σε προσωρινό κλείσιμο των ακτών και των παραλιακών περιοχών του Εμιράτου της Ουμ Αλ Κουέιν προχώρησαν οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έπειτα από τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδας που προκλήθηκε από δεξαμενόπλοιο.

Το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος της χώρας έσπευσε να καθησυχάσει τους πολίτες σχετικά με τις έντονες οσμές που αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές, διαβεβαιώνοντας ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Εντοπισμός

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος των ΗΑΕ (MOCCAE), τα συστήματα παρακολούθησης της χώρας εντόπισαν την πετρελαιοκηλίδα που προήλθε από τάνκερ, η οποία επηρέασε τις ακτές της Ουμ Αλ Κουέιν.

View this post on Instagram A post shared by وزارة التغير المناخي والبيئة (@moccaeuae)



Για λόγους ασφαλείας, το υπουργείο γνωστοποίησε ότι όλες οι παραλίες και οι παρακτίες ζώνες της Ουμ Αλ Κουέιν έκλεισαν προσωρινά, «έως ότου οι τεχνικές ομάδες ολοκληρώσουν τις αξιολογήσεις τους και καθορίσουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος».

Παράλληλα, αναφορικά με τις έντονες οσμές για τις οποίες εξέφρασαν ανησυχία οι κάτοικοι στις περιοχές Σάρτζα, Ατζμάν και Ουμ Αλ Κουέιν, το MOCCAE διευκρίνισε ότι δεν ενέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο για την υγεία τους.

Άμεση κινητοποίηση

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της κηλίδας, εξειδικευμένα συνεργεία ξεκίνησαν άμεσα τις επιχειρήσεις ανάσχεσης, αποκλεισμού, καθαρισμού και περιβαλλοντικής αποκατάστασης, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα.

Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται σε πλήρη συντονισμό μεταξύ των τοπικών και των ομοσπονδιακών αρχών των ΗΑΕ.

The Ministry of Climate Change and Environment confirms the UAE’s technical monitoring and environmental assessment system detected a tanker oil spill affecting Umm Al Quwain’s beaches. Odors noticed in Sharjah, Ajman and Umm Al Quwain pose no health risks to residents. Teams immediately began containment, cordoning, cleanup and remediation with local and federal authorities to limit environmental impacts. Precautionary coastal surveys, monitoring and assessments continue to gauge impacts and protect the marine environment. With relevant authorities, the Ministry has temporarily closed all Umm Al Quwain beaches and coastal areas until technical teams complete assessments and identify safety and marine protection measures. Fishermen and sea users are urged to follow authorities’ instructions and avoid fishing in affected areas. The Ministry urges reliance on official channels, avoidance of rumors, and pledges updates on developments and measures taken. #MOCCAEUAE #UAE — ‎وزارة التغير المناخي والبيئة (@MoCCaEUAE) October 22, 2026



Το MOCCAE επεσήμανε ότι «οι επιχειρήσεις επισκόπησης συνεχίζονται ως προληπτικό μέτρο για τη διασφάλιση της ασφάλειας του θαλάσσιου περιβάλλοντος», ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι προληπτικές παράκτιες έρευνες, η παρακολούθηση και οι αξιολογήσεις για την εκτίμηση του μεγέθους της ζημιάς.

Οδηγίες προς αλιείς και πολίτες

Το υπουργείο απηύθυνε έκκληση στους αλιείς και τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν την αλιεία στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, κάλεσε το ευρύ κοινό να βασίζεται αποκλειστικά στα επίσημα κανάλια ενημέρωσης, να αποφεύγει τις φήμες και να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται και τις περαιτέρω εξελίξεις.