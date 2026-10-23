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«Πυρά» Γεωργιάδη στον Ανδρουλάκη: Άφησε τα παιδιά μας απροστάτευτα και έπαιξε το παιχνίδι του Ζούκερμπεργκ – Έχει κόμπλεξ με τον Μητσοτάκη

«Πυρά» εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης εναντίον του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη λίγες ώρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή για τον κόφτη στα social media. Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι άφησε τα παιδιά απροστάτευτα και έπαιξε το παιχνίδι των πλατφορμών, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «όχι» λόγω αντιπολιτευτικού μένους κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Πολιτική

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Πυρά» εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης εναντίον του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη με φόντο το νομοσχέδιο για τον κόφτη για τα παιδιά στα social media.
  • Όπως κατήγγειλε, «το ΠΑΣΟΚ που θέλει να κυβερνήσει άφησε τα παιδιά μας απροστάτευτα και έπαιξε το παιχνίδι του Facebook, της Meta και του Ζούκερμπεργκ».
  • «Μπροστά στο να πέσει ο Μητσοτάκης δεν τους νοιάζει τίποτα, ούτε τα παιδιά μας» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το ΠΑΣΟΚ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Πυρά» εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης εναντίον του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη με φόντο το νομοσχέδιο για τον κόφτη για τα παιδιά στα social media.

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«Αντί αυτό να αποτελέσει αφορμή για να στείλουμε μήνυμα στη Meta και το TikTok ότι δεν παίζουμε και ότι η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, έρχονται όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ψηφίζουν όχι. Και εντάξει το ΚΚΕ που ψηφίζει σε όλα όχι, το ΠΑΣΟΚ που θέλει να κυβερνήσει άφησε τα παιδιά μας απροστάτευτα και έπαιξε το παιχνίδι του Facebook, της Meta και του Ζούκερμπεργκ» είπε ο κ. Γεωργιάδης στο Action24 λίγες ώρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

«O κ. Ανδρουλάκης που πολεμάει υποτίθεται τον καπιταλισμό και είναι σοσιαλιστής, δεν ντράπηκε; Ντράπηκε και η ντροπή, δεν μπορώ να το πιστέψω. Για να μη φανεί ότι στηρίζουν μια πρωτοβουλία του Μητσοτάκη επειδή έχει κόμπλεξ ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη, αφήνει τα παιδιά των Ελλήνων απροστάτευτα o Ανδρουλάκης, αίσχος. Δεν υπάρχει χειρότερη κοινοβουλευτική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι και δεν ντρέπονται στη Χαριλάου Τρικούπη» συνέχισε ο υπουργός Υγείας σε υψηλούς τόνους.

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Όπως εξήγησε «επειδή είμαι γονέας, έχω παιδί 12 ετών και ξέρω τι αγώνα δίνουμε για να μην είναι συνέχεια στην οθόνη και αυτό είναι καθημερινή τεράστια αγωνία και μεγάλη μάχη για τους γονείς με μικρά παιδιά, έρχεται και λέει ο Ανδρουλάκης “όχι”, είμαι με τις πλατφόρμες, να αφήσουν τα παιδιά μας να καταστραφούν για να πέσει ο Μητσοτάκης».

«Αυτά να τα βλέπει λαός για να δει ποιοι είναι οι αντίπαλοί μας. Μπροστά στο να πέσει ο Μητσοτάκης δεν τους νοιάζει τίποτα, ούτε τα παιδιά μας» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το ΠΑΣΟΚ.

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Δείτε το βίντεο του Action24:

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