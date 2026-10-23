Βουλή: Υπερψηφίστηκε το ν/σ για την απαγόρευση των social media στους ανηλίκους – «Παρών» από το ΠΑΣΟΚ, «όχι» από την αντιπολίτευση

Με την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας και απέναντι στην αντίθεση των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, το οποίο προβλέπει την απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών», ενώ το νομοσχέδιο καταψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας.

Νωρίτερα, υπεραμυνόμενος των νέων ρυθμίσεων, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, χαρακτήρισε την προτεινόμενη παρέμβαση αναγκαία, αποτελεσματική και αναλογική, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να παραμείνει αδρανής αναμένοντας την υιοθέτηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου, καθώς η ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου από παιδιά αποτελεί ήδη υπαρκτή πρόκληση.

«Θα ήταν πολύ εύκολο να μην κάνουμε απολύτως τίποτα σήμερα και να περιμένουμε τον τέλειο ευρωπαϊκό νόμο. Η δυσκολία όμως είναι εδώ. Παιδιά κάθε μέρα βυθίζονται στο διαδίκτυο και νομίζω ότι πρέπει μια υπεύθυνη κυβέρνηση να κάνει κάτι το οποίο οφείλει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός επικαλέστηκε, επίσης, την εμπειρία από τα μέτρα περιορισμού της πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις μπορούν να αποδώσουν αποτελέσματα ήδη από τους πρώτους μήνες εφαρμογής τους.

«Ας στείλουμε το μήνυμα ότι το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης χρήσης του διαδικτύου, που οδηγεί τα παιδιά σε εθισμό σε βάρος της ψυχικής τους υγείας, δεν μπορεί να συνεχιστεί», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι πλατφόρμες θα πρέπει να ελέγχουν εάν οι λογαριασμοί και οι υπηρεσίες που παρέχουν απευθύνονται σε ενήλικες ή σε ανηλίκους, προκειμένου να εφαρμόζουν τους προβλεπόμενους περιορισμούς.

Κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου πλαισίου αναμένεται να διαδραματίσει η εφαρμογή Kids Wallet, την οποία ο υπουργός παρουσίασε ως απάντηση στις ανάγκες που έχουν θέσει οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες σχετικά με την επιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών.

Όπως διευκρίνισε, η εφαρμογή βασίζεται σε τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα που έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα των παιδιών ή των χρηστών στις πλατφόρμες. Αντίθετα, μεταφέρει μόνο την πληροφορία για το εάν ο χρήστης βρίσκεται πάνω ή κάτω από το ηλικιακό όριο των 15 ετών, χωρίς να γνωστοποιεί ακόμη και την ημερομηνία γέννησής του.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Δημήτρης Παπαστεργίου έδωσε έμφαση στην ανάγκη προστασίας της παιδικής ηλικίας από τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συνδέοντας τη νέα νομοθετική παρέμβαση με την ψυχική υγεία και την ευημερία των ανηλίκων.

«Χρωστάμε στα παιδιά μας την παιδική τους ηλικία. Αυτό σήμερα κάνουμε. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε», σημείωσε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το νομοσχέδιο ανταποκρίνεται σε μια ανάγκη που έχει αναδειχθεί στην κοινωνία.

Με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, η προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης χρήσης των κοινωνικών δικτύων περνά σε νέα νομοθετική φάση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, στον έλεγχο της ηλικίας των χρηστών και στις υποχρεώσεις που θα αναλάβουν οι ψηφιακές πλατφόρμες από το 2027.