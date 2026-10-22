«Aυτό δεν θα πάρει πολλά likes»: Η ανάρτηση Μητσοτάκη για το ηλικιακό όριο των 15 ετών στα social media

Σήμερα (22/10/2026) ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την επιβολή ορίου ηλικίας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο προβλέπει πρόσβαση έπειτα από τα 15 έτη, με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Με βίντεο στο Instagram, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε σε παιδιά, γονείς και εταιρείες, υπογραμμίζοντας την ευθύνη των πλατφορμών για αξιόπιστο έλεγχο ηλικίας με πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας. Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τα social media και όχι γενικά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και άλλων εφαρμογών.

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε βίντεο στο Instagram με αφορμή τη σημερινή ψήφιση του νομοσχεδίου για επιβολή ορίου ηλικίας, για την πρόσβαση στα social media.
  • Το μέτρο προβλέπει πρόσβαση από τα 15 έτη με εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027 και αφορά αποκλειστικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι γενικά τη χρήση του κινητού.
  • Παράλληλα, υπογράμμισε την ευθύνη των πλατφορμών να ελέγχουν αξιόπιστα την ηλικία των χρηστών με πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας, έχοντας προθεσμία δυόμισι μηνών.

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέβασε βίντεο στο Instagram, με αφορμή τη σημερινή ψήφιση του νομοσχεδίου, για την επιβολή του ορίου ηλικίας, για την πρόσβαση στα social media.

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Ο κ. Μητσοτάκης στο βίντεο αναφέρει τα εξής:

«Ένα τελευταίο βίντεο και το κλείνω». Σας θυμίζει κάτι; Σε εμένα σίγουρα! Όταν όμως το ατελείωτο σκρολάρισμα στερεί από ένα παιδί ύπνο, δυνατότητα συγκέντρωσης, χρόνο με φίλους, κάθε γονιός οφείλει να παρέμβει. Κι εμείς ως πολιτεία να σταθούμε δίπλα του. Σήμερα ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media. Προβλέπει πρόσβαση από τα 15 έτη με εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027.

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Στα παιδιά θέλω να πω κάτι απλό: Φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα πάρει πολλά likes. Θέλω όμως να έχετε περισσότερο χώρο και περισσότερο χρόνο για όσα σας κάνουν πραγματικά χαρούμενους χωρίς την πίεση να είστε διαρκώς online. Το μέτρο αφορά τα social media, όχι γενικά τη χρήση του κινητού και άλλες εφαρμογές.

Στους γονείς: Ξέρω πολύ καλά ότι είναι δύσκολο να παλεύετε μόνοι σας με αλγόριθμους που είναι σχεδιασμένοι για να κρατάνε τα παιδιά κολλημένα στην οθόνη. Ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε, να σας στηρίξουμε.

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Και στις πλατφόρμες: Έχετε ευθύνη να ελέγχετε αξιόπιστα την ηλικία των χρηστών με πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας. Και έχετε δυόμισι μήνες μπροστά σας για να το κάνετε.

Πίεσα και πέτυχα κοινή ευρωπαϊκή δράση. Και συνεχίζουμε.

Η προστασία των παιδιών χρειάζεται κανόνες αλλά και εταιρείες που αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.

Και τώρα μπορείτε να αφήσετε λίγο το κινητό. Κι εγώ μαζί σας».

 

 

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

 

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