Βρετανία: Οδηγός αυτοκινητού έσερνε 56χρονο ποδηλάτη για δύο χιλιόμετρα αγνοώντας τα βογγητά του – «Είναι κάτω από το αμάξι»

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Ένας 56χρονος διευθυντής σχολείου στη Βρετανία παρασύρθηκε από οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος φέρεται να τον έσερνε κάτω από τις ρόδες του οχήματός του για περισσότερα από δύο χιλιόμετρα, αγνοώντας τα βογγητά του θύματος και τις απεγνωσμένες εκκλήσεις της συνοδηγού να σταματήσει, πριν τελικά τον εγκαταλείψει νεκρό στον δρόμο.

Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα, που έχει συγκλονίσει τη Βρετανία, βρέθηκε στο επίκεντρο της ακροαματικής διαδικασίας στο Μάντσεστερ, όπου η συνοδηγός και ξαδέλφη του κατηγορουμένου περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τα όσα έζησε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 35χρονος Σάιμον Ρίτσαρντσον κατηγορείται για τη δολοφονία του 56χρονου Μάικλ Μάλινς, διευθυντή σχολείου και πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος παρασύρθηκε στις 20 Απριλίου καθώς επέστρεφε ποδηλατώντας στο σπίτι του από το Stretford Grammar School.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ρίτσαρντσον παραβίασε τη σήμανση προτεραιότητας σε διασταύρωση στο Αλτρινχαμ, χτύπησε τον ποδηλάτη και τον έσυρε κάτω από το Volvo XC90 του επί περίπου 2 χιλιόμετρα.

Οι εισαγγελικές αρχές τον κατηγορούν για φόνο εκ προθέσεως, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε πως το θύμα βρισκόταν κάτω από τις ρόδες του οχήματος, αλλά συνέχισε να οδηγεί.

Η κατάθεση της συνοδηγού

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο Κακουργιοδικείο του Μάντσεστερ, η 27χρονη ξαδέλφη του κατηγορουμένου και συνοδηγός του οχήματος, Γκαμπριέλ Ντεμπότ, περιέγραψε τα όσα εφιαλτικά έζησε, δηλώνοντας ότι βρισκόταν «σε κατάσταση σοκ» και πως ήταν «τρομοκρατημένη».

Όπως ανέφερε, λίγο πριν από τη σύγκρουση, ο Ρίτσαρντσον οδηγούσε με «μεγάλη ταχύτητα».

«Είπα ότι χρειαζόταν να επιβραδύνει και εκείνος χαμογέλασε ειρωνικά και είπε “είμαι επαγγελματίας οδηγός”», πρόσθεσε.

Η μάρτυρας εξήγησε ότι το Volvo πλησίαζε στη διασταύρωση και η ίδια φώναξε τρεις φορές τη λέξη «ποδήλατο» επειδή παρατήρησε ότι ο οδηγός «δεν σταματούσε».

Αμέσως μετά έγινε η σύγκρουση με το ποδήλατο του Μάλινς, το οποίο —όπως κατάλαβε επειδή ο ποδηλάτης «δεν ήταν στον δρόμο»— είχε καταλήξει κάτω από το αυτοκίνητο.

The cousin of the man accused of murdering Stretford Grammar headteacher Michael Mullins told jurors the defendant knew the tragic cyclist was under his car as he was dragged to his death while she watched from the passenger seat. https://t.co/SYvgJX2FeS — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) October 21, 2026



Σύμφωνα με την Ντεμπότ, ο Ρίτσαρντσον σταμάτησε μόνο για «κλάσματα του δευτερολέπτου» πριν φύγει ξανά, ενώ η ίδια τον προέτρεπε να βγει έξω επειδή αυτό «ήταν το σωστό».

Ο κατηγορούμενος ανέπτυξε «ακανόνιστη» πορεία με το παράθυρο του οδηγού ανοιχτό, κάνοντας ελιγμούς από τη μία πλευρά στην άλλη επειδή άκουγε θορύβους από το κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

Όταν άκουσε τους ήχους από τα «βογκητά», του είπε: «Είναι κάτω από το αμάξι».

Η ίδια του ζήτησε επαναλαμβανόμενα να σταματήσει, αλλά εκείνος δεν είπε τίποτα και συνέχισε να οδηγεί.

Αδιαφορία μετά το έγκλημα

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στο δικαστήριο, ο Ρίτσαρντσον είχε σταματήσει σε έναν απομονωμένο αγροτικό δρόμο για περίπου 90 δευτερόλεπτα, προσπαθώντας μάταια να τραβήξει τον Μάλινς για να τον απεγκλωβίσει.

Η Ντεμπότ περιέγραψε πώς ο κατηγορούμενος «πάλευε» να ελευθερώσει τον διευθυντή σχολείου, κουνώντας ακόμα και το τιμόνι του αυτοκινήτου, ενώ η ίδια παρακολουθούσε τρομαγμένη μέσα από το όχημα.

«Δεν έχω ξαναδεί τίποτα παρόμοιο στη ζωή μου», σημείωσε.

Ο Μάλινς τελικά απεγκλωβίστηκε όταν το όχημα ανέβηκε σε ένα ανάχωμα κοντά σε αγρόκτημα. Εντοπίστηκε από διασώστες 2,2 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της αρχικής σύγκρουσης να αναπνέει ελαφρά, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του γύρω στις 6:50 το απόγευμα, περίπου 40 λεπτά μετά το χτύπημα.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι είδε τον άτυχο άνδρα να κινεί ελαφρώς το χέρι του στον δρόμο, ενώ η ίδια «ούρλιαζε» και «έκλαιγε», με τον Ρίτσαρντσον να βρίσκεται επίσης σε κατάσταση πανικού και να κλαίει.

Στη συνέχεια, οι δυο τους πήγαν σε πρατήριο καυσίμων. Η ίδια παραδέχθηκε ότι δεν κάλεσε την άμεση δράση (999) επειδή δεν είχε βρεθεί ποτέ σε παρόμοια κατάσταση και βρισκόταν σε σοκ.

Αργότερα, ο Ρίτσαρντσον αντάλλαξε το Volvo με ένα ασημί βαν και μαζί με έναν φίλο του, τον Ντάνιελ Ρίτσαρντς, πήγαν στο σπίτι της για να «κατασκευάσουν» μια ιστορία.

Η Ντεμπότ ισχυρίστηκε ότι ο Ρίτσαρντς προσπάθησε να την πιέσει να «πεί ψέματα» ότι βρισκόταν μαζί με τον Ρίτσαρντσον στο αυτοκίνητο, πράγμα που η ίδια αρνήθηκε συνειδητοποιώντας ότι «θα ήταν χειρότερο».

Όταν ζήτησε από τους δύο άνδρες να φύγουν από το σπίτι της, ο Ρίτσαρντσον θύμωσε σε βαθμό που γρονθοκόπησε έναν τοίχο. Τις ώρες που ακολούθησαν, ενώ η ίδια προσπαθούσε να κοιμηθεί στον επάνω όροφο, τους άκουγε «να γελούν και να αστειεύονται» στο ισόγειο.

«Έπιναν το αλκοόλ του πατέρα μου, έβαζαν μουσική και φέρονταν στο σπίτι σαν να ήταν δικό τους».

Την επόμενη ημέρα, η Ντεμπότ κατέρρευσε ψυχολογικά στον παιδικό σταθμό όπου εργαζόταν, αποκάλυψε τα όσα συνέβησαν στους συναδέλφους της και πήγε στην αστυνομία.

Κινηματογραφική καταδίωξη

Σύμφωνα με την Daily Mail, την Τρίτη, οι ένορκοι παρακολούθησαν βίντεο από κάμερες αυτοκινήτων σχετικά με την κινηματογραφική καταδίωξη του κατηγορουμένου από την αστυνομία, την επομένη του δυστυχήματος (21 Απριλίου), στο Φέιλσγουορθ του Μάντσεστερ.

Ο Ρίτσαρντσον οδηγούσε ένα ασημί βαν Ford Transit, το οποίο ανέπτυξε ταχύτητες έως και 80 χλμ./ώρα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, προτού ακινητοποιηθεί επειδή τον δρόμο είχε μπλοκάρει άλλο όχημα.



Ο ίδιος πήδηξε έξω και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα.

Ο επιθεωρητής Τομ Άμποτ κατέθεσε ότι ο οδηγός του βαν «δεν έδειξε καμία απολύτως μέριμνα για την ασφάλεια άλλων οδηγών και πεζών».

Κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης της Γκαμπριέλ Ντεμπότ, ο συνήγορος υπεράσπισης Τζέιμι Χάμιλτον αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς της, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι αληθές» πως φώναζε επαναλαμβανόμενα προειδοποιήσεις για το ποδήλατο, με τη μάρτυρα να απαντά κατηγορηματικά: «Ω, μα το έκανα, ναι».

Η ίδια επέμεινε ότι ένιωσε το Volvo να τραντάζεται κατά τη σύγκρουση και ότι ο Ρίτσαρντσον γνώριζε πολύ καλά ότι ο Μάλινς βρισκόταν κάτω από το αυτοκίνητο, αν και ο συνήγορος επισήμανε ότι δεν το είχε αναφέρει στις αρχικές της καταθέσεις στην αστυνομία.

Ο Σάιμον Ρίτσαρντσον αρνείται τις κατηγορίες της δολοφονίας, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια (ως εναλλακτική κατηγορία), καθώς και της επικίνδυνης οδήγησης. Η δίκη συνεχίζεται.