Φρίκη με κατά συρροή παιδόφιλο που δρούσε επί 20 χρόνια: Είχε ρίξει βότκα στο μπιμπερό βρέφους πριν το κακοποιήσει σεξουαλικά

Σε κάθειρξη 12 ετών καταδικάστηκε ο κατά συρροή παιδόφιλος 62χρονος Ίαν Γουάιτ στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, καθώς κρίθηκε ένοχος για εννέα αδικήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση έξι παιδιών, σε μια υπόθεση που εκτείνεται από το 1978 έως το 1998.

Ιδιαίτερη φρίκη προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο καταδικασθείς είχε ρίξει βότκα στο μπιμπερό ενός βρέφους ηλικίας μικρότερης του ενός έτους, προτού το κακοποιήσει σεξουαλικά.

Η ποινή επιβλήθηκε την Τετάρτη (21/10) από το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο του Εδιμβούργου, σύμφωνα με το Sky News.

Η δράση του διήρκεσε δύο δεκαετίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, η δράση του Γουάιτ ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη έφηβος. Μεταξύ Δεκεμβρίου 1978 και Δεκεμβρίου 1982, κακοποίησε σεξουαλικά σε δύο περιπτώσεις ένα αγόρι αρκετά μικρότερης ηλικίας.

Ακολούθησαν και άλλα περιστατικά, την περίοδο 1982-1985. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα βρέφος, ένα κορίτσι ηλικίας εννέα ή δέκα ετών, καθώς και ένα κορίτσι 11 ή 12 ετών, το οποίο κακοποίησε και αποπειράθηκε να βιάσει. Σε άλλη περίπτωση, φέρεται να έδωσε διαλύτες σε μια έφηβη ηλικίας 13 ή 14 ετών και να επιχείρησε να τη βιάσει.

Η κακοποιητική συμπεριφορά συνεχίστηκε και τη δεκαετία του 1990. Από το 1995 έως το 1998, ο Γουάιτ κακοποιούσε επανειλημμένα ένα κορίτσι, από την ηλικία των έξι ετών, ενώ σε βάρος του αποδόθηκαν και πράξεις βιασμού.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε το πρόσχημα ενός παιχνιδιού με τίτλο «μαμάδες και μπαμπάδες» για να προσεγγίζει τα παιδιά και να προχωρά στην κακοποίησή τους.

«Η συμπεριφορά σας ήταν μοχθηρή και υπολογισμένη»

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής Τόμας Γουέλς, άσκησε δριμεία κριτική στον καταδικασθέντα, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των πράξεων του και την απουσία μεταμέλειας.

«Στοχοποιήσατε και κακοποιήσατε ευάλωτα παιδιά και εφήβους. Η συμπεριφορά σας ήταν μοχθηρή, υπολογισμένη και ύπουλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δικαστής σημείωσε επίσης ότι ο Γουάιτ επέμενε να υποστηρίζει πως τα θύματα έλεγαν ψέματα και είχαν συνωμοτήσει εναντίον του για οικονομικούς λόγους.

«Με λίγα λόγια, δεν έχετε δείξει ούτε μεταμέλεια ούτε ενσυναίσθηση για την τρομερή βλάβη που προκαλέσατε», τόνισε.

Ο δικαστής ανέφερε ακόμη ότι είχε μελετήσει τις αναλυτικές και συγκλονιστικές δηλώσεις των θυμάτων σχετικά με τις επιπτώσεις που είχε η κακοποίηση στη ζωή τους. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο Γουάιτ δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται το βάθος και τη διάρκεια της βλάβης που προκάλεσε.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες μέχρι τέλους

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Γουάιτ αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ψέματα. Είναι όλα ψέματα».

Ο συνήγορός του, Σκοτ Ντίγκναν, ανέφερε ότι ο πελάτης του εξακολουθεί να αρνείται τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι σέβεται την απόφαση των ενόρκων.

Η υπεράσπιση αναφέρθηκε επίσης στα σοβαρά προβλήματα υγείας του 62χρονου, ο οποίος προσήλθε στο δικαστήριο σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο καταδικασθείς ανησυχεί για το κατά πόσο οι φυλακές διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για την υποστήριξη της αναπηρίας του.

Στον Γουάιτ επιβλήθηκε συνολική ποινή 12 ετών φυλάκισης, ενώ μετά την αποφυλάκισή του θα τεθεί υπό επιτήρηση για ακόμη τρία χρόνια. Επιπλέον, θα παραμείνει επ’ αόριστον στο μητρώο καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα και του απαγορεύτηκε οποιαδήποτε επικοινωνία με τα θύματά του.

Η επιθεωρήτρια της αστυνομίας Στεφ Γκάρνετ δήλωσε ότι επρόκειτο για μια σύνθετη έρευνα και εξέφρασε τη συμπαράστασή της στα θύματα. «Ελπίζω ότι η ποινή θα τα βοηθήσει να διαχειριστούν την κακοποίηση που υπέστησαν. Ο Γουάιτ θα αντιμετωπίσει πλέον τις συνέπειες των αποτρόπαιων πράξεών του», ανέφερε.