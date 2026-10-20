Σκέρτσος: Οι κυβερνητικές προτεραιότητες για τα social media ανηλίκων, τη στήριξη των νοικοκυριών και τις εκλογές

Τις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής παρουσίασε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σε συνέντευξή του το βράδυ της Δευτέρας (20/10) στην εκπομπή «Ευθέως» του EΡΤnews.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο υπουργός αναφέρθηκε στο σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, στα μέτρα οικονομικής στήριξης των νοικοκυριών, καθώς και στα βασικά ζητήματα που, όπως σημείωσε, θα βρεθούν στο επίκεντρο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Αναφορικά με την προστασία των ανηλίκων από τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Επικρατείας υποστήριξε ότι, εδώ και δύο χρόνια, η ελληνική κυβέρνηση έχει αναδείξει το ζήτημα του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων, χαρακτηρίζοντάς το ως μια κατάσταση «ομηρίας» που βιώνουν πολλά παιδιά και πολλές οικογένειες.

Με τη θέσπιση ηλικιακού ορίου στα 15 έτη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θεσπίζει το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο, το οποίο από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα τεθεί σε εφαρμογή.

Εξηγώντας πώς θα λειτουργεί αυτή η απαγόρευση, τόνισε ότι οι πλατφόρμες διαθέτουν τεχνικά μέσα και δεδομένα που μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη εξακρίβωση της ηλικίας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εφαρμογή «Kids Wallet», μέσω της οποίας οι γονείς μπορούν να θέτουν περιορισμούς στον χρόνο χρήσης των κινητών τηλεφώνων και στην πρόσβαση των παιδιών σε εφαρμογές και ψηφιακό περιεχόμενο.

«Δεν είμαστε απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή την ομηρία της προσοχής των παιδιών που πλέον έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική, ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι δημοσιονομικές επιλογές πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένους υπολογισμούς και εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδότησης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για οικονομική ανευθυνότητα και έλλειψη κοστολόγησης. «Όταν έρχεται ένα κόμμα και λέει “εγώ θα δώσω αύξηση στις συντάξεις ή αύξηση στους μισθούς”, πρέπει να μας πει από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα», σημείωσε.

Χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολη τη διεθνή ενεργειακή συγκυρία, συνδέοντας τις αυξήσεις των τιμών με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων και τη στήριξη των νοικοκυριών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο, όπως ανέφερε, αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά όρια σε σχέση με το 2019, ώστε να καλύπτονται περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων.

Υπογράμμισε ότι η ενεργειακή κρίση απαιτεί προσεκτική διαχείριση, καθώς δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί με ακρίβεια η διάρκειά της ή η ένταση των επιπτώσεών της. Για τον λόγο αυτό, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πρέπει να διατηρεί δημοσιονομικές εφεδρείες και να προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις δυνατότητες της οικονομίας.

«Ζούμε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία σε γεωπολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο, όλα τα νοικοκυριά στριμώχνονται. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, με βάση τις δυνατότητές μας, για να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα ειδικά των πιο ευάλωτων. Αλλά δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία και αξιοπιστία, που με τόσο κόπο και θυσίες έχουμε κατακτήσει» τόνισε.

Κληθείς να απαντήσει αν η τεταμένη κατάσταση στη Γαλλία μπορεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, ο υπουργός Επικρατείας δήλωσε ότι «πρέπει να κατανοήσουμε τη διαφορά που υπάρχει στην οικονομική κατάσταση κάθε χώρας», υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας, αν και αντιμετωπίζει προβλήματα όπως χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, βρίσκεται σε «ανοδική πορεία» λόγω της οικονομικής πολιτικής που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια.

Χαρακτήρισε «κρίσιμη» την κατάσταση στην Ευρώπη, σημειώνοντας ότι το επόμενο διάστημα πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα βρεθούν αντιμέτωπες με εκλογικές αναμετρήσεις, το αποτέλεσμα των οποίων απειλεί να αναδιαμορφώσει τις πολιτικές ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερόμενος, μάλιστα, στη σημασία των διαπραγματεύσεων για την επόμενη προγραμματική περίοδο, ο κ. Σκέρτσος παραδέχτηκε πως «αν επικρατήσουν δυνάμεις που ζητούν περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και στις εθνικές συνεισφορές που δίνει κάθε χώρα, αυτό προφανώς θα έχει επιπτώσεις και στα χρήματα τα οποία λαμβάνει η Ελλάδα».

Όπως σημείωσε, οι ευρωπαϊκές αποφάσεις για την πολιτική συνοχής, την αγροτική πολιτική και τον συνολικό προϋπολογισμό επηρεάζουν άμεσα τις δυνατότητες χρηματοδότησης της χώρας μας και την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Για αυτό το λόγο, επισήμανε, είναι σημαντικό «να έχουμε ένα σταθερό χέρι στο τιμόνι των διαπραγματεύσεων. Έχει σημασία ποιος θα διαχειριστεί τα επόμενα ευρωπαϊκά κονδύλια και ποιος θα τα διαπραγματευτεί με τις σωστές προτεραιότητες, ώστε να έχουμε ακόμα περισσότερους δημόσιους πόρους» πρόσθεσε, και υπογράμμισε ότι σε μια τόσο ταραγμένη περίοδο, χρειάζεται «μία σταθερή κυβέρνηση, η οποία εγγυάται την πρόοδο, την ασφάλεια, την άμυνα, και τη σωστή υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων».

O κ. Σκέρτσος τόνισε πως «η φωνή της Ελλάδας ακούγεται στην Ευρώπη» και αναφέρθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της περασμένης εβδομάδας, όπου «είδαμε τρεις ελληνικές προτάσεις που πλέον αποτελούν ευρωπαϊκές πολιτικές».

«Την πρόταση για δημοσιονομική χαλάρωση για στοχευμένα μέτρα για το ενεργειακό ζήτημα. Την υιοθέτηση της ελληνικής πρότασης για έναν μηχανισμό απόκρουσης υβριδικών επιθέσεων που εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο έχει θέσει επανειλημμένα ο Έλληνας πρωθυπουργός. Και επίσης, τη συζήτηση για τον ηλικιακό περιορισμό στα κοινωνικά δίκτυα», σημείωσε.

Ερωτηθείς, τέλος, για τις επερχόμενες εκλογές στη χώρα μας, ο κ. Σκέρτσος ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση για να λαμβάνει αποφάσεις, να διαχειρίζεται κρίσεις και να προασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να παίζουμε με την πρώτη, τη δεύτερη κάλπη και να έχουμε υπηρεσιακές κυβερνήσεις σε μια τόσο ταραγμένη περίοδο. Όταν έχουμε τόσες απειλές στην πόρτα μας, είναι επίφοβο», κατέληξε.