Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Τετάρτης – Σήμερα φοιτητές κατασκηνώνουν στο Σύνταγμα

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Σε τροχιά κλιμάκωσης εισέρχονται από σήμερα οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών, με βασικό αίτημα την υπεράσπιση και την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Το πρόγραμμα των δράσεων κορυφώνεται την Τετάρτη με πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ενώ οι αστυνομικές αρχές προετοιμάζουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή των συγκεντρώσεων.

Σήμερα φοιτητές κατασκηνώνουν στο Σύνταγμα

Η αρχή γίνεται σήμερα, στις 18:00, με συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπου έχουν προγραμματιστεί συναυλία και κατασκήνωση με σκηνές, σε συνέχεια αντίστοιχων δράσεων που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Την Τετάρτη, οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις εξής ώρες

Αθήνα: Στις 12:00, στα Προπύλαια.

Θεσσαλονίκη: Στις 11:30, στο άγαλμα Βενιζέλου.

Πάτρα: Στις 10:30, στην πλατεία Γεωργίου.

Απεργιακές κινητοποιήσεις και αιτήματα των εκπαιδευτικών

Για την Τετάρτη (21/10) έχει προκηρυχθεί 24ωρη πανελλαδική εκπαιδευτική απεργία, στην οποία συμμετέχουν και οι καθηγητές μέσω της ΟΛΜΕ. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν αυξήσεις στις αποδοχές τους, κάλυψη των κενών στα σχολεία και ασφαλείς σχολικές υποδομές, ενώ ζητούν την ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης.

Στις δράσεις συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Σχέδιο αυξημένων αστυνομικών μέτρων

Η Ελληνική Αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει των κινητοποιήσεων, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στην Τετάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικό μέρος των αστυνομικών δυνάμεων θα διατεθεί στις πόλεις όπου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις.

Στον σχεδιασμό των αρχών λαμβάνονται υπόψη και οι εξελίξεις σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Αλβανία. Παράλληλα, εξετάζεται η διενέργεια προληπτικών ελέγχων, ανάλογων με εκείνους που εφαρμόζονται σε μεγάλες ετήσιες συγκεντρώσεις.

Επιπλέον, έχει ενεργοποιηθεί το πληροφοριακό δίκτυο της ΕΛ.ΑΣ. για την παρακολούθηση ύποπτων κινήσεων, με έμφαση σε χώρους από τους οποίους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ενδέχεται να προκύψουν επεισόδια.

Κεντρικός στόχος του επιχειρησιακού σχεδιασμού είναι η προστασία των συμμετεχόντων και η διασφάλιση του δικαιώματος μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών να διαδηλώσουν ειρηνικά και να εκφράσουν τα αιτήματά τους.

Δημογλίδου: «Προετοιμαζόμαστε ακόμη και για το χειρότερο στις κινητοποιήσεις»

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας το πρωί της Τρίτης (20/10) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Εμείς κάθε φορά, σε κάθε τέτοιου είδους συγκέντρωση, προετοιμαζόμαστε, ακόμη και για το χειρότερο», είπε, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να επιχειρήσουν ομάδες να προκαλέσουν επεισόδια κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι στόχος των μέτρων είναι να διεξαχθούν οι συγκεντρώσεις με ασφάλεια: «Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα επιτραπεί κάτι τέτοιο, ούτε να κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή από την πλευρά τους».

Χρυσοχοΐδης: Αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση επεισοδίων

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε την Δευτέρα (19/10) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στο Μega, αναφερόμενος στις επικείμενες κινητοποιήσεις. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις εάν επιχειρηθεί να αμαυρωθούν οι συγκεντρώσεις με επεισόδια.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης, καθώς και στην εξέλιξη των συγκεντρώσεων υπό τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που σχεδιάζουν οι αρμόδιες αρχές.