Πάτρα: Έξι πυροσβέστες απεγκλώβισαν άνδρα που κινδύνευσε λόγω της φωτιάς που ξέσπασε σπίτι του

Φωτιά ξέσπασε σε κατοικία στην περιοχή Θεριανού στον Δήμο Πατρέων, εγκλωβίζοντας έναν άνδρα στο εσωτερικό της. Έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα επενέβησαν άμεσα, εντόπισαν τον άνδρα και τον απεγκλώβισαν με ασφάλεια, μεταφέροντάς τον στην αυλή του σπιτιού. Ο διασωθείς παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται γενικά καλή.

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Πάτρα/απεγλωβισμός άντρα από φωτιά
Πηγή: Tempo24
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύσκολη επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε αργά τη νύχτα στην περιοχή Θεριανού στον Δήμο Πατρέων, όταν φωτιά ξέσπασε σε κατοικία, εγκλωβίζοντας έναν άνδρα στο εσωτερικό της.
  • Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άνδρα μέσα στο φλεγόμενο σπίτι και με συντονισμένες κινήσεις κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και να τον μεταφέρουν στην αυλή.
  • Πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα, με την κατάσταση της υγείας του να είναι γενικά καλή.

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Μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, εκτυλίχθηκε αργά τη νύχτα της Δευτέρας (19/10/2026) στην περιοχή Θεριανού, στον Δήμο Πατρέων, όταν φωτιά ξέσπασε σε κατοικία και γρήγορα επεκτάθηκε, εγκλωβίζοντας έναν άνδρα στο εσωτερικό της.

Οι έξι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο με τρία οχήματα, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση, καθώς οι φλόγες είχαν εξαπλωθεί γρήγορα και ο άνδρας αδυνατούσε να βγει από το σπίτι. Χωρίς να χάσουν πολύτιμο χρόνο, οργανώθηκαν και προχώρησαν στο εσωτερικό της κατοικίας, με στόχο να τον εντοπίσουν και να τον απομακρύνουν από τον άμεσο κίνδυνο.

Μέσα στο φλεγόμενο σπίτι εντόπισαν τον άνδρα, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί και δεν μπορούσε να βρει διέξοδο διαφυγής. Οι πυροσβέστες έσπευσαν κοντά του και με συντονισμένες κινήσεις, κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και να τον μεταφέρουν έξω από το σπίτι στην αυλή, μακριά από τις φλόγες.

Η επιχείρηση απαιτούσε άμεσες αποφάσεις και γρήγορα αντανακλαστικά, καθώς προτεραιότητα ήταν να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από το επικίνδυνο περιβάλλον. Η παρέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκε καθοριστική για τη διάσωσή του.

Στο νοσοκομείο ο άνδρας – Συνεχίστηκε η επιχείρηση κατάσβεσης

Στην αυλή του σπιτιού περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον άνδρα και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, προτού τον μεταφέρει στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι γενικά καλή.

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