Πάτρα: Έξι πυροσβέστες απεγκλώβισαν άνδρα που κινδύνευσε λόγω της φωτιάς που ξέσπασε σπίτι του

Μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, εκτυλίχθηκε αργά τη νύχτα της Δευτέρας (19/10/2026) στην περιοχή Θεριανού, στον Δήμο Πατρέων, όταν φωτιά ξέσπασε σε κατοικία και γρήγορα επεκτάθηκε, εγκλωβίζοντας έναν άνδρα στο εσωτερικό της.

Οι έξι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο με τρία οχήματα, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση, καθώς οι φλόγες είχαν εξαπλωθεί γρήγορα και ο άνδρας αδυνατούσε να βγει από το σπίτι. Χωρίς να χάσουν πολύτιμο χρόνο, οργανώθηκαν και προχώρησαν στο εσωτερικό της κατοικίας, με στόχο να τον εντοπίσουν και να τον απομακρύνουν από τον άμεσο κίνδυνο.

Μέσα στο φλεγόμενο σπίτι εντόπισαν τον άνδρα, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί και δεν μπορούσε να βρει διέξοδο διαφυγής. Οι πυροσβέστες έσπευσαν κοντά του και με συντονισμένες κινήσεις, κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και να τον μεταφέρουν έξω από το σπίτι στην αυλή, μακριά από τις φλόγες.

Η επιχείρηση απαιτούσε άμεσες αποφάσεις και γρήγορα αντανακλαστικά, καθώς προτεραιότητα ήταν να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από το επικίνδυνο περιβάλλον. Η παρέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκε καθοριστική για τη διάσωσή του.

Στο νοσοκομείο ο άνδρας – Συνεχίστηκε η επιχείρηση κατάσβεσης

Στην αυλή του σπιτιού περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον άνδρα και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, προτού τον μεταφέρει στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι γενικά καλή.