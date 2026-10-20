Ουκρανία: Σε αδιέξοδο το Κίεβο μετά το «πάγωμα» Τραμπ στους Patriot – «Δύσκολο να εξηγηθούν αυτές οι αποφάσεις» λέει ο Ζελένσκι

Στα πρόθυρα πλήρους ρήξης βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγγέλλει ανοιχτά τις ΗΠΑ για εσκεμμένη παρακράτηση κρίσιμων αντιαεροπορικών πυραύλων και στρατιωτικών πληροφοριών. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την πίεση, αμφισβητώντας ευθέως την ηγεσία του Ουκρανού Προέδρου και προαναγγέλλοντας απευθείας επαφές με το Κρεμλίνο και το Πεκίνο για τον τερματισμό του πολέμου.

Το αμερικανικό «μπλόκο» στους πυραύλους Patriot και το Purl

Μιλώντας σε Αμερικανούς γερουσιαστές τη Δευτέρα, ο Ουκρανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι «το Πεντάγωνο καθυστερεί την παράδοση πυραύλων» που έχουν ήδη πληρωθεί από ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος Purl (Prioritised Ukraine Requirements List).

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η αποστολή του οπλισμού εκκρεμεί, αναμένοντας την τελική υπογραφή του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Όπως αποκάλυψε η Washington Post, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο και τρεις ακόμη καλά πληροφορημένες πηγές, ορισμένα από τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot που προορίζονται για την Ουκρανία προέρχονται από τα αποθέματα συμμάχων χωρών.

Ωστόσο, επειδή πρόκειται για αμερικανικής κατασκευής οπλικά συστήματα, απαιτείται η τυπική έγκριση της Ουάσινγκτον για να ολοκληρωθεί η μεταφορά τους.

Αξιωματούχοι που γνωρίζουν την υπόθεση ανέφεραν ότι ο Πιτ Χέγκσεθ δεν έχει απορρίψει επισήμως τα σχετικό αίτημα, αλλά αποφεύγει να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για την έγκρισή του.

Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες είναι έτοιμες να μεταβιβάσουν πυραύλους αναχαίτισης Patriot από τα δικά τους αποθέματα, αλλά παραμένουν «στο περίμενε» για το πράσινο φως από τις ΗΠΑ.

«Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι έχει ληφθεί κάποια πολιτική απόφαση για την επιβράδυνση της υποστήριξης προς εμάς», τόνισε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, μιλώντας ανώνυμα στη Washington Post, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «συνεχίζουν να διαδραματίζουν κατασκευαστικό ρόλο, συνομιλώντας και με τις δύο πλευρές για την επίτευξη του τερματισμού του πολέμου», αν και το δημοσίευμα επιβεβαίωσε πως η διοίκηση Τραμπ δεν έχει εγκρίνει τη μεταφορά των αμυντικών πυραύλων.

Breaking news: The Trump administration has not approved the transfer of interceptor missiles to Ukraine that are needed to protect the country from Russian attacks, officials said, a delay that comes as President Trump has embraced Russia in recent weeks. https://t.co/aW79PEWQu3 — The Washington Post (@washingtonpost) October 19, 2026

Η κλιμάκωση Τραμπ

Οι καθυστερήσεις στη μεταφορά οπλισμού συμπίπτουν με την περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων των δύο ηγετών. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιρρίψει ανοιχτά την ευθύνη στο Κίεβο για την αύξηση των τιμών των καυσίμων —ένα καίριο ζήτημα ενόψει των επικείμενων ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών— λόγω των ουκρανικών πληγμάτων σε ρωσικά διυλιστήρια.

«Ίσως είναι καιρός να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος για την Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ τη Δευτέρα.

📹 Trump: ‘It’s Time For Somebody Else to Negotiate For Ukraine’ Asked if he would meet Putin & Xi to discuss the situation in Ukraine without Zelensky, he stated he would do “whatever I could do to end the war.” https://t.co/xYD11RAPlL — RT_India (@RT_India_news) October 20, 2026



Απαντώντας, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις αμερικανικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων στα όπλα και των περιορισμών στην ανταλλαγή πληροφοριών, ως «δύσκολο να εξηγηθούν».

«Διότι όλα καταλήγουν στην άρνηση του Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, και σε αποφάσεις από την αμερικανική πλευρά που είναι δύσκολο να εξηγηθούν μεταξύ φίλων», ανέφερε ο Ζελένσκι κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου.

Παράλληλα, ο Ουκρανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να αναστείλει τα πλήγματα κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων για 30 ημέρες, όπως απαιτεί ο Τραμπ, υπό τον όρο όμως ότι η Ουάσινγκτον θα προμηθεύσει αμέσως την Ουκρανία με τους απαραίτητους πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot.

Σενάρια για τριμερή συνάντηση

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την ετοιμότητά του να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ τον επόμενο μήνα στην Κίνα, προκειμένου να συζητήσουν θέματα αποπυρηνικοποίησης, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να καλύψουν και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η αναφορά αυτή τροφοδότησε έντονους φόβους στο Κίεβο ότι η χώρα περιθωριοποιείται.

Στη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε ότι «το θέμα μιας τέτοιας υποθετικής συνάντησης όντως αναφέρθηκε», κληθείς να σχολιάσει σχετικό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, αντέδρασε έντονα, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια συνάντηση «το μόνο που θα επιτύχει είναι να ενθαρρύνει τον Πούτιν να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο».

Η έλλειψη ενημέρωσης και το Starshield

Η Ουάσινγκτον διαψεύδει ότι έχει προβεί σε αλλαγές στο καθεστώς ανταλλαγής πληροφοριών με το Κίεβο. Ωστόσο, ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ουκρανία δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από τις ΗΠΑ για την επικείμενη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση το βράδυ της Κυριακής, επαναφέροντας τις ανησυχίες ότι η Ουάσινγκτον παρακρατά κρίσιμες πληροφορίες για να πιέσει το Κίεβο σε συνθηκολόγηση.

Thank you, @SenBlumenthal and @SenThomTillis, for the opportunity to meet with you and your colleagues from both parties and both chambers of Congress. I informed them about Russia’s brutal “shahed” drone attack in the Kharkiv region, where Russia killed six people, including a mother and her child, who was just over a year old. I showed the horrifying photos from the scene – a child killed in a stroller… This is how Russia responds to sanctions waivers and reduced pressure. I also explained where things stand with intelligence sharing and Starlink operations in Ukraine. Unfortunately, we received no early warning from our partners about the first wave of the Russian ballistic missile attack last night. And we still face speed restrictions on Starlink and Starshield services in different parts of the front. No explanation for either of these issues has been provided to Ukraine by the American side. Our teams will follow up on everything discussed today. I thank everybody who participated in this call for their strong support. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026



Ο εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Γιούρι Ιχνάτ, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι δεν υπήρξε καμία ειδοποίηση πριν από το κύμα πληγμάτων που χτύπησε σταθμούς παραγωγής ενέργειας στο Κίεβο γύρω στις 11 το βράδυ.

Αντίστοιχη επιβεβαίωση παρείχε και κυβερνητικός αξιωματούχος στον Guardian, αν και ο Ιχνάτ διευκρίνισε πως σε μεταγενέστερο πλήγμα υπήρξε τελικά προειδοποίηση.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι δεν έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στη χρήση του δορυφορικού συστήματος Starshield, το οποίο είναι απαραίτητο για τις ουκρανικές επιθέσεις με drones και την άμυνα απέναντι σε ρωσικές επιθέσεις, ιδιαίτερα από ταχύτατα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρες τζετ.

«Για άλλη μια φορά, η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους σε πολλαπλά κύματα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, και για άλλη μια φορά δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Αιματηρό πλήγμα στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν ρωσικό drone χτύπησε πάρκο στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι έκανε λόγο για «απόλυτη θηριωδία», σημειώνοντας ότι το drone «χτύπησε ανθρώπους απευθείας – σε ένα πάρκο κοντά σε μια συνηθισμένη καφετέρια» στην κωμόπολη Νόβα Βοντολάχα. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ένα κοριτσάκι μόλις ενός έτους και η μητέρα του.

Διπλωματικές διεργασίες στο Όσλο

Στο διπλωματικό πεδίο, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να μεταβεί στη Νορβηγία αυτή την εβδομάδα για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, στις συνομιλίες του Όσλο αναμένεται να συμμετάσχουν ο Ζελένσκι, ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε, εκπρόσωποι των χωρών της ομάδας E4 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία), καθώς και στελέχη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχει διαδικτυακά, ενώ ο Γουίτκοφ προγραμματίζει επίσης ταξίδι στη Ρωσία για συνάντηση με τον Πούτιν.

Παρέμβαση του Πάπα

Τέλος, το Βατικανό ανακοίνωσε ότι ο πάπας Λέων είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι, απευθύνοντας έκκληση προς την Ουκρανία και τη Ρωσία να συνεργαστούν για να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και τροφίμων στον αποκλεισμένο οικισμό Ολέσκι.

I spoke with Pope Leo XIV @Pontifex and wished His Holiness a full and speedy recovery following his surgery. We are grateful that even during this difficult time for him personally, His Holiness remembers Ukraine and prays for our people. I briefed him in detail on the situation with Russian escalation and Russia’s constant strikes on Ukrainian cities and communities. We also discussed the humanitarian catastrophe in temporarily occupied Oleshky. We are working to help our people there. We are preparing decisions. His Holiness informed me about contacts with the Russian side on this matter. Of course, we also discussed all the current security challenges and threats, including the periodic lack of warnings from our partners about Russian ballistic missile attacks – something that has happened three times recently. I thank His Holiness for his support and all his efforts to achieve a dignified peace. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026



Η παρέμβαση του Αμερικανού Ποντίφικα ακολούθησε το αίτημα που υπέβαλε τρεις ημέρες νωρίτερα προς τον Πούτιν για συμφωνία εκεχειρίας στην περιοχή, ένα αίτημα που το Κρεμλίνο δεν σχολίασε ευθέως, περιοριζόμενο στη δήλωση ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θα βοηθήσει στην οργάνωση των προμηθειών.