Βανς: Παίρνει αποστάσεις από τον Νετανιάχου – Απέφυγε να στηρίξει την επανεκλογή του παρά το «πράσινο φως» Τραμπ

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Πολιτικές αναταράξεις και ερωτήματα για τη γραμμή του Λευκού Οίκου προκαλεί η στάση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος απέφυγε να εκφράσει την υποστήριξή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενόψει των επικείμενων εκλογών στο Ισραήλ.

Η διαφοροποίηση αυτή καταγράφεται μόλις μία ημέρα μετά τη δημόσια στήριξη που παρείχε στον Ισραηλό ηγέτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Εστίαση στις αμερικανικές εκλογές

Σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα στον δημοσιογράφο Μαρκ Χάλπεριν, ο Βανς κλήθηκε να σχολιάσει τη στήριξη Τραμπ στον Νετανιάχου.

«Ο Πρόεδρος [Τραμπ] διαθέτει την πιο ισχυρή στήριξη στην αμερικανική ή διεθνή πολιτική ιστορία», σημείωσε αρχικά ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν προτίθεται να ακολουθήσει το ίδιο μονοπάτι, συνδέοντας τις προτεραιότητές του με την εγχώρια πολιτική ατζέντα.

«Εγώ υποστηρίζω Αμερικανούς υποψηφίους και εκεί είναι εστιασμένη η προσοχή μου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών», δήλωσε ο Βανς, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για την Βόρεια Καρολίνα, στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του υποψήφιου Ρεπουμπλικανού Μάικλ Γουάτλι.

«Συνεπώς, δεν εμπλέκομαι στις ισραηλινές εκλογές».

Q: Trump endorsed Netanyahu. Do you endorse Netanyahu? JD Vance: I endorse American candidates. I’m not getting involved in Israeli elections. https://t.co/TXYncDC4LR — Clash Report (@clashreport) October 19, 2026



Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη άνοιξη, ο Βανς είχε πραγματοποιήσει εκστρατεία υπέρ ενός ξένου ηγέτη, του τότε πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, πριν το δεξιό κόμμα του τελευταίου χάσει τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα του.

Λεπτές ισορροπίες

Η στάση ουδετερότητας που τήρησε ο Βανς απέναντι στον Νετανιάχου εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για τους Αμερικανοεβραίους και τη συμμαχία των ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Οι ανησυχίες για την άνοδο του αντισημιτισμού έχουν κλιμακωθεί σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές.

Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν συστηματικά να παρουσιάσουν τους Δημοκρατικούς -και ιδιαίτερα τον Δημοκρατικό υποψήφιο για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ- ως εχθρικούς προς τους Εβραίους και το Ισραήλ, ενώ παράλληλα έρχονται αντιμέτωποι με τις δικές τους εσωτερικές διαφωνίες.

Ο ίδιος ο Βανς έχει αντιμετωπίσει σκεπτικισμό από Εβραίους Ρεπουμπλικανούς σχετικά με τη δέσμευσή του απέναντι στους Αμερικανοεβραίους και τη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ.

Τον περασμένο μήνα, μίλησε κεκλεισμένων των θυρών στο Λας Βέγκας ενώπιον του Συνασπισμού Εβραίων Ρεπουμπλικανών (RJC), μιας από τις κυριότερες οργανώσεις του κόμματος που προασπίζεται τις ισχυρές σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ και μάχεται κατά του αντισημιτισμού.

Αν και ο Βανς άφησε θετικές εντυπώσεις στο ακροατήριο του RJC, απέφυγε να αποδοκιμάσει τον επιδραστικό συντηρητικό παρουσιαστή podcast, Τάκερ Κάρλσον.

Ο Αντιπρόεδρος έχει δεχθεί πιεστικές ερωτήσεις για τις σχέσεις του με τον Κάρλσον —πρώην παρουσιαστή του Fox News— ο οποίος πέρυσι ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων όταν φιλοξένησε στο podcast του τον αντισημίτη Νικ Φουέντες.

Αιχμές κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου

Η επιφυλακτική στάση του Βανς δεν είναι καινούργια. Τον Ιούνιο, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος είχε ασκήσει δριμεία κριτική σε μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης, κατηγορώντας τα ότι εναντιώνονται στις προσπάθειες του Τραμπ για την επίλυση του πολέμου με το Ιράν.

Παράλληλα, τον Ιούλιο, ο Βανς είχε υποστηρίξει ανοιχτά ότι στοιχεία της ισραηλινής κυβέρνησης προσπάθησαν να επηρεάσουν την αμερικανική κοινή γνώμη προκειμένου να τορπιλίσουν τις διαπραγματεύσεις.

«Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι μέσα στο σύστημά τους που γνωρίζουμε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι χειραγωγούν και προσπαθούν να αλλάξουν την αμερικανική κοινή γνώμη, ώστε να κρατήσουν τον πόλεμο σε εξέλιξη επ’ αόριστον», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Βανς κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast του Τζο Ρόγκαν.

Πηγή: Associated Press