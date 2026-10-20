Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας

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Με γενικά αίθριο καιρό και αρκετή ηλιοφάνεια θα κυλήσει η ημέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται κυρίως στα νότια έως το μεσημέρι.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά και από βόρειες στα ανατολικά, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή (ελάχιστες – μέγιστες)

Δυτική Μακεδονία: Από 4 έως 22 βαθμούς.

Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 6 έως 22-23 βαθμούς.

Ήπειρος: Από 6 έως 24 βαθμούς.

Θεσσαλία: Από 8 έως 24 βαθμούς.

Υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές: Από 8 έως 23-24 βαθμούς.

Ιόνια Νησιά: Από 10 έως 22-24 βαθμούς.

Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο: Από 9 έως 21-23 βαθμούς.

Υπόλοιπο Αιγαίο και Κρήτη: Από 11 έως 24 βαθμούς.