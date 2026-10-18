Ισραήλ: Το «ευχαριστώ» Νετανιάχου στον Τραμπ για την «τεράστια υποστήριξη» και η αντίδραση του βασικού αντιπάλου του

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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να ευχαριστήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για την «τεράστια υποστήριξή του», ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, στο Ισραήλ.

«Ευχαριστώ, Κύριε Πρόεδρε Τραμπ, για την τεράστια υποστήριξή σας και για το από κοινού έργο μας. Μαζί, θα φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας!», έγραψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X.

Είχε προηγηθεί η παρέμβαση του Αμερικανού πρόεδρου, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, όπου, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι προσφέρει στον Νετανιάχου την «πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του στην κούρσα για την επανεκλογή του».

Οργή Άιζενκοτ για την παρέμβαση Τραμπ: Μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να επιλέγουν τον ηγέτη τους

Η παρέμβαση Τραμπ υπέρ Νετανιάχου, προκάλεσε την οργή του Γκάντι Άιζενκοτ, βασικού αντιπάλου του Ισραηλινού πρωθυπουργού στις βουλευτικές εκλογές.

«Μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να επιλέγουν τον ηγέτη τους», διαμήνυσε ο ο κύριος υποψήφιος της αντιπολίτευση, κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Τελ Αβίβ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι «θαυμάζει τον Αμερικανό πρόεδρο», ωστόσο, όπως είπε, «το Ισραήλ είναι μια δημοκρατική χώρα: μόνο οι Ισραηλινοί μπορούν να επιλέγουν τους ηγέτες τους.