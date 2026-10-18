Πειραιάς: Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 14χρονος που δέχτηκε επίθεση από συμμαθητή του – «Μου λένε “κυρία, πεθαίνει ο μικρός”»

Άγρια επίθεση από έναν νταή συνομήλικό του δέχτηκε ένας 14χρονος στον Πειραιά, επειδή προσπάθησε να προστατεύσει άλλον μαθητή. Το νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έλαβε χώρα έξω από Γυμνάσιο της περιοχής και είχε ως αποτέλεσμα το θύμα να νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ο δράστης να συλλαμβάνεται για πρόκληση σωματικής βλάβης σε αδύναμο πρόσωπο.

Η μητέρα του θύματος περιέγραψε την επίθεση που δέχτηκε ο γιος της, επειδή, όπως λέει, προσπάθησε να προστατεύσει έναν άλλον μαθητή του σχολείου που δεχόταν παρενόχληση και μπήκε στη μέση. Ο δράστης του επιτέθηκε στο σχόλασμα και τον χτύπησε δίχως έλεος.

Τα τραύματα στο πρόσωπο του 14χρονου αποτυπώνουν το μένος του ανήλικου μαθητή, που τον έστειλε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο.

«Λιποθύμησε ο γιος μου, δεν θυμάται τίποτα»

«Είμαστε ακόμα στο νοσοκομείο, ράγισμα στο κεφάλι βαρύ και στο μάτι, θέλουν πάλι οι γιατροί να το δουν. Είμαστε εδώ μέσα ακόμα», λέει αρχικά η μητέρα του 14χρονου στο mega.

Περιγράφοντας το πώς έγινε η επίθεση στον γιο της, η μητέρα του 14χρονου αναφέρει: «Είναι μικρός, λέει, “μην τον χτυπάς”. Του λέει “τι, μάγκας είσαι εσύ;”. Έλα λέει, “σε περιμένω έξω” και βγαίνει ο γιος μου απ’ έξω, αυτός είχε βγάλει και την τσάντα, τον σπρώχνει τον γιο μου, μπουνιές με όση δύναμη έχει και ο γιος μου φώναζε “σε παρακαλώ, άφησέ με” του έλεγε, “πονάω” μέχρι που λιποθύμησε ο γιος μου, δεν θυμάται τίποτα».

Ο 14χρονος λιποθύμησε από τα βίαια χτυπήματα που δέχτηκε στο κεφάλι, μπροστά σε πολλά παιδιά που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Με ασθενοφόρο διακομίσθηκε στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

«Κυρία, πεθαίνει ο μικρός»

«Εγώ ήμουν στη δουλειά δίπλα στο σχολείο και βλέπω απ’ το σχολείο κάτι παιδιά να τρέχουν προς εμένα και μου λένε “κυρία, πεθαίνει ο μικρός”. Λέω εγώ, αμάξι τώρα… Τι να περιμένει μία μάνα και τρέχω από ‘κει, βλέπω το παιδί, εγώ δεν το γνώρισα, το κεφάλι είχαν γίνει δύο κεφάλια».

Αμέσως μετά την επίθεση, ο 14χρονος δράστης το έβαλε στα πόδια αφήνοντας πίσω του αιμόφυρτο τον συνομήλικό του. Αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας εμφανίστηκε, μαζί με τον πατέρα του και τον δικηγόρο τους, στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους και παραδόθηκε, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Ο 14χρονος δράστης συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης σε αδύναμο πρόσωπο και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Με εντολή εισαγγελέα και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι.