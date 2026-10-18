Ντέρτι: Στέλλα και Άρης αποχωρίζονται – Αναλυτικά οι περιλήψεις της εβδομάδας

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Ο Πασχάλης βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο στοιχείο για τον θάνατο του Κωστή και η Στέλλα και ο Άρης έρχονται αντιμέτωποι με τον χωρισμό στα επόμενα επεισόδια του “Ντέρτι“.

Πώς ξετυλίγεται η πλοκή αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα 19 – Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 22:30

Στον κόσμο του “Ντέρτι” οι λογαριασμοί δεν κλείνουν εύκολα, οι έρωτες αφήνουν σημάδια και κάθε λάθος μπορεί να είναι μοιραίο.

Η Ξένια ανακαλύπτει στο τραγούδι της κόρης της εκείνες τις αλήθειες που πονάνε, ενώ ο Αλέκος ετοιμάζει την επόμενη επικίνδυνη κίνησή του.

Την ίδια στιγμή, η Φανή παλεύει με τον φόβο και τα διλήμματα, η Ρένα με τις ενοχές, ο Λευτέρης με τη ζήλια και ο Δήμος με τις ισορροπίες μιας νέας οικογένειας. Και στο λιμάνι της Πάτρας, ένα σκοτεινό παιχνίδι μόλις αρχίζει…

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

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Η σχέση της Στέλλας με την Ξένια δοκιμάζεται ξανά, καθώς η Ξένια ανακαλύπτει το κρυφό ταλέντο της κόρης της στο τραγούδι και παλιές πληγές ανοίγουν με νέα ένταση.

Ο Δήμος φτάνει στα άκρα τη σχέση του με τον Αλέκο, στην προσπάθειά του να τον κάνει να αποδεχτεί τον γάμο του με την Καίτη. Ο Αλέκος πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στον θυμό του και στον φόβο μήπως χάσει τον γιο του. Η Φανή πέφτει θύμα εκδίκησης από το πρώην αγόρι της. Ο Πασχάλης γίνεται έξαλλος, χωρίς, όμως, να μπορεί να κάνει κάτι, αφού ο φόβος και η ντροπή εμποδίζουν τη Φανή να κάνει καταγγελία.

Ο Άρης και ο Παύλος έχουν τα στοιχεία που χρειάζονται για το νέο παράνομο φορτίο που θα φέρει ο Αλέκος και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα. Ο Χρήστος παίρνει τον νόμο στα χέρια του για τα μάτια της Φανής, μπλέκοντας και τον Άρη σε μια κατάσταση που μπορεί να του κοστίσει τα πάντα.

Ο Λευτέρης είναι απελπισμένος που η Ρένα προχωράει τη ζωή της με τον Μιχάλη, ενώ η Στέλλα προσπαθεί να τον σταματήσει από το να κάνει κάτι που θα μετανιώσει. Κι ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν, ο κρυφός δεσμός Στέλλας και Άρη γίνεται όλο και πιο δύσκολο να παραμείνει αλώβητος.

ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

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Η Στέλλα και η Ξένια προσπαθούν να πλησιάσουν ξανά η μία την άλλη, με τα τραγούδια του Στράτου να γίνονται ταυτόχρονα γέφυρα, αλλά και πληγή ανάμεσά τους. Παράλληλα, ο Άρης συλλαμβάνεται για αυτό που έκανε ο Χρήστος και ο Παύλος βρίσκεται σε απελπισία μπροστά στο ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί η αποστολή τους.

Ο Δήμος και η Καίτη ετοιμάζονται για τη νέα τους ζωή, όμως ακόμη και οι πιο μικρές αποφάσεις για τον γάμο φανερώνουν πόσο διαφορετικά βλέπουν την οικογένεια που θέλουν να χτίσουν. Ο Λεωνίδας και η Μάρθα έρχονται για λίγο ξανά κοντά, μέχρι που τα τραύματα του παρελθόντος θυμίζουν πόσο δύσκολο είναι να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη.

Η Φανή προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας οδυνηρής ιστορίας, ενώ η Ρένα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις ενοχές της για το φιλί που αντάλλαξε με τον Λευτέρη. Η Στέλλα και ο Άρης αναγκάζονται να κοιτάξουν κατάματα το ενδεχόμενο του αποχωρισμού, κάνοντας κάθε στιγμή που περνάνε μαζί πιο πολύτιμη από ποτέ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30

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Η Στέλλα και ο Άρης ζουν τις τελευταίες στιγμές τους μαζί πριν από τον αποχωρισμό, καθώς ο Άρης είναι αναγκασμένος να εγκαταλείψει την αποστολή και να επιστρέψει στην Αθήνα.

Παράλληλα, η Στέλλα έρχεται πιο κοντά με τη Ξένια μέσα από τα τραγούδια του Στράτου, ενώ η μητέρα της αρχίζει να βλέπει το ταλέντο της με διαφορετικό μάτι.

Ο Δήμος και η Καίτη οργανώνουν τον γάμο τους, όμως οι πρώτες διαφωνίες για την κοινή τους ζωή δείχνουν ότι η νέα τους οικογένεια δεν θα χτιστεί χωρίς συγκρούσεις. Στο μεταξύ, ο Αλέκος και ο Χρήστος οργανώνουν την επόμενη κίνησή τους στο λιμάνι, ετοιμάζοντας μια επικίνδυνη μεταφορά.

Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να αποδεχτεί τη σχέση της Ρένας με τον Μιχάλη, ενώ ο Χρήστος αναγκάζεται να παραδεχτεί πόσο πολύ ενδιαφέρεται για τη Φανή.

Κι όταν ο Γιάννης κάνει για άλλη μια φορά την εμφάνισή του στη ζωή της Στέλλας, αυτή τη φορά στην Πάτρα, το παρελθόν επιστρέφει και όλα όσα πίστευε η Στέλλα κινδυνεύουν να ανατραπούν.

Η εύρεση ενός νέου στοιχείου απ’ τον Πασχάλη για τον θάνατο του Κωστή τον οδηγεί σε υποψίες που δεν μπορεί πλέον ν’ αγνοήσει.

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