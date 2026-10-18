Διάγγελμα Μακρόν για τα επεισόδια στη Γαλλία: «Αισθανόμαστε οργή και ντροπή» – «Θα είμαστε ανυποχώρητοι με όσους ασκούν βία»

Με ψυχραιμία αλλά και εμφανή προβληματισμό, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, απηύθυνε διάγγελμα στον Γαλλικό λαό, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Απευθύνομαι απόψε σε εσάς σε μια στιγμή εξαιρετικά κρίσιμη. Χθες, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ταραχοποιοί που προέρχονταν από μικρές οργανώσεις της άκρας Αριστεράς, στους οποίους προστέθηκε μεγάλος αριθμός παραβατικών στοιχείων, λεηλάτησαν καταστήματα και κατέστρεψαν δημόσια κτίρια. Γιατί να πυρπολήσουν το δημαρχείο της Λιμόζ; Πώς μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο; Τίποτα δεν μπορεί να εξηγήσει τέτοιες πράξεις, τίποτα δεν μπορεί να τις δικαιολογήσει. Όλοι μας αισθανόμαστε οργή και ντροπή», τόνισε με έμφαση ο Μανουέλ Μακρόν.

«Θα είμαστε ανυποχώρητοι με όσους ασκούν βία», τόνισε ο κ.Μακρόν.

Επιπλέον, ο Γάλλος πρόεδρος τοποθετήθηκε τόσο για τα αιτήματα της νεολαίας, όσο και για τη δράση των αστυνομικών Αρχών.

Expéditif 8 minutes le discours de #Macron20h

Pas rassurant

👇 — marionleroy (@Marionle_roy) October 18, 2026

«Κατανοώ την κριτική των μαθητών μας»

«Κατανοώ επίσης την κριτική των μαθητών μας», σημείωσε, σχολιάζοντας τα αιτήματα των μαθητών και των σπουδαστών, για ένα αρτιότερο εκπαιδευτικό σύστημα και για το δικαίωμα σε ένα καλύτερο μέλλον.

«Έχω λάβει διάφορα μέτρα σε διεθνές επίπεδο για να υποστηρίξω τον ενεργειακό μας εφοδιασμό. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις τιμές. Γνωρίζω ότι οι Γάλλοι περιμένουν συγκεκριμένα αποτελέσματα», ανέφερε.

«Οι νέοι μας αισθάνονται μια βαθιά ανησυχία για το μέλλον τους, την ικανότητά τους να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία. Καταλαβαίνω τους μαθητές του λυκείου και του πανεπιστημίου μας και βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας δέσμευσής μου. Οι φωνές τους πρέπει να ακουστούν. Η ευθύνη μας είναι διπλή: να ακούσουμε την οργή και να υποστηρίξουμε σταθερά τη δημοκρατική τάξη» είπε στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η αστυνομία ενήργησε επαγγελματικά κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, παρά το γεγονός ότι οι διαδηλωτές, την κατηγορούν για χρήση υπερβολικής βίας.

«Τίποτε δεν δικαιολογεί τη βία»

Ο Γάλλος πρόεδρος επεσήμανε ταυτόχρονα, ότι η πλήρης διαφάνεια σχετικά με τη δράση της γαλλικής αστυνομίας είναι απαραίτητη, τονίζοντας παράλληλα πως «τίποτα δεν δικαιολογεί τη βία».

«Δεν θα υποχωρήσουμε στους ταραξίες»

«Απέναντι στους ταραξίες, θα είμαστε αδιάλλακτοι. Η ακρόαση και ο διάλογος δεν σημαίνουν αδυναμία. Όλοι όσοι υποστηρίζουν σήμερα ότι επείγει να βγούμε στους δρόμους έχουν μόνο έναν στόχο: να εκτροχιάσουν τη συζήτηση. Οι συζητήσεις δεν πρέπει να γίνονται στους δρόμους και με βία. Πρέπει να γίνονται με σεβασμό, ποτέ με αναταραχή και καταστροφές. Η χώρα μας αξίζει μια αξιοπρεπή ωραία προεδρική εκλογή σε έξι μήνες», υπογράμμισε με νόημα.

taze haber — PITAN ☭ (@lenin_pitan) October 18, 2026



Επίσης, ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία είναι μία ισχυρή δημοκρατική δύναμη ενώ ταυτόχρονα προανήγγειλε μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν από τον Γάλλο πρωθυπουργό, εντός της ερχόμενης εβδομάδας, για όσους επλήγησαν, τονίζοντας με έμφαση, «πως κανείς από όσους ευθύνονται, δεν πρόκειται να μείνει στη σκιά», επιχειρώντας προφανώς να «περάσει» το μήνυμα, πως θα αποδοθούν ευθύνες σε όσους προκάλεσαν υλικές ζημιές η τραυματισμούς.

«Δεν υπάρχει καμία θέση για τη βία στη Δημοκρατία μας»

«Δεν υπάρχει θέση για τη βία στη Δημοκρατία μας.Όσοι προέβησαν σε καταστροφές, όσοι επιτέθηκαν τόσο σε νομαρχιακές διοικήσεις όσο και σε καταστήματα, όσοι λεηλάτησαν ακόμα και τα δημαρχεία μας, θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν. Προς τις δυνάμεις της τάξης, τις εγγυήτριες του δικαιώματος στη διαδήλωση, εκφράζω τη στήριξη του Έθνους.

Θα σταθούμε όλοι σαν μια γροθιά απέναντι σε όσους σπέρνουν το χάος, οι οποίοι το μόνο που επιζητούν είναι να καταλύσουν τους θεσμούς μας, εμποδίζοντας παράλληλα όσους εκφράζουν ειρηνικά τα αιτήματά τους από το να το πράξουν», τόνισε σε έντονο ύφος ο Γάλλος πρόεδρος, στη χθεσινή (17/10/2026) ανάρτησή του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση του Μανουέλ Μακρόν