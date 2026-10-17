«Εγώ ο Μακρόν»: Σάλος με τον Γάλλο πρόεδρο που διασκέδαζε και χόρευε σε συναυλία, ενώ η χώρα του «φλέγεται»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δέχεται αυστηρή κριτική, καθώς αποφάσισε να παρακολουθήσει συναυλία της Σελίν Ντιόν το βράδυ της Παρασκευής, ενώ η Γαλλία «φλέγεται» από τις μαθητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται για την κατάσταση της εκπαίδευσης στη χώρα, αλλά και τη συμμετοχή εργατών και εργαζομένων.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν και σήμερα Σάββατο με τους ακτιβιστές των «Κίτρινων Γιλέκων» να ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους φοιτητές. Έχουν σημειωθεί επεισόδια, ενώ η αστυνομία έχει κάνει χρήση δακρυγόνων σε αρκετά σημεία έντασης.

Κι ενώ γίνονται όλα αυτά ο κ. Μακρόν πήγε να διασκεδάσει.

Ο Μακρόν “συνελήφθη” από τον φωτογραφικό φακό και “τα άκουσε” για την ανέμελη εμφάνισή του στην αρένα Πλενιτούντ στο Παρίσι, όπου βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ, όταν το ζευγάρι καταγράφηκε να χορεύει και να απολαμβάνει τη μουσική από ιδιωτικό θεωρείο.

Μόλις λίγες ώρες αργότερα, επεισόδια είχαν ήδη ξεσπάσει σε πόλεις, μεταξύ των οποίων το Παρίσι και η Μασσαλία. Σύμφωνα με τις αρχές, έως τις 11 το πρωί του Σαββάτου είχαν πραγματοποιηθεί 61 συλλήψεις μόνο στη γαλλική πρωτεύουσα και συνολικά 166 σε ολόκληρη τη χώρα. Έως τα μέσα του πρωινού, φωτιές έκαιγαν σε πολλές πόλεις, ενώ διαδηλωτές έστηναν πρόχειρα οδοφράγματα και συγκρούονταν με την αστυνομία.

Ομάδες διαδηλωτών απέκλεισαν δρόμους γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντι Νορ και τα γραφεία του δεξιού δημοσιογραφικού οργανισμού ΣιΝιους στο Παρίσι. Παράλληλα, αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών στη Μασσαλία και τη Λιόν.

Καταστήματα και επιχειρήσεις έχουν καλύψει με προστατευτικά τα παράθυρα και τις εισόδους τους, ενώ αρκετοί σταθμοί του μετρό στο Παρίσι παραμένουν κλειστοί.