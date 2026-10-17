Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι σε βάρος διανομέα φαγητού – Εξαφανίστηκε ο δράστης

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Άγνωστος χτύπησε με κατσαβίδι και λήστεψε διανομέα φαγητού μέρα μεσημέρι σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο έγινε σήμερα Σάββατο στις περίπου 12.00 στη διασταύρωση Παπαναστασίου και Χρυσοστόμου, όταν ο διανομέας σταμάτησε να πάρει παραγγελία από ψητοπωλείο.

Μόλις ο διανομέας έβγαλε το κράνος του, δέχθηκε την επίθεση από τον άγνωστο άντρα που τον χτύπησε, χωρίς να διστάσει, στο κεφάλι με το κατσαβίδι. Αφού τον χτύπησε του πήρε 80 ευρώ και τα κλειδιά της μηχανής, σύμφωνα με την ΕΡΤ3.

Άμεσα στο σημείο έφθασε περιπολικό της Άμεσης Δράσης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον διανομέα στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή από την πλευρά της Λεωφόρου Στρατού και αναζητείται από την αστυνομία.