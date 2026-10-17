Αλβανία: Σκηνές χάους στις διαδηλώσεις εναντίον του Ράμα – Πολιορκείται για 5η ημέρα το υπουργείο Παιδείας – Δείτε βίντεο

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία με αίτημα την παραίτηση του Έντι Ράμα. Μετά και τα χθεσινοβραδινά επεισόδια, με συγκρούσεις έξω από Υπουργεία και τράπεζες στα Τίρανα, στο σημερινό κάλεσμα για μαζική συγκέντρωση, παίρνουν μέρος και οι Αλβανοί της διασποράς ενώ έχουν ταξιδέψει και συμπατριώτες τους από την Ελλάδα.

Το υπουργείο Παιδείας πολιορκείται για 5η συνεχόμενη ημέρα από τους φοιτητές, οι οποίοι μάλιστα ζήτησαν από την αστυνομία να μην εξαντλεί την επιθετικότητά της και να συνταχθεί μαζί τους προκειμένου να πετύχουν την ανατροπή της κυβέρνησης και την πτώση του Έντι Ράμα.

Για πέμπτη διαδοχική ημέρα, το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται υπό τον αποκλεισμό των φοιτητών. Μάλιστα, οι διαδηλωτές απηύθυναν έκκληση στις αστυνομικές δυνάμεις να σταματήσουν την καταστολή και να συμπαραταχθούν μαζί τους, με κοινό στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης και την πτώση του Έντι Ράμα.

Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές φωνές από το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Έντι Ράμα, που ζητούν από τον Αλβανό πρωθυπουργό να πάρει πρωτοβουλίες και να δοθεί μια πολιτική λύση στο θέμα προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.

Μέχρι στιγμής τα πνεύματα δεν είναι τεταμένα έξω από υπουργείο Παιδείας αν και στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, έχοντας παρατάξει υδροφόρες με κανόνια νερού έτοιμα να επέμβουν αν χρειαστεί.

Το μήνυμα Ράμα