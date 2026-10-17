Γαλλία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας – Eπεισόδια, δακρυγόνα και δεκάδες συλλήψεις – Βίντεο

Σε πεδίο μάχης έχουν μετατραπεί οι δρόμοι στη Γαλλία σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων απέναντι σε διαδηλωτές που στήνουν αυτοσχέδια οδοφράγματα και αποκλείουν οδικές αρτηρίες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Παρίσι, τη Μασσαλία και τη Λυών, ενώ στη Ρεν διαδηλωτές έστησαν φλεγόμενα οδοφράγματα.

Στους δρόμους έχουν κατέβει μαθητές, φοιτητές, συνδικάτα, καθώς και μέλη των «Κίτρινων Γιλέκων», διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια και την αύξηση του κόστους ζωής, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις θα είναι μαζική σε όλη τη χώρα.

Σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι σήμερα καταγράφηκαν 140 ξεχωριστές κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία, στις οποίες συμμετείχαν σχεδόν 33.000 άτομα.

Προσθέτει ότι, μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 166 συλλήψεις σε όλη τη χώρα. «Το κίνημα χαρακτηρίζεται από πολύ έντονη κινητοποίηση στοιχείων της άκρας αριστεράς, τα οποία έχουν ως μοναδικό σκοπό την πρόκληση αναταραχής», αναφέρει το υπουργείο.

Σημειώνει, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων σημειώθηκαν «στοχευμένες πράξεις βίας» από «άτομα με καλυμμένα πρόσωπα» σε πόλεις όπως το Παρίσι, η Μασσαλία, η Ρεν, η Τουλούζη και η Ανζέ.

Το υπουργείο κατηγορεί ορισμένους διαδηλωτές για απόπειρες λεηλασιών, επιθέσεις κατά της αστυνομίας, εμπρησμούς και στοχοποίηση κυβερνητικών κτιρίων, καθώς και για πρόκληση ζημιών σε αστυνομικό τμήμα στη Μασσαλία.

Οι δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν «άμεσα και αποφασιστικά», αναφέρει το υπουργείο, προσθέτοντας: «Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα στοιχεία της άκρας αριστεράς να επιχειρήσουν να κλιμακώσουν την κατάσταση κατά τη διάρκεια των πορειών που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα».

Η αστυνομία μόνο στο Παρίσι έχει ήδη προχωρήσει σε 40 συλλήψεις, «κυρίως για κατοχή όπλων ή απαγορευμένου προστατευτικού εξοπλισμού», όπως σημειώνεται σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X. Η αστυνομία δηλώνει ότι διενεργούνται «ενισχυμένοι έλεγχοι» με στόχο «την αποτροπή κινδύνων και τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων».

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, σε μια προσπάθεια να εμποδίσει περισσότερα άτομα να σκαρφαλώσουν στο άγαλμα ύψους 25 μέτρων, στην Πλατεία της Δημοκρατίας. Ακούγονται συνεχώς συνθήματα που ζητούν την παραίτηση του Προέδρου Μακρόν, καθώς και φωνές κατά της άκρας δεξιάς.

Περίπου εκατό διαδηλωτές επιτέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δίκτυο CNews, που ανήκει στην ομάδα του συντηρητικού δισεκατομμυριούχου Βανσέν Μπολορέ, πετώντας αντικείμενο στα παράθυρα, σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού, η οποία ανέφερε ότι συνελήφθησαν 21 άτομα.

Αστυνομική πηγή δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, σχεδόν 40.000 άτομα ενδέχεται να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις για το κόστος ζωής στο Παρίσι, ενώ ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε ολόκληρη τη Γαλλία θα μπορούσε να φτάσει τους 200.000.

Στη Μασσαλία, η λεωφόρος Πράντο αποκλείστηκε προσωρινά από διαδηλωτές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν κάδους απορριμμάτων και σκούτερ για να στήσουν οδοφράγματα. Στη συνέχεια, οι αστυνομικές δυνάμεις καταστολής τούς απώθησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων. «Βρισκόμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για τους εξευτελιστικά ανεπαρκείς πόρους που διατίθενται στην εκπαίδευση και ενάντια στην αστυνομική βία», δήλωσε η Ωντ, φοιτήτρια πανεπιστημίου. «Οι νέοι έχουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: θέλουμε απλώς να μορφωνόμαστε υπό αξιοπρεπείς συνθήκες», πρόσθεσε.

Στη Λυών, αρκετές ομάδες διαδηλωτών διαλύθηκαν από τις δυνάμεις της τάξης, σύμφωνα με το France 3. Στη Ρεν, διαδηλωτές έστησαν φλεγόμενα οδοφράγματα στον περιφερειακό δρόμο, όπως ανακοίνωσε η νομαρχιακή διοίκηση της Βρετάνης στο X.

Έκκληση για ηρεμία

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας χθες από τις Βρυξέλλες , απηύθυνε έκκληση για ηρεμία, δηλώνοντας ότι το «δικαίωμα στη διαδήλωση» πρέπει να συνοδεύεται από «σεβασμό» χωρίς «προσβολές» ή «βανδαλισμούς».

«Αναμένονται συγκρούσεις σε πορείες, ιδιαίτερα στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις», προειδοποίησαν πηγές κοντά στον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, αναμένονται περίπου 150.000 διαδηλωτές έξω από τη μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού και περίπου 40.000 στο ίδιο το Παρίσι.

«Ό,τι και να συμβεί στις 17 του μήνα, δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα σε μια μέρα. Πρέπει να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί για πολύ περισσότερο», προέτρεψε ο Ζερόμ Ροντρίγκες, από τις πιο γνωστές φιγούρες του κινήματος των “Κίτρινων Γιλέκων”, ο οποίος έχασε το ένα του μάτι κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 2019.

Το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) ελπίζει να επωφεληθεί από μια αναμενόμενη μεγάλη συμμετοχή στις διαδηλώσεις. Παρόλο που, προς το παρόν, η Μαρίν Λεπέν, η ακροδεξιά υποψήφια, προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Η κυβέρνηση κατηγορεί το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» (France Insoumise) ότι υποδαυλίζει τις κινητοποιήσεις —μια κατηγορία που το ίδιο το κόμμα αρνείται.