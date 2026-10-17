Πολάκης: Εκλογή αρχηγού για να αναταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Τη διεξαγωγή τακτικού συνεδρίου τον Ιανουάριο και την εκλογή προέδρου από την βάση υπερασπίστηκε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Παύλος Πολάκης. Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχει κάποιος που θα λαμβάνει τις κρίσιμες αποφάσεις, διευκρινίζοντας πως, παρότι δεν τάσσεται γενικώς κατά της συλλογικής ηγεσίας, σε κάθε ομάδα είναι απαραίτητος ένας ηγέτης.

«Εδώ μιλάμε για μία κατάσταση επιβίωσης. Όταν είχαμε τον Φάμελλο και έλεγε ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει άλλο κόμμα, είχαμε 1,2% στις δημοσκοπήσεις. Τώρα με την συλλογική ηγεσία στον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων έχει 1,44%. Πήγαμε σε συλλογική ηγεσία για να ανατρέψουμε την ανεκδιήγητη πρόταση του Φάμελλου και το κάναμε. Τώρα όμως δεν έχει το κόμμα αυξανόμενη επιρροή» τόνισε ο κ. Πολάκης.

«Θεωρώ ότι δεν περπατάει το πράγμα. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης δεν μπορούν να γίνουν πλειοψηφικά ρεύματα, γιατί δεν έχουν πρόγραμμα που να αντανακλά λαϊκά αιτήματα και ανάγκες. Εδώ υπάρχει δυναμικό, για να περπατήσει. Όμως πρέπει να γίνει συνέδριο τον Ιανουάριο, συνέδριο ανακήρυξης υποψηφιοτήτων. Και σε μία εβδομάδα μέσα, να πάμε σε εκλογή αρχηγού και Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό μπορεί να αναστρέψει την πορεία του κόμματος. Αλλιώς δεν μπορεί αυτό το πράγμα να αναταχθεί», ανέφερε ο κ. Πολάκης.