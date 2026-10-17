Μαρία Μπεκατώρου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Σκίστηκε η καρδιά μου – Μόλις είδα τη Βάσω, εκεί ήταν το πιο δύσκολο»

Με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια μίλησε η Μαρία Μπεκατώρου για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να κρύψει τη θλίψη και τη στενοχώρια της για την απώλεια του τραγουδιστή.

Μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Non Stop», η Μαρία Μπεκατώρου τόνισε ότι ήρθαν πολύ κοντά με το «Your Face Sounds Familiar».

«Χαθήκαμε λίγο, μετά ξαναβρεθήκαμε πολύ. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά με το Your Face Sounds Familiar και τότε ήθελα πολύ να είναι ο Γιώργος στο Your Face Sounds Familiar. Ήθελα πάρα πολύ. Του αρέσουν του Γιώργου αυτά» είπε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα δεν συναντιούνταν συχνά, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είχε χαθεί η επικοινωνία μεταξύ τους. Η τελευταία φορά που τον είδε από κοντά ήταν τον Μάιο, σε νυχτερινό κέντρο όπου είχαν πάει για να του κάνουν έκπληξη.

«Εγώ τον Γιώργο τον τελευταίο καιρό δεν τον έβλεπα πολύ. Ήταν πάντα εκεί. Μπορεί κάποιες φορές να μιλάγαμε με μηνύματα. Χανόμασταν. Τελευταία φορά τον είδα στο μαγαζί που είχαμε πάει. Πάντα πηγαίναμε και του κάναμε εκπλήξεις. Τον Μάιο νομίζω ήταν. Από τότε είχα να τον δω και από τότε είχαμε να μιλήσουμε. Οπότε επειδή είναι καιρός, είναι σαν να μην έχει φύγει» τόνισε η Μαρία Μπεκατώρου.

«Σκίστηκε η καρδιά μου…»

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν για τη Μαρία Μπεκατώρου η παρουσία της στην αγρυπνία. Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή που έφτασε στον χώρο και αντίκρισε την οικογένεια του τραγουδιστή, με την οποία διατηρεί στενούς δεσμούς εδώ και χρόνια. Όπως ανέφερε, η συνάντησή της με τη Βάσω, την αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, ήταν η πιο φορτισμένη στιγμή της βραδιάς.

«Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Γιατί την ώρα που φτάσαμε το βράδυ, σκίστηκε η καρδιά μου. Με την οικογένειά του έχουμε άριστες σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Μόλις είδα τη Βάσω εκεί ήταν το πιο δύσκολο. Δεν θέλαμε να φύγουμε. Είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή πέρα του ότι έφυγε ο Γιώργος, που για μας ήταν ένας άνθρωπος κοντά, είναι και ο τρόπος και αυτό κάνει το αίσθημα της αδικίας ακόμη πιο μεγάλο μέσα μας. Η Βάσω έπρεπε να κρατήσει για την οικογένεια και κράτησε όσο μπορούσε εκεί».

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