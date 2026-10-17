Δούρου: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, η συλλογική ηγεσία είναι βαθιά αριστερή επιλογή

Την απόφαση που ελήφθη τον Ιούνιο για συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένα Δούρου, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «βαθιά αριστερή επιλογή».

«Δεν αρκεί να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να ηττηθεί η πολιτική της δεξιά», είπε η κ. Δούρου και εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη βουλή. «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ παρά τις προβλέψεις εκείνων που βιάστηκαν να μας ξεγράψουν και παρά τη προσπάθεια εκείνων που θέλησαν να τον προγράψουν ερήμην του ίδιου ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική μας χρησιμότητα δεν μετριέται με τις καρέκλες που καταλαμβάνουμε αλλά με τους αγώνες και την κοινωνική μας προσφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε για να αλλάζει την ζωή των ανθρώπων» τόνισε.

Αναφέρθηκε εμμέσως στην προηγούμενη ηγεσία: «Βάλαμε τέλος σε μία περίοδο πολιτικής ασάφειας που συρρίκνωσε την κοινοβουλευτική μας παρουσία και τραυμάτισε το κόμμα μας. Τα πρόσωπα έχουν ευθύνες, αλλά έχουμε ευθύνες κι εμείς γιατί ανεχτήκαμε νοοτροπίες ξένες προς την Αριστερά. Επιτρέψαμε στο εγώ να εκτοπίσει το εμείς. Από πότε η κομματικότητα συνδέθηκε με την ταύτιση του εκάστοτε αρχηγού; Δεν χρειαζόμαστε άλλους σωτήρες, χρειαζόμαστε συντρόφους. Συνηθίσαμε να αποδίδουμε τις νίκες σε έναν αρχηγό και τις ήττες στους υπόλοιπους. Θέλουμε κόμμα με ηγεσία όχι με ιδιοκτήτη και μεσαία, με μέλη που αποφασίζουν όχι με οπαδούς που περιμένουν οδηγίες. Η συλλογικότητα δεν ήταν και δεν είναι επιλογή ήττας και καταφύγιο αδυναμίας, είναι η πολιτική αυτοπεποίθηση ενός κόμματος που δεν εξαρτά την ύπαρξή του από τις επιδιώξεις ή και μωροφιλοδοξίες ορισμένων».