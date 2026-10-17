Γεωργιάδης για Τσίπρα: Σώπα ρε μεγάλε Ναπολέοντα σε συσκευασία Ιουλίου Καίσαρος – Αν συνεχίσει έτσι, θα τον περάσει η Καρυστιανού στο τέλος

Με καυστικό τρόπο τοποθετήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΕΛ.Α.Σ και του Αλέξη Τσίπρα, προβλέποντας πως, με βάση την τρέχουσα εικόνα, υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθούν πίσω από το ΠΑΣΟΚ.

«Είχα προβλέψει ότι κατά τη γνώμη μου ο Αλέξης Τσίπρας θα κερδίσει τη μάχη της δεύτερης θέσης. Αυτή ήταν η πρόβλεψή μου. Οφείλω να πω ότι εδώ και περίπου δύο μήνες ο Αλέξης Τσίπρας κάνει τα πάντα για να με διαψεύσει. Έχει βάλει τα δυνατά του να βγει τρίτος. Αν συνεχίσει έτσι μέχρι τις εκλογές, μάλλον θα τα καταφέρει» είπε στο Action24 ο υπουργός Υγείας.

Αρχικά, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην ομιλία του στη ΔΕΘ, που έγινε πριν από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, κάτι που είχε συζητηθεί, και στη συνέχεια τόνισε ότι βγήκαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ στα κανάλια, μιλώντας για θυρίδες κλπ, με αποτέλεσμα να «καταστραφεί η ΔΕΘ».

«Μετά δίνει συνέντευξη και λέει «ή εγώ ή κανείς». Σώπα ρε μεγάλε Ναπολέοντα σε συσκευασία Ιουλίου Καίσαρος. Ποιος είσαι να πούμε; Βάστα, μία ηρεμία» σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης και συμπλήρωσε: «Έβγαλε αλαζονεία. Μας λέει για αλαζόνες υπουργούς της ΝΔ, ενώ λέει ή εγώ ή κανείς».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο άρθρο του Θανάση Καρτερού, όπου εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. «Είναι μεγάλο φάουλ, είναι γελοίο από την αρχή… Θα πει κάποιος ότι δεν φταίει ο Τσίπρας, το έκανε ο Καρτερός. Είναι το δεξί του χέρι, αλλά ακόμη και αν δεν ήξερε, ο Τσίπρας θα έπρεπε την ίδια μέρα να κάνει ανάρτηση ότι δεν τον εκφράζει, ότι πρέπει να αποσυρθεί και ότι σέβεται τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Δεν το έκανε».

Τέλος, αναφέρθηκε στη δήλωση Τσίπρα ότι «εγώ δεν συγκυβέρνησα με τη δεξιά» και υπογράμμισε: «Εγώ τον Καμμένο τον έχω ψηφίσει ως βουλευτή ΝΔ γιατί ήταν πολύ δεξιός. Γιατί με εξέφραζε. Όταν έχεις συγκυβερνήσει με τον Πάνο Καμμένο, μπορείς να βγαίνεις και να λες ότι δεν έχεις συγκυβερνήσει με τη Δεξιά; Πάει να βγάλει έναν ολόκληρο λαό ότι πάσχει από αμνησία. Αν συνεχίσει να κάνει τέτοια, θα τον περάσει η Καρυστιανού στο τέλος. Πρέπει να λίγο να σοβαρευτεί».