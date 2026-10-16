Τσίπρας: Εμείς με τη Δεξιά είμαστε ασύμβατες ευθείες, άλλοι πρέπει να ξαναδούν τις ευθείες και τις τεθλασμένες τους γραμμές

Στα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως η ακρίβεια και η υπόθεση της Κίμπερλι Γκϊλφόιλ, αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την κοινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, των τομεαρχών και των αναπληρωτών τους, και του Οργανωτικού Γραφείου του κόμματος, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης και απάντησε στην κριτική του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα στα στελέχη και τα μέλη του κόμματος «πάμε λοιπόν, να δημιουργήσουμε το ρεύμα της νίκης».

Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε την ομιλία του, με την οποία άνοιξαν οι εργασίες του διευρυμένου αυτού οργάνου, αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στο νησί της Κρήτης και τη διαπίστωση ότι το κράτος είναι απόν και «ο πολίτης έχει ανάγκη από προστασία και ασφάλεια», όπως είπε.

Στο επίκεντρο της κριτικής του στην κυβέρνηση βρέθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας, με τον πρώην πρωθυπουργό να κάνει εκ νέου λόγο για «ένα αόρατο μνημόνιο, ένα μνημόνιο που φουσκώνει τους αριθμούς στο βενζινάδικο, στο σούπερ μάρκετ, στη διαβίωση των πολιτών». Στο σημείο αυτό κατέθεσε συγκριτικό πίνακα με τιμές του 2019 και σημερινές, σε βασικά προϊόντα, τιμές ενοικίων και καυσίμων κοκ.

«Γι’ αυτό και οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ότι το 2019 οι άνθρωποι ζούσαν καλύτερα μετά από τα 8 χρόνια “ανάπτυξης” του κ. Μητσοτάκη. Ασφαλώς και ζούσαν καλύτερα», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Τελικά οι Αμερικάνοι στέλνουν σε κάθε χώρα τον πρεσβευτή που της ταιριάζει»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην υπόθεση της τέως πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σημειώνοντας πως «τελικά οι Αμερικάνοι στέλνουν σε κάθε χώρα τον πρεσβευτή που της ταιριάζει». Καταλόγισε, δε, «τεράστια ευθύνη» στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, «γιατί δεν έχει ακόμη διαψεύσει την περίφημη φράση της πρέσβεως μπροστά στον υπουργό Ενέργειας, για τη δυνατότητα των ΗΠΑ όποτε το επιθυμούν να ρίξουν μια εκλεγμένη κυβέρνηση».

«Το αφήγημα της 3ης τετραετίας δεν περπατάει»

Αναφερόμενος σε ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας, ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την εκτίμησή του ότι «το αφήγημα της 3ης τετραετίας δεν περπατάει. Δεν περπατάει ούτε το αφήγημα της σταθερότητας έχοντας μπροστά έναν απρόβλεπτο χειμώνα».

Άλλωστε, όπως είπε, «ο πήχης αυτός του 25%, έτσι όπως τέθηκε από τον κ. Μητσοτάκη δείχνει και τα αληθινά όρια της δυναμικής του».

«Τώρα ήρθε η ώρα να αποδείξουμε όχι μόνο ότι υπάρχει εναλλακτικός προοδευτικός δρόμος αλλά ότι μπορεί να γίνει πράξη σε αυτές τις εκλογές», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

«Δεν θα επιτρέψω να μετατραπεί η πολιτική μας αντιπαράθεση σε έναν εμφύλιο στον προοδευτικό χώρο»

Αναφερόμενος στις «διαρκείς επιθέσεις που δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα και εγώ προσωπικά από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ», όπως ανέφερε, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε: «Δεν πρόκειται να απαντήσω με προσωπικούς χαρακτηρισμούς ό,τι κι αν ακούσω. Ούτε πρόκειται να επιτρέψω να μετατραπεί η πολιτική μας αντιπαράθεση σε έναν εμφύλιο στον προοδευτικό χώρο».

Δεν πρέπει, όπως είπε, «να τσακωνόμαστε με άλλους, αλλά να τσακωνόμαστε με τα προβλήματα των πολιτών». Σε άλλο σημείο, επέκρινε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής για αντιφατικές τοποθετήσεις σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.

«Πίσω από την επιλογή, λοιπόν, της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, να κάνει την ΕΛ.Α.Σ. και εμένα προσωπικά τον βασικό του αντίπαλο και εχθρό, πιστεύω, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι δεν κρύβεται μονάχα μια υπαρξιακή πολιτική αγωνία. Κρύβεται και κάτι άλλο. Κάποιοι τρέμουν την ιδέα πως μπορεί αύριο να συγκροτηθεί μια προοδευτική εναλλακτική κυβέρνηση στον τόπο, με την ΕΛ.Α.Σ. ως βασικό της κορμό. Και να πούμε και μια αλήθεια ακόμη: μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη και τη δεξιά, από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ακριβώς γι’ αυτό είναι που επιλέγουν τη στρατηγική της έντασης και της διαρκής επίθεσης».

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας διευκρίνισε ότι «εμείς γεννηθήκαμε για να είμαστε ο αντίπαλος και ο εναλλακτικός πόλος απέναντι στη ΝΔ στο πολιτικό μας σύστημα. Αυτό το κενό καλύψαμε. Εμείς δεν έχουμε συνεργαστεί κυβερνητικά με τη Νέα Δημοκρατία. Και η πολιτική μας διαδρομή απέναντι στη Δεξιά είναι απολύτως καθαρή. Όσο και αν προσπάθησαν να μας σπιλώσουν, στη μνήμη του λαού μας η διακυβέρνηση του 2015-2019 ως “πρώτη φορά αριστερά”», υπογράμμισε, χειροκροτούμενος και πρόσθεσε ότι επρόκειτο για «μια κυβέρνηση που πέραν από τη μάχη με τη τρόικα και τα μνημόνια, έφερε προοδευτικές τομές».

Στη συνέχεια, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση των μετεκλογικών σεναρίων, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δήλωσε: «Δεν πιστεύω, λοιπόν, ότι υπάρχει πολίτης σε αυτή τη χώρα που να θεωρεί πιθανό να δει εμένα στα ίδια κυβερνητικά έδρανα με τον κ. Μητσοτάκη. Κι όχι μόνο με τον Μητσοτάκη. Αλλά και με τον Πιερρακάκη, τον Δένδια, τον Χατζηδάκη, τον Βενιζέλο ή τον Στουρνάρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας. Εμείς με τη Δεξιά είμαστε ασύμβατες ευθείες. Μην το ταλαιπωρούμε άλλο. Άλλοι όμως πρέπει να ξαναδούν τις ευθείες και τις τεθλασμένες τους γραμμές…».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, υπογράμμισε ότι «η δεύτερη θέση στις εκλογές δεν είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να ενώσουμε τη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη και να συγκροτήσουμε την κυβέρνησή της. Η δημοκρατική παράταξη δεν είναι μόνο οι πολιτικοί της σχηματισμοί, είναι πρώτα απ’ όλα οι πολίτες σε όλο το πολιτικό φάσμα από την Αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Ήμουν και είμαι απολύτως σαφής: “Δεν είμαστε εδώ για να διχάσουμε την προοδευτική παράταξη, είμαστε εδώ για να ενώσουμε την προοδευτική παράταξη”».

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ κάλεσε τα στελέχη του κόμματος: «πάμε λοιπόν, να δημιουργήσουμε το ρεύμα της νίκης».