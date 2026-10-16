Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ: Κόντρα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη το «Tριφύλλι» για να διατηρήσει το αήττητο

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens, έχοντας παραμείνει η μοναδική αήττητη ομάδα μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές της Euroleague. Οι «πράσινοι» προέρχονται από την πρώτη εκτός έδρας νίκη τους στη διοργάνωση, καθώς επικράτησαν της Παρτιζάν στο Βελιγράδι με 72-55.

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της παρουσίας των Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και Δημήτρη Ιτούδη στους δύο πάγκους. Οι δύο προπονητές συνεργάστηκαν για 13 σεζόν στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού και πλέον θα βρεθούν αντίπαλοι στο γήπεδο όπου έγραψαν μαζί ορισμένες από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία των «πρασίνων».

Μετά τη συναισθηματικά φορτισμένη επιστροφή του Ομπράντοβιτς απέναντι στην Παρτιζάν, την ομάδα με την οποία έχει συνδέσει την καριέρα του τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, ο Σέρβος τεχνικός καλείται τώρα να αντιμετωπίσει έναν ακόμη γνώριμό του.

Τα αγωνιστικά στοιχεία της Χάποελ

Η Χάποελ διαθέτει παίκτες με δυνατότητα να δημιουργήσουν σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός, τόσο στην περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι. Παράλληλα, μπορεί να απειλήσει μέσα από το pick and roll, αλλά και στο ανοιχτό γήπεδο.

Ο Ομπράντοβιτς θέλει από τους παίκτες του πίεση στην άμυνα, κλεψίματα και γρήγορη μετάβαση στον αιφνιδιασμό, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να περιορίσει τις επιθετικές δυνατότητες της ισραηλινής ομάδας.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν τη μικρή διαφορά των δύο ομάδων στην επίθεση. Η Χάποελ σημειώνει κατά μέσο όρο 89,8 πόντους ανά αγώνα, ενώ ο Παναθηναϊκός 89,4.

Μεγαλύτερη είναι η απόσταση στον αμυντικό τομέα. Οι «πράσινοι» δέχονται κατά μέσο όρο 69,4 πόντους, ενώ η ομάδα του Ιτούδη δέχεται 87,8, στοιχείο στο οποίο δίνει έμφαση ο Ομπράντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός υπερέχει και στις ασίστ, μοιράζοντας 20 κατά μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι, έναντι 14,4 της Χάποελ. Μικρό προβάδισμα έχει και στα κλεψίματα, ωστόσο τα λάθη αποτελούν έναν τομέα στον οποίο παρουσιάζει μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι «πράσινοι» υποπίπτουν σε 13,2 λάθη ανά αγώνα, ενώ οι αντίπαλοί τους σε 10,2.

Οι απουσίες και οι διαιτητές

Ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει στους Ναν, Σλούκα και Ρογκαβόπουλο, ενώ πριν από την αναμέτρηση θα αποφασιστεί εάν θα αγωνιστεί ο Ιζαάκ Μπόνγκα.

Διαιτητές του αγώνα ορίστηκαν οι Εμίν Μογκούλκοτς από την Τουρκία, Κρίσταπς Κονσταντίνοφς από τη Λετονία και Ουγκ Τεπενιέ από τη Γαλλία.