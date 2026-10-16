Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας – «Δεν υποκύπτω στη βία» απαντά ο Ράμα

Η κοινωνική ένταση στην Αλβανία κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις μετατρέπονται σε ένα ευρύτερο κύμα αντικυβερνητικής οργής που σαρώνει την πρωτεύουσα και μεγάλες πόλεις της χώρας, φέρνοντας την αστυνομία αντιμέτωπη με καθημερινές, βίαιες συγκρούσεις στους δρόμους.

Πεδίο μάχης το υπουργείο Παιδείας

Βίαια επεισόδια από κουκουλοφόρους διαδηλωτές σημειώθηκαν για τέταρτη διαδοχική ημέρα στα Τίρανα. Από τις 11:00 το πρωί, διαδηλωτές βγήκαν ξανά στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας φθορές στο πέρασμά τους.

Το επίκεντρο της «μάχης» μεταφέρθηκε έξω από το υπουργείο Παιδείας, όπου διαδηλωτές επιτέθηκαν με πέτρες όχι μόνο κατά του κτιρίου αλλά και εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Η αστυνομία απάντησε άμεσα, κάνοντας χρήση «αύρας νερού», δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού για να διασπάσει το πλήθος.

Η κατάσταση έξω από το υπουργείο παρέμεινε εξαιρετικά τεταμένη, ενώ οι αστυνομικοί χτύπησαν διαδηλωτές με γκλοπ και επενέβησαν προχωρώντας σε βίαιες προσαγωγές και συλλήψεις ατόμων.

Η πορεία είχε ξεκινήσει στις 11:00 με αποκλεισμούς δρόμων και βανδαλισμούς, όπως κάψιμο κάδων σκουπιδιών και καταστροφές σε προστατευτικά κιγκλιδώματα, πινακίδες και κάμερες ασφαλείας.

Οι διαδηλωτές σταμάτησαν αρχικά στο υπουργείο Οικονομίας, πριν επιστρέψουν εκ νέου στο υπουργείο Παιδείας.

🇦🇱: Protesta me tensione. A mund të sjellë ndryshim? Kryeministri e përjashtoi dorëheqjen, por studentët e vijuan protestën për të tretën ditë radhazi. Në Tiranë mbërritën edhe të rinj nga qytete të tjera të vendit. https://t.co/9YVY7W4d3u https://t.co/TIpMyNoTqE — DW Shqip (@dw_shqip) October 16, 2026

Από περιβαλλοντική διαμαρτυρία σε αίτημα παραίτησης της κυβέρνησης

Οι φοιτητές και οι μαθητές κατέβηκαν αρχικά στους δρόμους κατόπιν καλέσματος των διαδηλωτών της λεγόμενης «Επανάστασης των Φλαμίνγκο».

Οι καθημερινές κινητοποιήσεις τους ξεκίνησαν τον Ιούνιο ως περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες κατά του επενδυντικού πρότζεκτ του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και εξελίχθηκαν σταδιακά σε ένα ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

🇦🇱 Albania’s student protests have spread from Tirana to several other cities, including Durrës and Shkodër, as high school pupils join in. Parliament canceled its session as clashes flared nearby. PM Edi Rama refuses to resign, blaming the opposition and “foreign actors” for the violence. — NewsForce (@Newsforce) October 16, 2026

Εκλεισε η πρεσβεία του Ισραήλ

Λόγω των εκτεταμένων επεισοδίων στα Τίρανα, η πρεσβεία του Ισραήλ ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας της, καθώς οι διαδηλωτές παρέλασαν και από την οδό Kavaja, όπου στεγάζονται τα γραφεία της διπλωματικής αποστολής.

Στο Δυρράχιο, αρκετοί διαδηλωτές από το Πανεπιστήμιο «Aleksandër Moisiu» προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα έπειτα από συμπλοκές με αστυνομικούς. Σύμφωνα με αναφορές, σχεδίαζαν να οργανωθούν και να μεταβούν στο κέντρο της πόλης, αλλά εντοπίστηκαν με βόμβες μολότοφ στο αυτοκίνητό τους.

Not just Tirana this is Durres and student protest have spread here to 🇦🇱 https://t.co/wQTyiPawae — Kruja Chronicles (@FilteredZero) October 15, 2026



Χαοτική είναι η κατάσταση και στους δρόμους του Αυλώνα. Μετά τις συγκρούσεις με την αστυνομία έξω από το Δημαρχείο, οι φοιτητές μετέφεραν τη διαμαρτυρία τους έξω από τα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην πόλη, απαιτώντας την παραίτηση της κυβέρνησης.

🇦🇱 Vlorë, Albania: Chaos on the streets as student protests escalate. After clashing with police outside City Hall, students moved to the Socialist Party headquarters, demanding the government’s resignation. Police formed a barricade as protesters threw stones, firecrackers and other objects. — Kruja Chronicles (@FilteredZero) October 16, 2026



Η αστυνομία σχημάτισε μπλόκο μπροστά από τους διαδηλωτές, οι οποίοι εκτοξεύουν πέτρες, δυναμιτάκια και άλλα αντικείμενα.

Σαλί Μπερίσα: «Ο Ράμα οδηγεί τη χώρα σε ευρεία σύγκρουση»

Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Σαλί Μπερίσα, αντέδρασε έντονα στη στάση του Έντι Ράμα να μην παραιτηθεί παρά τις μαζικές διαμαρτυρίες.

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης, ο Μπερίσα τόνισε ότι η αρνητική απάντηση του Αλβανού Πρωθυπουργού φούντωσε την οργή των πολιτών, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για κλιμάκωση της βίας και της πίεσης προς τους διαδηλωτές.

«Με την ομιλία του αύξησε την οργή όλων των Αλβανών. Δήλωσε με τον πιο ανεύθυνο τρόπο ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Με αυτόν τον τρόπο, οδηγεί τη χώρα σε μια ευρείας κλίμακας σύγκρουση», δήλωσε ο Μπερίσα.

Ο Μπερίσα πρόσθεσε ότι η διαμαρτυρία και η αποχή από τα μαθήματα έχουν επεκταθεί στην Κορυτσά, τον Αυλώνα και άλλες περιοχές των νότιων της χώρας, επισημαίνοντας πως οι μαθητές συντονίζονται σε συμπαράσταση με τους φοιτητές.

Έντι Ράμα: «Δεν υποκύπτουμε στη βία»

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, σε ανάρτησή του, υπεραμύνθηκε της στάσης του αναφέροντας: «Αγάπησα την Αλβανία χωρίς επιφυλάξεις όταν την έριχναν στο έδαφος, και την αγαπώ χωρίς επιφυλάξεις και σήμερα, που δεν υπάρχει καμία δύναμη στον κόσμο που να μπορεί πλέον να τη ρίξει στο έδαφος».



Την Παρασκευή, ο Ράμα κατηγόρησε ανοιχτά την αντιπολίτευση αλλά και «ξένους δρώντες» για την κλιμάκωση της βίας στις διαδηλώσεις, περιγράφοντας τις ταραχές ως απόπειρα παρακώλυσης της πορείας της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μιλώντας μπροστά από ένα καμένο περίπτερο που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ο Ράμα επιχείρησε να διαχωρίσει τους φοιτητές από τα βίαια περιστατικά των τελευταίων ημερών, κατηγορώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι εκμεταλλεύονται τη δυσαρέσκεια των νέων για δικούς τους σκοπούς.



«Όλη αυτή η έξαρση δεν καθοδηγείται από φοιτητές. Αυτή η ομηρία της πόλης από κουκουλοφόρους δεν έχει καμία σχέση με τα παράπονα, τα προβλήματα ή τις θεμιτές φιλοδοξίες όσων επιθυμούν μια καλύτερη ζωή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Όποιος λέει να υποκύψουμε μπροστά στη βία για λίγη ηρεμία, κάνει λάθος. Διότι αν υποκύψεις στη βία για λίγη ηρεμία, σημαίνει ότι χάνεις τον δρόμο σου για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε.

Ο Αλβανός Πρωθυπουργός επέκτεινε τις κατηγορίες του κάνοντας λόγο για εμπλοκή «ξένων δρώντων», χωρίς ο ίδιος να τους κατονομάσει ή να παρουσιάσει στοιχεία για τη συμμετοχή τους.

Παράλληλα, αρνήθηκε εκ νέου να παραιτηθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην κυβέρνηση πρέπει να προέλθει μόνο από την κάλπη, υπενθυμίζοντας ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα πέτυχε ευρεία νίκη στις περσινές εκλογές.