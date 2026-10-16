Νίκος Δένδιας για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη: Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού

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Την θλίψη του για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη εκφράζει ο Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στα social media.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημειώνει ότι τους συνέδεε μία προσωπική σχέση, ενώ μέχρι και πρόσφατα βρίσκονταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού.

Υπενθυμίζεται ότι ο εφοπλιστής Γιώργος Βαρδινογιάννης πέθανε σήμερα σε ηλικία 90 ετών, ύστερα από μερικές ημέρες νοσηλείας. Ο θάνατος του «Καπετάνιου», που είχε διατελέσει και πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έχει σκορπίσει την θλίψη στον κόσμο των επιχειρήσεων και της ναυτιλίας.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

Αναλυτικά, ο Νίκος Δένδιας γράφει τα εξής:

«Πληροφορήθηκα με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Προσωπικότητα στον χώρο της Ναυτιλίας, με τον οποίο με συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, του οποίου διετέλεσε επιτυχημένος Πρόεδρος επί σειρά ετών. Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του για την απώλεια του «Καπετάνιου».