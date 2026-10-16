Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 22χρονος για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης από MDMA

Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέας στον 22χρονο, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης από υπερβολική δόση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη.

Ο 22χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της 5ης ειδικής ανακρίτριας, όπου απολογήθηκε για την κατηγορία ότι ήταν το πρόσωπο που προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες τον 20χρονο φίλο της νεαρής γυναίκας, που φέρεται να συνδέονται με τον θάνατό της, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, σε κλαμπ της Θεσσαλονίκης. Μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 22χρονος ταυτοποιήθηκε και αναγνωρίστηκε ως το άτομο που έδωσε τις ναρκωτικές ουσίες στον 20χρονο. Εκείνος, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του, μοιράστηκε στη συνέχεια τα ναρκωτικά με την 20χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της.

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος φίλος της νεαρής γυναίκας, που επίσης είχε συλληφθεί για την υπόθεση έπειτα από τον θάνατό της, αφότου ολοκληρώθηκε η απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο της άτυχης κοπέλας.