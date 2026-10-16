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Δημοσκόπηση Marc για τον ΑΝΤ1: Η άποψη των πολιτών για την κόντρα Άννας Βίσση – Νίκου Καρβέλα

Η δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1 κατέγραψε τις απόψεις των πολιτών σχετικά με την κόντρα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 14,7% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της Άννας Βίσση, έναντι 12,7% που υποστηρίζει τον Νίκο Καρβέλα, με αναλύσεις να παρουσιάζονται και ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα.

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Κοινωνία

Νίκος Καρβέλας Άννα Βίσση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα ερώτημα μη πολιτικό, που όμως απασχολεί το τελευταίο διάστημα την επικαιρότητα, τέθηκε στη μεγάλη δημοσκόπηση που διενήργησε η MARC για τον ANT1.
  • Όπως προέκυψε, το 14,7% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι έχει δίκιο η Άννα Βίσση, έναντι 12,7% που τάσσεται υπέρ του Νίκου Καρβέλα.
  • Το 26,2% απαντά «κανένας ιδιαίτερα», ενώ το 31,4% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να απαντήσει στο ερώτημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα ερώτημα μη πολιτικό, που όμως απασχολεί το τελευταίο διάστημα την επικαιρότητα, τέθηκε στη μεγάλη δημοσκόπηση που διενήργησε η MARC για τον ANT1. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ερωτήθηκαν για λογαριασμό της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» σχετικά με την κόντρα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα και διατύπωσαν την άποψή τους για το ποια πλευρά έχει δίκιο.

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Συγκεκριμένα, ερωτήθηκαν «στην αντιπαράθεση της κυρίας Βίσση με τον κύριο Καρβέλα, ποιος κατά τη γνώμη σας έχει δίκιο;».

Όπως προέκυψε, το 14,7% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι έχει δίκιο η Άννα Βίσση, έναντι 12,7% που τάσσεται υπέρ του Νίκου Καρβέλα.

Το 15,1% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση πιστεύει ότι και οι δύο έχουν δίκιο, ενώ το 26,2% απαντά «κανένας ιδιαίτερα». Πάντως, το 31,4% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να απαντήσει στο ερώτημα.

Το 14,8% των ανδρών και το 14,6% των γυναικών, παίρνει το μέρος της Άννας Βίσση στην αντιπαράθεσή της με τον Νίκο Καρβέλα, ενώ το 13,4% των ανδρών και το 11,9% των γυναικών θεωρεί ότι έχει δίκιο ο συνθέτης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, οι νεότεροι ερωτηθέντες, ηλικίας 17 έως 44 ετών, εμφανίζονται να τάσσονται υπέρ της Άννας Βίσση με ποσοστό 18,6%, με τη διαφορά των δύο καλλιτεχνών να περιορίζεται στις ηλικίες 45 ετών και άνω.

 

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