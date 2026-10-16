LIVE UPDATE
Τραμ παρέσυρε πεζή στον Πειραιά – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 61χρονος που μετέφερε παράνομα 3 μετανάστες

Ένας 61χρονος Βούλγαρος συνελήφθη χθες (15/10/2026) το βράδυ στην επαρχιακή οδό Αγίου Βασιλείου - Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες από το Ιράν. Οι μετανάστες, οι οποίοι δεν διέθεταν έγγραφα νόμιμης παραμονής, δήλωσαν ότι είχαν εισέλθει στην Ελλάδα από τον Έβρο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας αλλοδαπός, 61 ετών, συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (15/10) στην επαρχιακή οδό Αγίου Βασιλείου – Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να μετέφερε παράνομα με το αυτοκίνητό του, τρεις μετανάστες.

Στη θέα των αστυνομικών, ο 61 ετών Βούλγαρος επιχείρησε να διαφύγει με το όχημα, χωρίς να τα καταφέρει, ενώ ακολούθησε πεζή καταδίωξη, κατά την οποία ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, παρά την αντίσταση που φέρεται να προέβαλε.

Οι τρεις μεταφερόμενοι- όλοι από το Ιράν, διαπιστώθηκε πως δεν διέθεταν έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Κατά δήλωσή τους, είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια από τον Έβρο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ