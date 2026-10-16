Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 61χρονος που μετέφερε παράνομα 3 μετανάστες

Ένας αλλοδαπός, 61 ετών, συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (15/10) στην επαρχιακή οδό Αγίου Βασιλείου – Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να μετέφερε παράνομα με το αυτοκίνητό του, τρεις μετανάστες.

Στη θέα των αστυνομικών, ο 61 ετών Βούλγαρος επιχείρησε να διαφύγει με το όχημα, χωρίς να τα καταφέρει, ενώ ακολούθησε πεζή καταδίωξη, κατά την οποία ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, παρά την αντίσταση που φέρεται να προέβαλε.

Οι τρεις μεταφερόμενοι- όλοι από το Ιράν, διαπιστώθηκε πως δεν διέθεταν έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Κατά δήλωσή τους, είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια από τον Έβρο.