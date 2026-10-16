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«Παιχνίδια» της Άγκυρας νότια του Καστελλόριζου: Εξέδωσε NAVTEX για την άσκηση «EUNOMIA» λίγο πριν από τις έρευνες για το καλώδιο

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Διεθνή Νέα

Abeille Marengo
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Νέα τουρκική πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Τουρκία αμφισβητεί ανοιχτά τη δικαιοδοσία του σταθμού Ηρακλείου νότια του Καστελλόριζου.

Ειδικότερα, η τουρκική πλευρά εξέδωσε δική της NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση «EUNOMIA», τη στιγμή που τροχιοδρομείται η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου.

Η κίνηση αυτή αφορά στη θαλάσσια ζώνη από την οποία προγραμματίζεται να περάσει το ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες και εκδοθεί η αγγελία για τις εργασίες του καλωδίου.

Η αρχή έγινε αργά το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο ελληνικός σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε οδηγία για τη διεξαγωγή της άσκησης πυρών «EUNOMIA» στις 19 Οκτωβρίου.

Το πρωί της Παρασκευής, ο σταθμός της Αττάλειας προχώρησε σε αντι-NAVTEX, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στη δική του αρμοδιότητα.

Στην οδηγία που εξέδωσε η Τουρκία επαναλαμβάνονται οι ίδιες ακριβώς συντεταγμένες της ελληνικής αγγελίας, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για μια τακτική παρέμβαση, ενόψει και των επικείμενων ερευνών για το καλώδιο.

Τουρκική NAVTEX
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